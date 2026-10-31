Giá USD ngân hàng xuống thấp nhất 18 tháng, chuyên gia nêu dự báo mới nhất

Ngày 31/10, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 25.637 đồng/USD, tăng khoảng 10 đồng/USD trong tuần qua.

Tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố hàng ngày, là cơ sở để các tổ chức tín dụng xác định tỷ giá mua, bán của VND với USD. Các ngân hàng được phép niêm yết giá USD trong biên độ 5% so với tỷ giá trung tâm.

Một diễn biến đáng chú ý trên thị trường, giá USD ở các ngân hàng đang đi ngược với tỷ giá trung tâm. Hiện, Vietcombank niêm yết giá USD mua vào 25.610 đồng/USD, bán ra 25.990 đồng/USD, giảm 60 đồng mỗi USD so với đầu tuần.

Các ngân hàng khác như VietinBank, BIDV, ACB điều chỉnh giá USD về mức thấp hơn, quanh 25.600 đồng/USD - 25.980 đồng/USD (mua vào - bán ra).

Với diễn biến này, tỷ giá ở các ngân hàng thương mại không chỉ ngược chiều tỷ giá trung tâm mà còn lùi về đáy của năm nay. Giá USD ngân hàng cũng đang ở mức thấp nhất kể từ tháng 4/2025.

Giao dịch USD tại ngân hàng (Ảnh: Mạnh Quân).

Tỷ giá ngân hàng đang thấp hơn đầu năm nay tới 387 đồng/USD, tương đương khoảng 1,46% cho thấy tiền đồng đang tăng giá so với đồng USD trên thị trường quốc tế. Với diễn biến này, doanh nghiệp xuất khẩu thu về ngoại tệ có thể chịu thiệt nếu đổi sang tiền đồng, trong khi doanh nghiệp nhập khẩu cần mua ngoại tệ có thể tốn ít tiền đồng hơn. Đối với doanh nghiệp vay ngoại tệ để trả nợ cũng giảm sức ép.

Trên thị trường quốc tế, chỉ số đồng USD (DXY Index) đóng cửa tuần giao dịch ở mức 101,9 điểm, quanh vùng cao của năm. Diễn biến mới nhất trên thị trường quốc tế là việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vừa giữ nguyên lãi suất điều hành trong cuộc họp chính sách mới nhất.

Theo giới phân tích, quyết định của Fed có thể giúp hạn chế những biến động tức thời trên thị trường tài chính quốc tế, nhưng chưa đồng nghĩa với việc áp lực tỷ giá và lãi suất tại Việt Nam sẽ sớm giảm xuống.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, TS Đào Lê Trang Anh, Giảng viên cấp cao ngành Tài chính, Đại học RMIT Việt Nam, phân tích điều quan trọng không chỉ nằm ở quyết định giữ nguyên lãi suất lần này, mà còn ở tín hiệu chính sách của Fed và kỳ vọng của thị trường về diễn biến lãi suất USD trong những tháng tiếp theo. Cụ thể, Fed tiếp tục duy trì biên độ lãi suất điều hành ở mức 3,75-4%, sau khi đã tăng 0,25 điểm cơ bản trong tháng 9.

Đối với tỷ giá USD/VND, áp lực lên VND có thể tiếp diễn trong ngắn hạn, phụ thuộc vào chính sách của Fed và sức mạnh đồng USD. Lãi suất USD duy trì ở mức cao tiếp tục hỗ trợ sức hấp dẫn của tài sản bằng USD, tạo áp lực lên dòng vốn và tỷ giá.

“Đối với chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục phải cân bằng giữa ổn định tỷ giá, kiểm soát lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng. Nếu Fed duy trì hoặc tăng lãi suất, dư địa nới lỏng tiền tệ sẽ thu hẹp. Tuy nhiên, Ngân hàng Nhà nước không nhất thiết điều chỉnh lãi suất cùng chiều với Fed mà cần căn cứ vào lạm phát, thanh khoản và tăng trưởng tín dụng, đồng thời linh hoạt sử dụng nghiệp vụ thị trường mở và can thiệp ngoại hối khi cần thiết”, TS Trang Anh nói.

Mức mất giá của VND trong 9 tháng thấp hơn một số đồng tiền khác trong khu vực (Nguồn: TVS).

Đối với mặt bằng lãi suất, khả năng giảm mạnh trong ngắn hạn tương đối hạn chế. Nhu cầu vốn cuối năm gia tăng, cùng áp lực tỷ giá, có thể khiến một số ngân hàng duy trì hoặc tăng lãi suất huy động, qua đó hạn chế dư địa giảm lãi suất cho vay.

Từ nay đến cuối năm và đầu năm 2027, TS Trang Anh cho rằng tỷ giá tại Việt Nam có khả năng duy trì tương đối ổn định, dù những biến động ngắn hạn vẫn có thể xuất hiện do bất định trên thị trường tài chính quốc tế. Diễn biến tỷ giá sẽ chịu tác động chủ yếu từ ba yếu tố.

Thứ nhất là chính sách tiền tệ của Fed và sức mạnh đồng USD. Việc Fed giữ nguyên lãi suất ở mức 3,75-4% trong tháng 10 giúp hạn chế áp lực tức thời. Tuy nhiên, nếu Fed tiếp tục duy trì lập trường thắt chặt hoặc tăng lãi suất vào cuối năm, đồng USD có thể mạnh lên, gây áp lực đối với VND.

Thứ hai là cán cân cung - cầu ngoại tệ trong nước. Nguồn cung ngoại tệ tiếp tục được hỗ trợ bởi dòng vốn FDI, kiều hối, du lịch quốc tế và vốn vay nước ngoài. Trong khi đó, nhu cầu ngoại tệ phục vụ nhập khẩu, thanh toán quốc tế và trả nợ nước ngoài có thể gia tăng vào cuối năm. Khả năng cân đối các dòng ngoại tệ này sẽ quyết định đáng kể mức độ ổn định của tỷ giá.

Cuối cùng là chênh lệch lãi suất VND-USD và dòng vốn quốc tế. Nếu lãi suất USD tăng nhanh hơn lãi suất VND, áp lực lên tỷ giá có thể gia tăng, đặc biệt khi dòng vốn quốc tế dịch chuyển về các tài sản bằng USD.

“Ngân hàng Nhà nước cần tiếp tục duy trì cơ chế tỷ giá linh hoạt, kết hợp điều tiết thanh khoản qua nghiệp vụ thị trường mở, hoán đổi ngoại tệ và can thiệp ngoại hối khi cần thiết. Đồng thời, cần phối hợp hài hòa giữa ổn định tỷ giá, kiểm soát lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng, tránh gây áp lực quá lớn lên mặt bằng lãi suất trong nước”, chuyên gia của RMIT Việt Nam nêu.

Trong báo cáo chiến lược mới nhất của Công ty chứng khoán Thiên Việt (TVS) dự báo VND có thể chịu áp lực mất giá trong quý IV ở mức 1-1,5%, kéo theo tỷ giá USD/VND bình quân trong cả năm nay sẽ tăng từ 1,7-2%. Các yếu tố chính hỗ trợ tỷ giá trong nửa đầu năm nay đến từ mức chênh lệch lãi suất bình quân giữa VND và USD. Tuy nhiên, chênh lệch này sẽ thu hẹp khi lãi suất điều hành của Fed dự kiến tiếp tục tăng thêm 25 điểm cơ bản trong cuộc họp tháng 12 tới.

Ngoài ra, chuyên gia của TVS cho rằng những bất lợi đối với tỷ giá USD/VND đã diễn ra và có thể tiếp tục kéo dài dịp cuối năm như đồng USD tăng giá, xung đột Trung Đông tiếp tục leo thang, lượng kiều hối gửi về nước có dấu hiệu giảm. Ngược lại, mức tăng của tỷ giá tại Việt Nam được kiểm soát nhờ nguồn cung USD từ hoạt động xuất khẩu, giải ngân FDI…