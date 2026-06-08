Giá vàng miếng SJC lao dốc, “bốc hơi” gần 6 triệu đồng/lượng sau vài giờ

Mở cửa phiên giao dịch ngày 8/6, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn niêm yết tại 145,6-149,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 600.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và chiều bán. Chênh lệch 2 chiều mua và bán duy trì ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Cập nhật đến 14h15, giá vàng được doanh nghiệp lớn niêm yết ở mức 140-145 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm tiếp 4,6 triệu đồng ở chiều bán ra và giảm 5,6 triệu đồng ở chiều mua vào so với thời điểm mở cửa phiên sáng. Chênh lệch 2 chiều mua và bán nâng từ 4 triệu đồng lên 5 triệu đồng/lượng.

Tính chung, giá mua vàng miếng đã giảm 6,2 triệu đồng/lượng còn giá chiều bán giảm 5,2 triệu đồng/lượng sau một phiên. Còn xét trên biểu đồ giá hàng ngày, người mua vàng cách đây một tuần hiện đã lỗ khoảng 9%.

Diễn biến giảm của giá vàng trong nước chủ yếu chịu tác động từ thị trường quốc tế. Giá vàng thế giới trong phiên giao dịch đang diễn ra đã giảm thêm 15 USD hiện phổ biến dao động quanh vùng 4.311 USD/ounce.

Mặt hàng vàng trang sức (Ảnh: Hải Long).

Theo phân tích mới nhất từ WisdomTree, công ty quản lý quỹ hàng đầu thế giới và StoneX, một trong những nguyên nhân quan trọng nằm ở áp lực margin call (bán giải chấp). Nhà đầu tư thường phải bán những tài sản có tính thanh khoản cao để nhanh chóng bổ sung ký quỹ, trong đó có vàng. Với tính thanh khoản cực tốt, vàng trở thành "con tin" bị bán tháo.

Bà Rhona O'Connell, Trưởng bộ phận Phân tích Thị trường tại StoneX, giải thích: "Sự lao dốc của thị trường chứng khoán khiến các nhà đầu tư phải bán vàng để huy động tiền mặt đối phó với các đợt ký quỹ. Việc bán vàng trong giai đoạn này phản ánh nhu cầu quản lý tài sản thế chấp, chứ không phải do yếu tố cơ bản của vàng suy yếu".

Ông Nitesh Shah, Trưởng bộ phận Nghiên cứu Hàng hóa và Kinh tế vĩ mô tại WisdomTree, nhận định: "Sự điều chỉnh của vàng hiện nay phản ánh áp lực thanh khoản ngắn hạn, không phải sự xấu đi của các yếu tố cơ bản. Rủi ro địa chính trị vẫn ở mức cao, áp lực cấu trúc lên đồng USD vẫn còn. Khi diễn biến ngược chiều này suy yếu, vai trò của vàng như một hàng rào địa chính trị và công cụ đa dạng hóa danh mục sẽ được tái khẳng định”.

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt ở ngưỡng 99,99 điểm.

Hôm nay, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết 25.150 đồng/USD, tăng 3 đồng so với chốt phiên cuối tuần trước. Theo biên độ 5%, tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.894-26.405 đồng/USD (mua - bán).

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối ở mức 24.940-26.354 đồng/USD, giữ nguyên chiều mua và tăng 2 đồng chiều bán so với sáng qua.

Tỷ giá USD/VND tại các ngân hàng thương mại sáng nay nhìn chung biến động nhẹ, với giá mua vào dao động quanh 26.066-26.140 đồng/USD và giá bán ra phổ biến ở mức 26.404-26.407 đồng/USD. So với phiên trước, nhiều nhà băng chỉ điều chỉnh tăng từ 3-7 đồng mỗi USD, trong khi một số đơn vị giữ nguyên mức niêm yết ở cả hai chiều mua và bán.

Còn tại thị trường chợ đen, giá USD giao dịch ở mức 26.252-26.352 đồng/USD (mua - bán), giảm 29 đồng chiều mua và 49 đồng chiều bán so với sáng qua.