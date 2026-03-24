Giá vàng lên gần 168 triệu đồng/lượng sau phiên có lúc giảm 9 triệu đồng

Phiên sáng 24/3, giá vàng miếng SJC tăng 1,9 triệu đồng/lượng mỗi chiều, lên mức 164,9-167,9 triệu đồng/lượng (mua - bán). Giá vàng nhẫn cũng hồi phục và giao dịch ớ mức 164,7-167,7 triệu đồng/lượng (mua - bán). Chênh lệch hai chiều vào mức 3 triệu đồng/lượng.

Trước đó, phiên 23/3, giá vàng biến động mạnh, có thời điểm giảm 9 triệu đồng/lượng. Chốt phiên này, vàng miếng SJC có giá 163-166 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 5 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Tương tự, giá vàng nhẫn cũng giảm xuống ngưỡng 163-166 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.

Trên thế giới, vàng giao ngay giao dịch quanh ngưỡng 4.399,4 USD/ounce, giảm 90,8 USD so với phiên hôm trước.

Theo các chuyên gia, vàng giảm mạnh và sau đó hồi phục ngay trong phiên, cho thấy các yếu tố kỹ thuật cho thấy lực bán trên thị trường vàng và bạc đang dần suy yếu.

Mục tiêu tăng giá tiếp theo của phe mua đối với hợp đồng vàng kỳ hạn tháng 4 là đóng cửa trên ngưỡng kháng cự mạnh 4.750 USD/ounce. Ngược lại, mục tiêu giảm giá của phe bán là kéo giá xuống dưới mức hỗ trợ kỹ thuật quan trọng tại đáy hôm nay là 4.100 USD/ounce.

Các mức kháng cự gần nhất lần lượt là 4.500 USD/ounce và 4.537,1 USD/ounce (đỉnh trong ngày). Các mức hỗ trợ gần nhất là 4.300 USD/ounce và 4.250 USD/ounce.

Cùng với đó, thông tin bất ngờ từ Tổng thống Mỹ Donald Trump về khả năng hạ nhiệt xung đột với Iran đã khiến thị trường toàn cầu chao đảo, với biến động giá mạnh trên nhiều loại tài sản, trong đó có vàng và bạc. Giá dầu thô giảm khoảng 10% trong ngày. Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm hiện ở khoảng 4,3%.

Đồng USD giảm giá

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) mở tuần mới ở mức 99,48 điểm. Các thị trường bên ngoài quan trọng trong ngày cho thấy chỉ số USD suy yếu.

Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam và USD tăng 5 đồng, hiện ở mức 25.090 đồng.

Tỷ giá USD tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra ở mức: 23.886 đồng - 26.294 đồng.