Già và siêu giàu, các tỉ phủ USD chạy đua đổ tiền chống lão hóa và cái chết

Khi nhắc đến tỷ phú, công chúng thường mường tượng về những nhà sáng lập công nghệ năng động như Elon Musk hay Sam Altman. Nhưng đó chỉ là bề nổi. Thực tế, bức tranh toàn cảnh của giới siêu giàu thế giới lại mang một sắc thái hoàn toàn khác: họ đang già đi.

Theo một phân tích của Forbes, cứ 5 tỷ phú thì có 1 người đã ở độ tuổi 80-90. Riêng tại Mỹ, có đến 36 tỷ phú đã ngoài 90. Nhóm dưới 50 tuổi, những người thường xuyên xuất hiện trên mặt báo, thực chất chỉ chiếm khoảng 10% trong câu lạc bộ tinh hoa này.

Thế hệ vàng này vẫn đang miệt mài làm việc. Ở tuổi 103, George Joseph, nhà sáng lập công ty bảo hiểm Mercury General với tài sản 2,3 tỷ USD, vẫn đều đặn điều hành công việc. Thậm chí Warren Buffett, ở tuổi 95, dù đã tuyên bố nghỉ hưu khỏi vị trí lãnh đạo Berkshire Hathaway, cũng khẳng định ông sẽ không ngồi yên để “xem phim truyền hình nhiều tập”.

Họ là những minh chứng sống cho một thế hệ đã xây dựng nên những đế chế khổng lồ và chưa sẵn sàng rời bỏ chúng.

Chính bối cảnh “già hóa” này đã làm nảy sinh một trong những cuộc đua hấp dẫn và tốn kém nhất lịch sử: cuộc chiến chống lại sự lão hóa. Với tư duy của những người đã quen với việc giải quyết các vấn đề bất khả thi, giới tỷ phú, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ, đang tiếp cận cái chết không phải như một định mệnh, mà là một bài toán kỹ thuật cần lời giải.

Họ đang rót hàng tỷ USD để biến khát vọng trường sinh thành một dự án kinh doanh nghiêm túc, một “thương vụ cuối cùng” với chính tạo hóa.

Trong 25 năm qua, giới siêu giàu đã rót hơn 5 tỷ USD vào các thương vụ đầu tư kéo dài tuổi thọ, theo phân tích của Wall Street Journal (Ảnh: WSJ).

Đầu tư vào “phần mềm” của sự sống

Cách tiếp cận của các tỷ phú công nghệ có thể được chia thành hai hướng chính. Hướng đầu tiên, và cũng là tốn kém nhất, là đầu tư trực tiếp vào các công ty công nghệ sinh học tiên phong, những startup đang tìm cách “lập trình lại” tế bào để đảo ngược quá trình lão hóa.

Đi đầu trong xu hướng này là Jeff Bezos, nhà sáng lập Amazon (252 tỷ USD). Ông là một trong những nhà đầu tư chủ chốt của Altos Labs, một startup đầy tham vọng với mục tiêu tái tạo tế bào để chữa lành bệnh tật và thương tổn từ cấp độ vi mô. Đây không còn là khoa học viễn tưởng, mà là một nỗ lực kỹ thuật thực sự nhằm “debug” (gỡ lỗi) cơ thể con người.

Cùng chung chí hướng, hai nhà đồng sáng lập Google là Larry Page (210 tỷ USD) và Sergey Brin (196 tỷ USD) đã đứng sau Calico Labs, một công ty con của Alphabet ra đời từ năm 2013 với sứ mệnh duy nhất là nghiên cứu về lão hóa.

Calico đã hợp tác với những gã khổng lồ dược phẩm để phát triển thuốc điều trị các bệnh liên quan đến tuổi tác. Động lực của Sergey Brin còn mang tính cá nhân sâu sắc: ông mang trong mình một gen làm tăng nguy cơ mắc bệnh Parkinson, và đã chi hơn 1 tỷ USD cho các nghiên cứu về căn bệnh này.

Sam Altman, CEO của OpenAI (2,1 tỷ USD), cũng không đứng ngoài cuộc chơi. Ông đã rót 180 triệu USD vào Retro Biosciences, một công ty đặt mục tiêu kéo dài tuổi thọ khỏe mạnh của con người thêm 10 năm. Altman tin rằng lĩnh vực này cần một cú hích mang tính “đột phá kiểu OpenAI” để có thể tạo ra những bước nhảy vọt.

Và không thể không nhắc đến Peter Thiel, đồng sáng lập PayPal (24,8 tỷ USD), một trong những người có quan điểm chống lại cái chết quyết liệt nhất. Ông từng nói: “Có người cho rằng cái chết là tự nhiên, là một phần của cuộc sống, nhưng tôi nghĩ đó là sai lầm lớn nhất”.

Thiel đã đầu tư sớm vào Unity Biotechnology (phát triển thuốc nhắm vào tế bào lão hóa) và Quỹ Methuselah (nghiên cứu y học tái tạo). Thậm chí, ông còn được cho là đã đăng ký dịch vụ đông lạnh cơ thể sau khi chết với hy vọng được hồi sinh trong tương lai.

Những khoản đầu tư khổng lồ này không chỉ thể hiện khát vọng cá nhân. Chúng đang tạo ra một ngành công nghiệp hoàn toàn mới, đó là ngành công nghiệp trường thọ. Các tỷ phú đang đặt cược rằng “phần mềm” sinh học của con người có thể được nâng cấp, và người tìm ra bản vá lỗi đầu tiên sẽ sở hữu một trong những phát minh giá trị nhất lịch sử.

Nâng cấp lại “phần cứng” của chính mình

Bên cạnh việc rót vốn cho các dự án tầm cỡ, một nhóm khác lại biến chính cơ thể mình thành phòng thí nghiệm. Họ áp dụng những chế độ sống, dinh dưỡng và tập luyện cực kỳ nghiêm ngặt với mục tiêu tối ưu hóa “phần cứng” sinh học.

Điển hình nhất cho trường phái này là Bryan Johnson, một doanh nhân công nghệ sinh học 48 tuổi. Ông là người sáng lập Project Blueprint, một chương trình cá nhân hóa nhằm “đảo ngược” tuổi sinh học.

Mỗi ngày, Johnson tuân thủ một chế độ ăn chay chính xác 1.977 calo, tập luyện cường độ cao và uống hàng chục loại thực phẩm bổ sung, từ metformin, kẽm đến nghệ. Dưới sự giám sát của một đội ngũ y bác sĩ, Johnson tuyên bố đã “trẻ hóa” được 5,1 năm tuổi sinh học chỉ trong một năm.

Jeff Bezos cũng là một tín đồ của việc tối ưu hóa cơ thể. Bạn đời của ông, Lauren Sanchez, mô tả ông là một “quái vật phòng gym”. Chế độ tập luyện cường độ cao của Bezos, từ leo dốc, chèo thuyền kayak đến tập tạ, cho thấy ông tin rằng thể chất là nền tảng không thể thiếu trong cuộc chiến kéo dài tuổi thọ.

Ngay cả những người có cách tiếp cận ôn hòa hơn như Sam Altman cũng áp dụng các nguyên tắc cơ bản: ăn uống lành mạnh, ngủ đủ giấc, và sử dụng metformin - một loại thuốc trị tiểu đường được giới “biohacker” ở Thung lũng Silicon tin rằng có tác dụng chống lão hóa.

Mark Zuckerberg (264 tỷ USD) thì duy trì chế độ tập luyện khắc nghiệt với jiu-jitsu và CrossFit, song song với việc tài trợ cho các nghiên cứu y sinh thông qua Quỹ Chan Zuckerberg Initiative.

Ông từng tuyên bố: “Đến cuối thế kỷ này, việc sống trên 100 tuổi sẽ là điều bình thường”.

Cuộc chuyển giao tài sản vĩ đại và động lực vô hình

Vậy đâu là động lực sâu xa đằng sau cuộc đua này? Ngoài nỗi sợ hãi cố hữu của con người trước cái chết, còn có một yếu tố kinh tế khổng lồ, đó là cuộc đại chuyển giao tài sản.

Thế hệ tỷ phú lớn tuổi đang ngồi trên một khối tài sản chưa từng có. Ước tính, khoảng 124 nghìn tỷ USD sẽ được chuyển giao cho các thế hệ trẻ hơn vào năm 2048, trong đó hơn một nửa (khoảng 62 nghìn tỷ USD) đến từ giới siêu giàu. Thế hệ millennial được dự đoán sẽ là những người thừa kế nhiều nhất.

Việc kéo dài tuổi thọ, dù chỉ thêm 10-20 năm, đồng nghĩa với việc các nhà sáng lập này có thêm thời gian để điều hành đế chế của mình, tiếp tục gia tăng tài sản và định hình di sản của họ. Đối với họ, sống lâu hơn không chỉ là tận hưởng cuộc sống, mà còn là duy trì quyền kiểm soát.

Từ những phòng thí nghiệm tái tạo tế bào ở California đến những phòng gym cá nhân sang trọng, một thông điệp đang trở nên rõ ràng: giới siêu giàu không chấp nhận các quy luật tự nhiên như một điều hiển nhiên. Họ đang dùng tài sản, trí tuệ và một ý chí sắt đá để viết lại chúng.

Cuộc chiến chống lại tuổi già, xét cho cùng, chính là thương vụ kinh doanh táo bạo và tham vọng nhất của thế kỷ 21.