Giá nông sản ngày 25/8: Cà phê bật tăng, thanh nhãn đầu mùa được giá

Trong nước, giá cà phê cũng nhích lên 96.600 đồng/kg, trong khi thanh nhãn vào vụ thu hoạch được thương lái thu mua với giá cao, có nơi hơn 100.000 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay: Đồng loạt tăng mạnh

Giá cà phê hôm nay tại thị trường trong nước tăng nhẹ lên bình quân 96.600 đồng/kg. Trên thị trường thế giới, giá robusta và arabica đồng loạt tăng mạnh, trong đó arabica lên mức cao nhất trong hơn 7 tháng qua.

Tại các vùng trồng trọng điểm, giá cà phê tăng khoảng 300 đồng/kg so với cuối tuần trước. Đắk Lắk và Gia Lai cùng ở mức 96.500 đồng/kg, Lâm Đồng 96.000 đồng/kg, trong khi Đắk Nông (cũ) đạt 96.800 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay bật tăng ở cả hai sàn giao dịch London và New York (Ảnh: Nam Bình).

Trên sàn London, robusta kỳ hạn tháng 9/2026 đóng cửa phiên giao dịch trong đêm 24 - rạng sáng 25/8 ở 3.790 USD/tấn, tăng 192 USD/tấn, tương đương 5,34%. Hợp đồng tháng 11/2026 tăng 184 USD/tấn lên 3.802 USD/tấn; kỳ hạn tháng 1/2027 tăng 179 USD/tấn lên 3.779 USD/tấn.

Tại New York, arabica kỳ hạn tháng 12/2026 chốt ở 341,65 cent/pound, tăng 19 cent/pound, tương đương 5,89%, quy đổi khoảng 7.532 USD/tấn. Kỳ hạn tháng 9/2026 đạt 377,75 cent/pound, tương đương khoảng 8.327 USD/tấn, tăng 5,3%. Arabica tháng 3/2027 lên 326,85 cent/pound, tương đương khoảng 7.206 USD/tấn.

Barchart cho biết arabica được hỗ trợ bởi tồn kho trên sàn ICE giảm xuống 226.242 bao, mức thấp nhất trong khoảng 2,75 năm. Ngược lại, tồn kho robusta tăng lên 4.831 lô, mức cao nhất khoảng 8,75 tháng, tạo sức ép đối với giá robusta.

Cũng theo Barchart, giá cà phê tăng mạnh khi thị trường tiếp tục lo ngại nguồn cung từ Brazil. Tiến độ thu hoạch tại nước sản xuất cà phê lớn nhất thế giới đang chậm hơn cùng kỳ năm trước.

Cooxupé cho biết, đến ngày 14/8, các thành viên của hợp tác xã mới hoàn thành 81,1% vụ thu hoạch, thấp hơn mức 86,1% cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, Safras & Mercado ước tính vụ cà phê 2026/2027 của Brazil hoàn thành 90% tính đến ngày 12/8, thấp hơn mức 97% năm trước và bình quân 5 năm là 94%. Riêng vụ arabica mới hoàn thành khoảng 86%, so với 95% cùng kỳ năm trước.

Nguồn cung Việt Nam cũng tiếp tục được thị trường chú ý. Xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong 7 tháng đầu năm đạt 1,31 triệu tấn, tăng 21,1% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, thị trường đang theo dõi nguy cơ El Niño ảnh hưởng đến sản lượng cà phê Brazil trong năm tới. Về dài hạn, USDA dự báo sản lượng cà phê toàn cầu niên vụ 2026/27 đạt kỷ lục 189,7 triệu bao, tăng 6% so với niên vụ trước.

Thanh nhãn vào mùa, giá gần 100.000 đồng/kg

Những ngày này, tại vùng trồng thanh nhãn xã Thới Hưng (TP Cần Thơ), nông dân tất bật thu hoạch, phân loại và đóng gói sản phẩm. Đây được xem là một trong những mặt hàng cây ăn trái chiến lược của địa phương này.

Tại HTX Trạng Tí Garden, hàng chục lao động được huy động để thực hiện các công đoạn từ hái trái, vận chuyển, cắt tỉa đến phân loại, đóng gói theo yêu cầu của doanh nghiệp liên kết.

Thanh nhãn có trái lớn, cơm dày, ít nước, vị ngọt thanh và hương thơm đặc trưng nên thu hút khách hàng (Ảnh: TL).

Ông Trần Phước Sơn, Giám đốc HTX Trạng Tí Garden, cho biết vụ này HTX canh tác khoảng 60 ha thanh nhãn, trong đó 30 ha đạt chứng nhận VietGAP và 20 ha đạt GlobalGAP. Năng suất bình quân khoảng 1,3-1,7 tấn/1.000m2. HTX dự kiến cung ứng khoảng 280 tấn thanh nhãn đạt chuẩn GlobalGAP cho thị trường xuất khẩu.

Nhờ đáp ứng các yêu cầu về chất lượng, thanh nhãn được doanh nghiệp liên kết thu mua với giá 60.000-70.000 đồng/kg, cao gần gấp đôi giá bán tại một số chợ. Mức giá này mang lại lợi nhuận khoảng 30-40% cho người trồng.

Theo các xã viên của Trạng Tí Garden, việc chủ động xử lý cho cây ra hoa rải vụ từ tháng 7 đến tháng 10 giúp sản phẩm được thu hoạch theo từng đợt, hạn chế tình trạng thu hoạch đồng loạt, gây áp lực tiêu thụ.

Để đạt chuẩn xuất khẩu, thanh nhãn phải có đường kính 2,9-4 cm, màu sắc đẹp và độ chín khoảng 80-90%. Doanh nghiệp liên kết cử kỹ thuật viên giám sát tại vườn, kiểm tra quy trình chăm sóc, nhật ký sản xuất và thời gian cách ly vật tư nông nghiệp trước thu hoạch.

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật TP Cần Thơ cũng thông tin, địa phương có khoảng 5.853 ha nhãn, sản lượng khoảng 66.670 tấn. Thanh nhãn chiếm khoảng 638 ha, tập trung nhiều nhất tại xã Thới Hưng với gần 350 ha. Thành phố đã cấp 22 mã số vùng trồng thanh nhãn, tổng diện tích 258 ha phục vụ xuất khẩu.

Không chỉ tại Cần Thơ, thanh nhãn Cà Mau cũng đang được thị trường đánh giá cao. Tại phường Hiệp Thành, sản phẩm có đặc trưng trái lớn, cơm dày, ít nước, vị ngọt thanh và hương thơm. Giá thanh nhãn có thời điểm hơn 100.000 đồng/kg, nhưng nguồn cung vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu.

Thanh nhãn Cần Thơ hiện được xuất khẩu sang nhiều thị trường như Mỹ, Australia, Nhật Bản, EU và Trung Quốc. Mỗi năm, thành phố xuất khẩu trên 3.000 tấn thanh nhãn, cho thấy tiềm năng nâng giá trị loại trái cây đặc sản này thông qua vùng trồng đạt chuẩn, kiểm soát chất lượng và liên kết tiêu thụ.