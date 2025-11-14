Giá rau tăng sốc, chuyên gia cảnh báo mặt bằng giá mới đang hình thành

Giá tăng, chợ vắng bóng người mua

Theo ghi nhận của phóng viên báo Dân trí tại chợ Phạm Văn Bạch, phường An Hội Tây (TPHCM), lượng rau về chợ đang có xu hướng giảm dần. Mỗi sạp chỉ bán từ 2-3 kg rau mỗi loại, thay vì 5-10 kg như thời gian 1 tháng trước. Giá các loại rau củ quả có xu hướng tăng theo từng ngày và hiện cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái tới 40-50%.

Cụ thể, rau cải đang bán ở mức 35.000-40.000 đồng/kg, đậu cove lên 60.000 đồng/kg, cà rốt khoảng 25.000 đồng/kg, cà chua có giá tới 60.000 đồng/kg. Các loại như bí xanh, bầu đều được có giá 50.000 đồng/kg. Cá biệt có những loại rau tăng chóng mặt như rau muống đã tăng lên 40.000-45.000 đồng/kg, tăng 2-3 lần so với trước.

Nhiều sạp rau tại chợ Phạm Văn Bạch, phường An Hội Tây (TPHCM) vắng bóng người mua (Ảnh: Huân Trần).

Khu vực chợ Đo Đạc (phường An Khánh), các loại rau củ cũng chung cảnh tăng giá, đặc biệt các loại rau gia vị tăng từng ngày. Ông Hùng - một tiểu thương lâu năm - nói có những ngày không dám lấy rau thì là, rau húng xoăn về bán vì giá lên “chóng mặt”.

Sáng 14/11, ông Hùng bán 120.000 đồng/kg thì là, gấp đôi giá những ngày bình thường, húng xoăn 60.000 đồng/kg, tăng khoảng 50%. Các loại củ quả như bí xanh, bầu cũng đều lên 50.000 đồng/kg, gấp đôi ngày thường.

Giá rau củ tăng không chỉ ở các chợ mà lan sang cả các cửa hàng tạp hóa nhỏ, chuyên bán thực phẩm từ các tỉnh chuyển về. Bà Tô Vân - chủ tiệm rau ở phường Bình Quới - nói tình hình mưa bão, ngập sâu ở nhiều nơi khiến các loại rau ít đi và giá tăng lên. Một số mặt hàng như ngó môn, bồn bồn, lá nhíp đều tăng nhẹ 10-20%.

Chị Thảo - chủ một tiệm rau khác - thì cho biết năm nay mưa nhiều, cây trái không phong phú như mọi năm. Các vườn rau hư hết nên chủ yếu chỉ có củ quả.

Rau các loại tăng giá (Ảnh: Huân Trần).

Giá rau củ quả tăng nhanh trong thời gian qua ảnh hưởng không nhỏ đến chi tiêu của các hộ gia đình. Bà Trương Thị Mến, một tiểu thương tại chợ Phạm Văn Bạch, cho biết trước kia mỗi ngày lấy gần 5-8 kg rau về bán, nay chỉ dám lấy có 2 kg mà cũng không bán được bao nhiêu, có hôm ế quá đành mang về ăn.

“Mọi năm thời điểm này, giá rau có tăng cao nhất cũng chỉ 10-15%. Nay tăng lên đột biến hơn 50%, mình là tiểu thương thấy còn giật mình, huống chi người tiêu dùng. Chợ ế quá, nên không ai mua hết thì mình bán sao được”, bà Mến cho biết thêm.

Theo Ban Quản lý chợ Nguyễn Tri Phương, tình hình mưa bão, triều cường phức tạp, thiệt hại đến sản xuất, kéo theo lượng hàng hóa về chợ giảm mạnh và giá tăng cao. Vận chuyển khó khăn và nhiều chi phí đầu vào tăng cũng là yếu tố tác động lên giá thành.

Tại chợ Đầu mối Nông sản Thủ Đức, lượng rau về chợ cũng giảm đi đáng kể, trung bình 2.431 tấn, đã giảm 22 tấn so với trước. Do nguồn cung về chợ ít, giá các mặt hàng tăng 2.000-10.000 đồng/kg.

Thị trường sẽ có mặt bằng giá mới

Theo các đơn vị kinh doanh, giá rau tăng đột biến trong những ngày gần đây tại TPHCM đến từ việc khan hiếm nguồn cung. Nhiều địa phương có sản lượng rau lớn như miền Tây, Lâm Đồng, đều bị ảnh hưởng do mưa bão, lũ lụt liên tiếp, có nơi mất trắng, thời điểm gieo trồng cũng bị ảnh hưởng theo.

Trong khi đó, khoảng 60-70% nguồn hàng rau củ của TPHCM được nhập về từ các địa phương lân cận. Tình hình thời tiết không chỉ tác động đến hoạt động sản xuất, mà còn khiến thị trường cung - cầu biến động, ảnh hưởng hoạt động mua sắm, tiêu dùng của người dân. Dẫn đến việc, nhiều người tiêu dùng bị sốc vì giá tăng quá nhanh.

Các loại rau củ đồng loạt tăng giá không chỉ là vấn đề thời tiết mà còn là cảnh báo về một mặt bằng giá tiêu dùng mới đang được hình thành (Ảnh: Huân Trần).

Nhiều chuyên gia bán lẻ cho rằng, hiện tượng giá tăng như hiện tại không phải là cú sốc tạm thời mà đó là những dấu hiệu cho thấy một mặt bằng giá mới đang hình thành, không chỉ tại TPHCM mà đang lan rộng trên toàn quốc.

Chuyên gia kinh tế, TS Lê Bá Chí Nhân cho rằng, khi giá rau tăng mạnh, ngay lập tức chi phí sinh hoạt của người dân (đặc biệt thu nhập thấp và trung bình) tăng lên. Điều này tác động tới chi tiêu tiêu dùng, tiết kiệm và làm tăng áp lực lên chỉ số giá chung.

Hiện tại, chi phí đầu vào phục vụ cho sản xuất như: Phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, hạt giống đều đã tăng lên 20%. Bắt buộc, giá bán ra phải tăng lên thì người sản xuất mới có lời. Nghĩa là sẽ có một mặt bằng giá mới, theo xu hướng tăng trong thời gian tới.