Giá vàng miếng giảm hơn 35 triệu đồng/lượng từ đỉnh

Kết thúc phiên giao dịch ngày 4/6, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn niêm yết tại 153-156 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Phiên hôm qua, mặt hàng này được các doanh nghiệp điều chỉnh giảm 1 triệu đồng/lượng. Đây là mức giá thấp nhất của kim loại quý từ đầu năm. So với đỉnh 191,3 triệu đồng/lượng thiết lập hồi tháng 1, mỗi lượng vàng miếng đã giảm hơn 35 triệu đồng.

Giá vàng trong nước giảm theo đà đi xuống của giá quốc tế. Chốt phiên giao dịch gần nhất, mỗi ounce vàng thế giới giao ngay mất hơn 43 USD so với phiên trước đó, về 4.435 USD/ounce. Tuy nhiên, có thời điểm giá vàng quốc tế đã phục hồi hơn 22 USD, lên 4.460 USD/ounce.

Thị trường thế giới đi xuống do cuộc xung đột địa chính trị tại Trung Đông kéo dài khiến lo ngại về lạm phát gia tăng, lãi suất tiếp tục duy trì ở mức cao. Ngoài ra, các nhà đầu tư cũng đang chờ đợi các dữ liệu kinh tế Mỹ sắp được công bố.

Vàng thường được xem là kênh trú ẩn trước lạm phát. Tuy nhiên, trong môi trường lãi suất cao, kim loại quý trở nên kém hấp dẫn hơn do không mang lại lợi suất.

Mặt hàng vàng trang sức (Ảnh: Hải Long).

Trong ngắn hạn, giá vàng thế giới được dự báo còn chịu nhiều áp lực khi tình hình tại Trung Đông diễn biến khó lường. Căng thẳng trong khu vực leo thang có thể đẩy giá dầu và lạm phát lên cao hơn nữa. Các ngân hàng trung ương, trong đó có Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), có thể phải cân nhắc việc tăng lãi suất.

Vàng còn chịu áp lực khi một số nước cũng như tổ chức lớn gặp khó khăn có thể phải bán vàng. Theo Bloomberg, Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI) có thể đã bán tới 12 tỷ USD vàng dự trữ chỉ trong vòng 2 tuần, kết thúc vào ngày 22/5. Ấn Độ đang đối mặt với cuộc khủng hoảng đồng Rupee và áp lực dầu mỏ leo thang. Một số nước khác cũng có thể phải bán vàng để bù đắp dòng vốn ngoại bị rút ra, cũng như phải ứng phó với giá dầu tăng cao.

Về trung và dài hạn, vàng có thể được hỗ trợ bởi xu hướng tăng dự trữ vàng để đối phó với khủng hoảng. Theo báo cáo thường niên của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), vàng tiếp tục khẳng định vị thế là tài sản tiền tệ quan trọng trong hệ thống tài chính toàn cầu. Đáng chú ý, kim loại quý này đã vượt qua trái phiếu Kho bạc Mỹ để chiếm tỷ trọng lớn nhất trong dự trữ ngoại hối toàn cầu.

Cụ thể, vàng chiếm khoảng 27% tổng dự trữ toàn cầu vào cuối năm 2025, tăng mạnh so với mức 20% vào cuối năm 2024. Trong khi đó, tỷ trọng trái phiếu Mỹ giảm xuống còn 22%, từ mức 25% trước đó.

Ông Matt Simpson, chuyên gia phân tích cấp cao tại StoneX, cho rằng xu hướng tăng dài hạn của vàng vẫn chưa kết thúc. “Tôi không cho rằng thị trường giá lên của vàng đã chấm dứt, nhưng rõ ràng đang đến giai đoạn cần điều chỉnh và thanh lọc. Tôi kỳ vọng giá vàng sẽ biến động khá mạnh từ nay đến cuối năm, nhưng vẫn nghiêng nhẹ theo hướng tăng với mục tiêu quanh 5.000 USD/ounce”, ông chia sẻ thêm.

Trong khi đó, ông John Williams, Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York, cho biết ông không cho rằng những rủi ro lạm phát phát sinh từ cuộc xung đột hiện nay sẽ kéo dài. Ông cũng nhắc lại quan điểm rằng hiện chưa có lý do để Fed thay đổi định hướng chính sách tiền tệ.