Giá vàng miếng tăng 1,7 triệu đồng/lượng, rủi ro lướt sóng tăng cao

Chốt phiên 19/11, giá vàng miếng SJC được các thương hiệu lớn niêm yết quanh ngưỡng 149-151 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,7 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều. Chênh lệch giá mua - bán giữ ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cũng tăng, lên mức 146,5-149,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều. Chênh lệch mua - bán đạt 3 triệu đồng/lượng, neo ở mức cao, làm rủi ro với nhà đầu tư cá nhân tăng lên.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao dịch quanh 4.106 USD/ounce, tăng 40,55 USD. Quy đổi theo tỷ giá ngân hàng, vàng thế giới tương đương 130,6 triệu đồng/lượng - thấp hơn vàng trong nước hơn 20 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hồi phục nhẹ trong bối cảnh chứng khoán Mỹ biến động do loạt dữ liệu kinh tế quan trọng sắp được công bố. Tâm điểm là biên bản cuộc họp FOMC và báo cáo việc làm từ Bộ Lao động Mỹ, hai yếu tố sẽ định hướng triển vọng lãi suất.

Ngoài ra, lo ngại về định giá quá cao của nhóm cổ phiếu công nghệ cũng gây áp lực lên tâm lý rủi ro, từ đó củng cố nhu cầu tìm đến vàng như tài sản trú ẩn.

Chủ tịch Goldman Sachs, ông John Waldron, nhận định các chỉ số chứng khoán có thể tiếp tục giảm khi nhà đầu tư chờ báo cáo lợi nhuận quý của Nvidia - doanh nghiệp dẫn đầu lĩnh vực công nghệ - công bố trong hôm nay. Ông Waldron cũng cho rằng thị trường chứng khoán có thể còn giảm thêm từ mức hiện tại.

Đồng USD tăng giá

Đồng USD tăng giá so với đồng yên trong phiên thứ Tư. Tại Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường sức mạnh đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF), tăng 0,58% lên mức 100,13.

Trong nước, Ngân hàng Nhà nước giữ nguyên tỷ giá trung tâm ở mức 25.132 đồng/USD.

Tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước tăng ở cả hai chiều, hiện ở mức 23.926 đồng (mua vào) và 26.338 đồng (bán ra).