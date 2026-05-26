Giá vàng đang ở vùng nhạy cảm

Sau nhiều phiên điều chỉnh mạnh, thị trường vàng trong nước đã xuất hiện tín hiệu phục hồi khá rõ nét. Hầu hết doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn đều đồng loạt điều chỉnh tăng giá mua vào và bán ra.

Chốt phiên 25/5, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 159 triệu đồng/lượng mua vào và 162 triệu đồng/lượng bán ra, tăng thêm 500.000 đồng/lượng ở mỗi chiều.

Dù đã phục hồi khá mạnh, giá vàng SJC vẫn thấp hơn khoảng 4 triệu đồng/lượng so với vùng đỉnh 163-166 triệu đồng/lượng được thiết lập hồi đầu tháng 5. Giới chuyên gia cho rằng thị trường vàng vẫn đang trong giai đoạn nhạy cảm khi tâm lý nhà đầu tư phụ thuộc lớn vào diễn biến quốc tế, đặc biệt là chính sách lãi suất của Mỹ và căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay hiện ở quanh mức 4.561,6 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá hiện hành, giá vàng thế giới hiện tương đương khoảng 145,2 triệu đồng/lượng chưa bao gồm thuế và phí. So với vàng trong nước, mức chênh lệch hiện vẫn duy trì khoảng 17 triệu đồng/lượng.

Theo giới phân tích, nguyên nhân khiến giá vàng biến động mạnh đến từ hàng loạt yếu tố địa chính trị và tài chính toàn cầu. Đồng USD suy yếu cùng với việc giá dầu giảm mạnh đã giúp vàng lấy lại sức hút trong vai trò tài sản trú ẩn an toàn.

Bên cạnh đó, thông tin liên quan đến các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran tiếp tục ảnh hưởng lớn tới thị trường hàng hóa. Phát biểu của Donald Trump về khả năng đạt được một bản ghi nhớ liên quan đến eo biển Hormuz đã khiến giới đầu tư gia tăng kỳ vọng về việc căng thẳng địa chính trị có thể hạ nhiệt trong thời gian tới.

Reuters dẫn lời nhà phân tích Giovanni Staunovo của UBS cho biết, vàng hiện chịu ảnh hưởng rất mạnh từ giá dầu. Giá dầu thấp hơn hỗ trợ vàng, do thị trường kỳ vọng điều đó sẽ tác động tới chính sách tiền tệ của Fed, ông Staunovo cho biết thêm và kỳ vọng xu hướng này sẽ tiếp diễn trong ngắn hạn.

Giá vàng đã giảm khoảng 14% kể từ khi chiến sự với Iran bắt đầu vào cuối tháng 2, trong bối cảnh giá năng lượng tăng cao dấy lên lo ngại lạm phát và triển vọng lãi suất Mỹ cao hơn.

Các nhà giao dịch đánh giá xác suất Fed nâng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản vào tháng 12 là 40%. Đây là sự thay đổi đáng kể so với kỳ vọng trước khi xung đột nổ ra, khi phần lớn các chuyên gia kinh tế dự báo Fed sẽ có 2 lần cắt giảm lãi suất trong năm nay.

Ông Kevin Warsh đã tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch Fed hôm thứ sáu, vào thời điểm quan trọng đối với nền kinh tế Mỹ khi giá xăng tăng mạnh do xung đột Trung Đông đang thúc đẩy lạm phát và làm suy giảm niềm tin tiêu dùng.

Đồng USD giảm nhẹ

Đồng USD giảm nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ hai, khi triển vọng đạt được một thỏa thuận chấm dứt cuộc chiến với Iran đã cải thiện tâm lý chấp nhận rủi ro của nhà đầu tư. Tuy nhiên, sự thiếu rõ ràng về thời điểm eo biển Hormuz có thể được mở cửa trở lại vẫn khiến giới đầu tư duy trì sự thận trọng nhất định.

Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,23%, hiện ở mức 99,01.

Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD tăng 2 đồng, hiện ở mức 25.136 đồng.