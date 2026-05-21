Giá vàng miếng SJC tăng 2 triệu đồng/lượng

Hiện tại, giá vàng nhẫn SJC được giao dịch ở mức 160-163 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 2 triệu đồng/lượng so với kết phiên 20/5. Giá vàng nhẫn ở mức 160-163 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Giá vàng trong nước tiếp tục điều chỉnh, đặc biệt vàng nhẫn và trang sức giảm nhanh, về dưới mốc 160 triệu đồng/lượng.

Trong vòng một phiên 20/5, giá vàng trong nước giảm mạnh nhất tới 2,5 triệu đồng/lượng. Chiều mua vào chỉ còn 158 triệu đồng, như vậy những người mua vàng ở vùng đỉnh 190-191 triệu đồng/lượng hồi cuối tháng 1 có thể lỗ hơn 30 triệu đồng mỗi lượng nếu bán ra.

Trên thế giới, giá vàng đang là 4.543 USD/ounce, tăng trở lại so với mức thấp nhất trong phiên đêm qua là 4.460 USD/ounce.

Sự phục hồi của giá vàng được thúc đẩy bởi thông tin các cuộc đàm phán ngoại giao giữa Mỹ và Iran đang bước vào giai đoạn cuối cùng, cùng với dấu hiệu hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz dần được nối lại. Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định đàm phán đang tiến triển và cảnh báo rằng nếu thất bại, xung đột quân sự mới có thể xảy ra.

Một số tàu chở dầu thô đã di chuyển qua eo biển, với tổng lượng khoảng 6 triệu thùng. Đây là lượng dầu xuất khẩu hàng ngày lớn nhất từ vùng Vịnh kể từ khi xung đột Mỹ - Iran bùng phát vào tháng 2.

Diễn biến này đưa giá dầu thô giảm gần 6%, xuống còn 98 USD/thùng, qua đó làm giảm lo ngại về lạm phát, hỗ trợ giá vàng hôm nay phục hồi.

Theo Kitco News, vàng chịu áp lực điều chỉnh mạnh khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng cao, đồng USD mạnh lên và những lo ngại dai dẳng về lạm phát liên quan đến giá dầu lấn át nhu cầu trú ẩn an toàn xuất phát từ căng thẳng tại eo biển Hormuz.

Trong báo cáo mới đây, các chuyên gia phân tích của Goldman Sachs cho biết đã điều chỉnh mô hình dự báo nhu cầu vàng từ các ngân hàng trung ương nhằm phản ánh đầy đủ hơn những khoảng trống trong dữ liệu thương mại chính thức.

Hồi tháng 3, ngân hàng đầu tư này đã nâng ước tính mua vàng của các ngân hàng trung ương lên khoảng 50 tấn/tháng tính theo trung bình động 12 tháng, tăng mạnh so với mức 29 tấn theo phương pháp tính cũ.

Hiện Goldman Sachs dự báo các ngân hàng trung ương sẽ duy trì tốc độ mua khoảng 60 tấn vàng mỗi tháng xuyên suốt năm 2026, nhờ nhu cầu đa dạng hóa dự trữ tiếp tục gia tăng trong bối cảnh bất ổn địa chính trị kéo dài.

Ngân hàng này tái khẳng định mục tiêu giá vàng đạt 5.400 USD/ounce vào cuối năm 2026, song cũng cảnh báo kim loại quý vẫn có thể chịu áp lực ngắn hạn nếu nhà đầu tư buộc phải bán các tài sản có tính thanh khoản cao để bổ sung tiền mặt trong giai đoạn thị trường biến động mạnh.

Đồng USD giảm tiếp, rời đỉnh 6 tuần

Đồng USD giảm giá khỏi mức cao nhất trong 6 tuần vào ngày thứ Tư, khi kỳ vọng gia tăng rằng Mỹ đang tiến gần tới một thỏa thuận với Iran nhằm chấm dứt cuộc xung đột tại Trung Đông.

Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,22%, hiện ở mức 99,11.

Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD tăng 2 đồng, hiện ở mức 25.135 đồng.