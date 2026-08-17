Giá vàng miếng tăng 800.000 đồng/lượng, vàng thế giới vượt 4.400 USD

Mở cửa phiên giao dịch ngày 17/8, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 141,8-144,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 800.000 đồng/lượng mỗi chiều so với giá đóng cửa tuần trước. Chênh lệch giữa 2 chiều mua và bán duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Trong tuần trước, giá vàng miếng liên tục ghi nhận những đợt tăng - giảm đan xen bất ngờ, song ghi nhận mức tăng gần 2 triệu đồng/lượng cả tuần.

Giá vàng trong nước tăng cùng chiều quốc tế. Sáng nay, vàng thế giới đã chính thức lấy lại mốc 4.400 USD khi tăng 28 USD, lên 4.408 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá chưa tính thuế, phí, giá vàng thế giới tương đương 140 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giữa giá trong nước và thế giới là gần 5 triệu đồng.

Mặt hàng vàng miếng SJC (Ảnh: Thành Đông).

Dự báo về giá vàng thế giới trong tuần này, giới chuyên gia nhìn chung nghiêng về kịch bản tích cực, khi kim loại quý duy trì đà phục hồi và kết tuần ở vùng giá cao.

Tuy nhiên, khả năng vàng tăng mạnh ngay lập tức vẫn chưa thực sự rõ ràng, trong bối cảnh thị trường giằng co giữa kỳ vọng chính sách tiền tệ bớt thắt chặt và áp lực từ lợi suất trái phiếu dài hạn.

Rich Checkan, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành công ty tư vấn và quản lý tài sản Asset Strategies International, nhận định xu hướng giá vàng đang nghiêng về phía tăng. Theo ông, lạm phát giá tiêu dùng và giá sản xuất trong tháng trước đều hạ nhiệt nhẹ. Dù giá cả vẫn tăng, tốc độ tăng đã chậm lại.

Cùng với đà tăng việc làm chậm lại và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp gia tăng, những dữ liệu này củng cố kỳ vọng Fed sẽ không tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 9.

Ông Checkan cho biết giá vàng đã tăng mạnh sau khi loạt dữ liệu kinh tế mới được công bố, bật lên từ vùng hỗ trợ quanh 4.000 USD/ounce. Theo ông, xu hướng hiện tại đang nghiêng rõ về phía tăng.

Trong khi đó, Daniel Pavilonis, nhà môi giới hàng hóa cấp cao tại tập đoàn dịch vụ tài chính toàn cầu StoneX Group, cho rằng thị trường vàng vẫn dao động trong biên độ tương đối hẹp và chưa có đủ động lực để xác lập một chu kỳ tăng mới. Về kỹ thuật, giá vàng đang nằm trên đường trung bình động 200 ngày nhưng vẫn dưới đường trung bình động 200 ngày dịch chuyển, cho thấy xu hướng tăng chưa thực sự được xác nhận.

Theo ông Daniel Pavilonis, vàng cần một chất xúc tác mạnh hơn để bứt phá, bởi các dữ liệu kinh tế hiện tại chưa đủ tạo động lực lớn cho giá. Ngược lại, một diễn biến địa chính trị căng thẳng có thể thúc đẩy nhu cầu đối với vàng như một tài sản trú ẩn.

Ông cũng cho rằng giá vàng có thể tăng mạnh nếu xuất hiện những lo ngại về lạm phát mất kiểm soát hoặc sự mất giá của các đồng tiền. Dòng vốn và lượng vàng dự trữ dịch chuyển khỏi thị trường Mỹ cũng có thể trở thành yếu tố hỗ trợ đáng kể cho giá kim loại quý.

Theo công cụ FedWatch của CME, xác suất thị trường dự báo Fed tăng lãi suất trong tháng 9 hiện ở mức 33%, giảm đáng kể so với 55% một tuần trước. Phần lớn chuyên gia phân tích hiện kỳ vọng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong phạm vi 3,5-3,75%. Môi trường lãi suất được duy trì ở mức thấp được cho là tiếp tục tạo dư địa cho giá vàng tăng, khi đây là tài sản không sinh lời.

Trong thời gian tới, diễn biến của đồng USD, lợi suất thực trái phiếu Mỹ, dòng tiền vào các quỹ ETF vàng và loạt dữ liệu kinh tế Mỹ sẽ là những yếu tố quan trọng định hướng thị trường. Nếu lạm phát cao hơn dự báo, kỳ vọng Fed duy trì chính sách tiền tệ thận trọng có thể gây sức ép lên giá vàng. Ngược lại, nếu kỳ vọng nới lỏng tiền tệ gia tăng, dòng tiền tìm kiếm tài sản trú ẩn có thể tiếp tục hỗ trợ kim loại quý.