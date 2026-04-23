Giá vàng hết thăng hoa, Morgan Stanley hạ mạnh dự báo

Chuỗi ngày thăng hoa của vàng dường như đang chững lại. Sau một đợt bán tháo kéo dài 6 tuần, tâm lý thị trường vừa nhận thêm một tín hiệu thận trọng từ một trong những định chế tài chính lớn nhất phố Wall.

Theo báo cáo được The Street dẫn lại, Morgan Stanley đã quyết định hạ mục tiêu giá vàng trong nửa cuối năm 2026 xuống mức 5.200 USD/ounce. Con số này giảm đáng kể so với mức kỳ vọng 5.700 USD/ounce từng được đưa ra trước đó. Động thái điều chỉnh này diễn ra ngay sau khi kim loại quý trải qua một đợt bán tháo, làm thay đổi hoàn toàn cục diện và "tông giọng" của thị trường.

Không lâu trước đây, vàng gần như không thể bị cản bước. Trước khi xung đột tại Trung Đông bùng phát vào cuối tháng 2, tài sản trú ẩn an toàn này giao dịch sát mức đỉnh lịch sử, có thời điểm tiệm cận mốc 5.600 USD/ounce.

Tuy nhiên, Morgan Stanley ghi nhận giá vàng hiện đã giảm khoảng 8% kể từ khi xung đột bắt đầu. Theo dữ liệu từ Yahoo Finance, hợp đồng tương lai vàng hiện đang giao dịch giằng co quanh vùng 4.700-4.800 USD/ounce.

Morgan Stanley điều chỉnh lại dự báo giá vàng năm 2026 sau những biến động gần đây (Ảnh: X).

Dù hạ mức dự báo, các chuyên gia phân tích không nhìn nhận thị trường theo góc độ hoàn toàn bi quan. Mức giá mục tiêu 5.200 USD/ounce vẫn cho thấy dư địa tăng trưởng đáng kể so với hiện tại. Ngân hàng này nhấn mạnh thị trường vẫn đang được nâng đỡ bởi các yếu tố cấu trúc vững chắc.

Nhu cầu mua gom từ các ngân hàng trung ương, lo ngại về sự mất giá của tiền tệ và căng thẳng địa chính trị vẫn hiện hữu. Đơn cử, chỉ trong tháng 3, ngân hàng trung ương Trung Quốc đã tiếp tục mua thêm 5 tấn vàng để dự trữ.

Hiệu ứng domino từ giá dầu

Nguyên nhân chính khiến vàng "hụt hơi" trong những tháng đầu năm 2026 bắt nguồn từ thị trường năng lượng. Theo Reuters, giá vàng đã ghi nhận các phiên giao dịch đầy biến động khi giá dầu thô neo ở mức cao. Cụ thể, giá dầu Brent duy trì vững chắc trên mốc 100 USD/thùng sau khi tồn kho xăng và sản phẩm chưng cất tại Mỹ giảm mạnh hơn dự kiến.

Diễn biến của thị trường năng lượng gắn liền với các nút thắt địa chính trị. Việc Iran bắt giữ hai tàu tại eo biển Hormuz và động thái duy trì phong tỏa hoạt động thương mại đường biển từ phía Hải quân Mỹ đã siết chặt nguồn cung qua tuyến đường thủy chiến lược này. Dầu đắt đỏ lập tức làm dấy lên nỗi lo lạm phát bùng phát trở lại, do chi phí vận chuyển và sản xuất bị đẩy lên cao.

Dù vàng thường được coi là công cụ phòng ngừa lạm phát truyền thống, nhưng trong bối cảnh hiện tại, lạm phát cao lại mang đến tác dụng ngược. Ông Tim Waterer, chuyên gia phân tích thị trường trưởng tại KCM Trade, nhận định trên Reuters: "Việc dầu Brent quay lại mốc 3 chữ số đang khiến lo ngại lạm phát luôn ở mức cao, và điều đó gây bất lợi cho vàng".

Lạm phát tăng buộc môi trường lãi suất phải duy trì ở mức cao, từ đó khiến các tài sản sinh lợi khác trở nên hấp dẫn hơn và làm suy yếu sức hút của kim loại quý.

Dòng tiền rời vàng, rủi ro kỹ thuật gia tăng

Bức tranh vĩ mô thay đổi đang tác động trực tiếp đến dòng vốn. Dòng tiền rút khỏi các quỹ ETF vàng có dấu hiệu gia tăng, trong khi lực mua từ khu vực chính thức phần nào chững lại. Sự dịch chuyển này thể hiện rõ qua hiệu suất đầu tư.

Dữ liệu từ Seeking Alpha cho thấy, trong vòng một tuần qua, chứng chỉ quỹ SPDR Gold Shares (GLD) giảm 2,43%, trong khi chỉ số S&P 500 tăng 2,23%. Tính trong 6 tháng, GLD tăng 15,12% so với mức tăng 5,76% của S&P 500, nhưng thị trường chứng khoán lại đang cho thấy đà phục hồi mạnh mẽ hơn ở hiện tại khi liên tục thiết lập các đỉnh mới.

Kỳ vọng về chính sách tiền tệ cũng đang được định hình lại. Trước khi xung đột nổ ra, thị trường từng tin vào hai lần hạ lãi suất trong năm nay. Các nhà kinh tế của Morgan Stanley vẫn giữ kỳ vọng sẽ có 2 đợt cắt giảm, mỗi lần 25 điểm cơ bản vào tháng 9 và tháng 12.

Tuy nhiên, một khảo sát mới nhất của Reuters lại cho thấy góc nhìn thận trọng hơn. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nhiều khả năng sẽ phải chờ ít nhất 6 tháng nữa trước khi bắt đầu nới lỏng chính sách. Các nhà giao dịch hiện chỉ đặt cược 23% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 12, giảm so với mức 28% của một tuần trước.

Dưới góc độ kỹ thuật, thị trường kim loại quý đang phát đi những tín hiệu cần theo dõi sát sao. Báo cáo của WSJ dẫn lời bà Razan Hilal từ Forex.com cho biết, giá vàng đang tích lũy dưới các ngưỡng kháng cự quan trọng. Cấu trúc kỹ thuật này phản ánh sự tương đồng với các mô hình phá vỡ từng xuất hiện hồi đầu năm 2026.

Theo bà Hilal, nếu giá vàng xuyên thủng mốc 4.640 USD/ounce, thị trường hoàn toàn có thể kích hoạt một đợt lao dốc sâu hơn. Đối với bạc, ngưỡng rủi ro tương ứng được xác định ở mức 75 USD/ounce, và kim loại này đang hình thành mô hình có thể báo hiệu một chuyển động mạnh theo một hướng rõ ràng.

Trong các phiên giao dịch gần đây, áp lực điều chỉnh không chỉ diễn ra ở vàng mà còn lan rộng sang các kim loại quý khác. Theo Reuters, giá bạc giao ngay đã giảm 1,4% xuống 76,64 USD/ounce, bạch kim mất 1,3% và palladium giảm 1%.