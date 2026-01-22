Giá vàng miếng SJC giảm gần 2 triệu đồng, mất mốc 170 triệu đồng/lượng

Sáng nay (22/1), giá vàng đã quay đầu giảm mạnh sau khi tăng lên đỉnh mới. Hiện, vàng miếng SJC được các thương hiệu lớn niêm yết tại mức 166,7-168,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,8 triệu đồng/lượng so với phiên hôm qua.

Tương tự, vàng nhẫn cũng giảm còn 164,6-167,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,3 triệu đồng/lượng.

Trên thế giới, vàng cũng có một phiên tăng lịch sử với 2,1%, vọt lên 4.861,38 USD/ounce. Có thời điểm, giá vàng chạm đỉnh cao nhất mọi thời đại ở mức 4.887,82 USD/ounce.

Đà tăng phi mã của vàng phản ánh rõ nét tâm lý bất an đang bao trùm các thị trường tài chính toàn cầu. Dòng tiền tìm đến các tài sản trú ẩn an toàn trong bối cảnh rủi ro địa chính trị, tài chính và chính sách cùng lúc gia tăng.

Một trong những sự kiện đáng chú ý là căng thẳng leo thang giữa Mỹ và các đồng minh NATO liên quan đến vấn đề Greenland. Những phát biểu và động thái cứng rắn xoay quanh tham vọng kiểm soát vùng lãnh thổ tự trị này đã khiến quan hệ xuyên Đại Tây Dương rơi vào trạng thái nhạy cảm.

Không chỉ vàng, giá bạc giao ngay cũng tăng 0,5% lên 95,04 USD/ounce, sau khi đạt mức kỷ lục 95,87 USD/ounce trong phiên trước đó. Nguồn cung vật chất khan hiếm kéo dài, kết hợp với nhu cầu trú ẩn an toàn, đang tạo nền tảng vững chắc cho đà tăng của kim loại này.

Một yếu tố quan trọng khác củng cố xu hướng tăng của giá vàng là động thái mua vào từ các ngân hàng trung ương. Ngân hàng Quốc gia Ba Lan đã phê duyệt kế hoạch mua thêm 150 tấn vàng, trong khi Ngân hàng Trung ương Bolivia cũng nối lại việc tích lũy vàng để tăng dự trữ ngoại hối...

Đồng USD giảm mạnh

Đồng USD trong phiên giao dịch ngày 21/1 đứng trước nguy cơ ghi nhận mức giảm mạnh nhất trong hơn một tháng, sau khi những cảnh báo của Nhà Trắng nhằm vào châu Âu liên quan đến tương lai của Greenland đã kích hoạt làn sóng bán tháo trên diện rộng đối với cổ phiếu và trái phiếu chính phủ Mỹ, đồng thời đẩy đồng EUR và bảng Anh tăng giá.

Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,84%, hiện ở mức 98,56.

Trong nước, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD ở mức 25.130 đồng.