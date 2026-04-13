Giá vàng miếng SJC giảm 900.000 đồng/lượng

Mở cửa phiên giao dịch ngày 13/4, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn niêm yết ở mức 168,5-171,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 900.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với giá đóng cửa tuần trước đó. Chênh lệch giữa 2 chiều mua và bán tiếp tục được neo ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước giảm cùng diễn biến thị trường quốc tế. Theo đó, giá vàng thế giới mở cửa tuần này đạt 4.716 USD/ounce, giảm 29 USD so với trước đó. Trước đó, kim loại này ghi nhận 3 tuần tăng liên tiếp.

Triển vọng giá vàng tuần này đang nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ các chuyên gia. Không ít chuyên gia nhận định, trong ngắn hạn, giá vàng có thể tiếp tục biến động trong biên độ rộng khi thông tin về xung đột Trung Đông liên tục thay đổi. Việc thiếu vắng xu hướng rõ ràng khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong các quyết định giao dịch.

“Người mua vàng đang thận trọng giành lại thế chủ động với mức đáy cao dần mỗi ngày, được hỗ trợ bởi lệnh ngừng bắn tạm thời. Dự kiến sẽ có cuộc giằng co đáng kể quanh mốc 5.000 USD, nếu vượt trở lại trên mức này, xu hướng tăng có thể bùng phát trở lại”, nhà giao dịch kim loại độc lập Tai Wong cho biết.

Theo Giám đốc giao dịch kim loại tại High Ridge Futures, khi căng thẳng ở Trung Đông hạ nhiệt, kỳ vọng về khả năng lãi suất thấp hơn trong tương lai có phần gia tăng và đồng USD chịu áp lực giảm, điều này đã giúp giá vàng được hỗ trợ tốt.

"Nếu lệnh ngừng bắn được duy trì, các yếu tố tiền tệ, như lạm phát, sẽ quay lại chi phối thị trường. Trường hợp xung đột leo thang, vai trò công cụ trú ẩn của vàng càng được nhấn mạnh", ông Adrian Day - Chủ tịch công ty quản lý tài sản Adrian Day Asset Management nêu quan điểm.

Dù vậy, giới phân tích cũng lưu ý rằng đà tăng của thị trường vàng thế giới có thể không diễn ra theo đường thẳng, mà sẽ xen kẽ các nhịp rung lắc rất mạnh.

Ông Michael Moor, nhà sáng lập đơn vị chuyên về dữ liệu tài chính Moor Analytics, đưa ra quan điểm thận trọng hơn khi dự báo giá vàng có thể giảm trong tuần này, trừ khi các tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn bị phá vỡ. Theo ông, thị trường hiện vẫn nằm trong vùng nhạy cảm, với nhiều ngưỡng kỹ thuật quan trọng. Nếu giá không thể vượt lên các mốc then chốt, áp lực điều chỉnh có thể gia tăng với mục tiêu giảm sâu hơn.

Ông John Weyer, Giám đốc tại Walsh Trading, cho rằng nhà đầu tư cần duy trì sự thận trọng cao, bởi vàng và bạc hiện biến động không kém các thị trường tài sản khác. Theo ông, dù dữ liệu lạm phát gần đây có thể thúc đẩy dòng tiền quay lại với kim loại quý, yếu tố địa chính trị vẫn đang chiếm ưu thế lớn hơn trong việc dẫn dắt xu hướng.

Ông John Weyer nhận định ngay cả trong kịch bản chính sách tiền tệ không nới lỏng, thậm chí có khả năng thắt chặt hơn, căng thẳng tại Trung Đông vẫn là biến số quan trọng nhất. Trong ngắn hạn, ông nghiêng về kịch bản giá vàng sẽ tăng trở lại theo nhịp “chậm mà chắc”.

Tuần này, đồng USD được dự báo sẽ duy trì biến động quanh các trục xoay địa chính trị và kỳ vọng lãi suất từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Với tâm lý thị trường vẫn còn thận trọng, triển vọng của đồng bạc xanh phụ thuộc chặt chẽ vào kết quả đối thoại giữa Mỹ và Iran.

Tại thị trường trong nước, tỷ giá trung tâm sáng nay được Ngân hàng Nhà nước niêm yết tại mức 25.106 đồng/USD, tăng 1 đồng so với trước đó. Với biên độ 5%, tỷ giá USD các ngân hàng thương mại được phép giao dịch là trong khoảng 23.850-26.362 VND/USD.

Tỷ giá USD tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức 24.900-26.310 đồng.

Khảo sát tại các ngân hàng thương mại, tỷ giá sáng nay được điều chỉnh nhẹ so với phiên trước. Ngân hàng quốc doanh niêm yết giá USD ở mức 26.101-26.361 đồng/USD (mua vào - bán ra), tăng 1 đồng ở cả hai chiều. Tại khối ngân hàng tư nhân, các nhà băng niêm yết giá USD ở mức 26.066-26.361 đồng/USD (mua - bán), giữ nguyên chiều mua và tăng 1 đồng chiều bán.

Giá USD tại thị trường “chợ đen” giao dịch ở mức 26.710-26.850 đồng/USD (mua - bán), tăng 32 đồng chiều mua và 62 đồng chiều bán so với trước đó.