Giá vàng miếng SJC đã giảm gần 18 triệu đồng/lượng từ đỉnh

Giá vàng trong nước đang bám sát diễn biến thị trường thế giới.

Chốt phiên ngày 6/4, vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 170,1 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 173,1 triệu đồng/lượng chiều bán ra, giảm 1,4 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Chênh lệch giữa hai chiều mua - bán được thu hẹp xuống còn 3 triệu đồng/lượng. So với mức đỉnh 187,9-190,9 triệu đồng/lượng (mua - bán) từng được thiết lập, giá vàng miếng hiện đã giảm gần 18 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Giá vàng nhẫn niêm yết ở mức 169,6-172,6 triệu đồng/lượng chiều mua vào bán ra, giảm 300.000 đồng/lượng mỗi chiều so với phiên trước đó.

Giá vàng thế giới giao ngay ở quanh ngưỡng 4.660 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá hiện tại (chưa bao gồm thuế, phí), giá vàng thế giới hiện đang ở mức 148 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng trong nước 25 triệu đồng/lượng.

Giá vàng đã trải qua một cú điều chỉnh mạnh trong tháng 3, mất hơn 10% giá trị - mức giảm theo tháng sâu nhất kể từ giữa năm 2013.

Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng đây không phải dấu hiệu suy yếu của các yếu tố nền tảng, mà chủ yếu là hệ quả của áp lực thanh khoản trong ngắn hạn. Những căng thẳng địa chính trị cũng góp phần khiến thị trường thêm biến động.

Theo Kitco News, mặc dù lợi suất cao, đồng USD mạnh và hoạt động chốt lời đang kết hợp tạo ra những trở ngại cho giá vàng trong ngắn hạn, nhưng không có yếu tố cấu trúc nào đã đẩy giá kim loại quý này lên trên 5.000 USD/ounce biến mất, và xu hướng dài hạn của vàng vẫn đi lên.

Giá USD ổn định

Đồng USD giữ xu hướng ổn định trong phiên giao dịch ngày thứ Hai, khi nhà đầu tư đánh giá tác động từ diễn biến leo thang của xung đột với Iran, đồng thời theo dõi sát tối hậu thư mới nhất của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc mở lại eo biển Hormuz.

Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,04%, hiện ở mức 99,99.

Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam ở mức 25.106 đồng.