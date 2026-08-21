Giá nông sản ngày 21/8: Cà phê diễn biến trái chiều, cao su tăng giá

Arabica tăng, robusta quay đầu giảm

Giá cà phê hôm nay (21/8) trên thị trường thế giới diễn biến trái chiều. Trong khi giá robusta trên sàn London đồng loạt giảm thì arabica New York tăng ở tất cả kỳ hạn. Tại thị trường trong nước, giá cà phê quay đầu giảm 500-600 đồng/kg.

Trên sàn London, kết phiên giao dịch đêm 20, rạng sáng 21/8 (giờ Hà Nội), giá cà phê robusta đồng loạt giảm. Hợp đồng giao tháng 9/2026 giảm 16 USD/tấn, tương đương 0,43%, xuống 3.702 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 11/2026 giảm 2 USD/tấn, xuống 3.726 USD/tấn.

Các hợp đồng kỳ hạn xa cũng giảm. Hợp đồng tháng 1/2027 giảm 4 USD/tấn, xuống 3.699 USD/tấn; tháng 3/2027 giảm 3 USD/tấn, xuống 3.669 USD/tấn; tháng 5/2027 giảm 1 USD/tấn, xuống 3.647 USD/tấn.

Giá cà phê hôm nay (21/8) diễn biến trái chiều khi robusta London giảm, còn arabica New York tăng (Ảnh: Nam Bình).

Trong phiên, giá robusta London dao động khá rộng. Hợp đồng tháng 9/2026 có lúc lên 3.754 USD/tấn nhưng cũng có thời điểm lùi về 3.669 USD/tấn. Khối lượng giao dịch của kỳ hạn tháng 11/2026 đạt 12.825 hợp đồng, trong khi hợp đồng tháng 1/2027 đạt 3.849 hợp đồng.

Trái ngược với robusta, giá cà phê arabica trên sàn New York tăng ở tất cả các kỳ hạn.

Cụ thể, hợp đồng giao tháng 9/2026 tăng 4,10 cent/pound, tương đương 1,14%, lên 363,60 cent/pound, tương đương khoảng 8.016 USD/tấn. Hợp đồng tháng 12/2026 tăng 1,10 cent/pound, lên 329,30 cent/pound, tương đương khoảng 7.260 USD/tấn.

Trong khi đó, arabica New York tháng 9/2026 trong phiên giao dịch có lúc lên 366,10 cent/pound, trong khi mức thấp nhất là 351,20 cent/pound. Đây cũng là kỳ hạn có mức tăng mạnh nhất trong nhóm các hợp đồng được giao dịch.

Trên sàn Brazil, giá arabica cũng tăng ở các kỳ hạn chủ chốt. Hợp đồng tháng 9/2026 tăng 3,45 đơn vị, lên 424,00; tháng 12/2026 tăng 1,65 đơn vị lên 406,60; tháng 3/2027 tăng 2,30 đơn vị lên 397,95. Hợp đồng tháng 5/2027 tăng 0,60 đơn vị lên 357,80.

Tại thị trường trong nước, giá cà phê ngày 21/8 quay đầu giảm 500-600 đồng/kg sau khi tăng trong phiên trước.

Tại Đắk Lắk, giá cà phê được ghi nhận ở mức 97.700 đồng/kg. Tại Lâm Đồng, giá giảm xuống 97.200 đồng/kg. Gia Lai ở mức 97.700 đồng/kg, trong khi Đắk Nông (cũ) có mức giá cao nhất trong các địa phương được khảo sát, đạt 98.000 đồng/kg.

Giá cao su thế giới đồng loạt tăng, giá trong nước đi ngang

Cùng với đà tăng của giá cà phê, thị trường nông sản hôm nay cũng ghi nhận giá cao su trên các sàn giao dịch quốc tế đồng loạt tăng, trong đó TSR20 tại Singapore ghi nhận mức tăng mạnh nhất.

Trong nước, giá thu mua mủ cao su tại nhiều doanh nghiệp tiếp tục ổn định. Trong khi đó, xuất khẩu cao su Việt Nam 7 tháng đầu năm giảm cả lượng và giá trị, dù giá xuất khẩu bình quân tăng gần 9%.

Giá mủ cao su trong nước hôm nay giữ ổn định trong khi giá giao dịch trên các sàn quốc tế có xu hướng tăng (Ảnh: Nam Bình).

Trên sàn Tocom (Tokyo), giá cao su RSS3 đồng loạt tăng ở các kỳ hạn được giao dịch. Hợp đồng tháng 8/2026 tăng 3,90 yen/kg, tương đương 0,81%, lên 478,90 yen/kg, quy đổi tương đương khoảng 3.240 USD/tấn. Hợp đồng tháng 9/2026 tăng 1,80 yen/kg lên 451,30 yen/kg, tương đương khoảng 3.053 USD/tấn.

Các kỳ hạn tháng 10, 11 và 12/2026 cũng lần lượt tăng 2,60 yen/kg, 2,50 yen/kg và 3,70 yen/kg. Trong đó, hợp đồng tháng 12/2026 có mức tăng mạnh nhất, đạt 0,85%.

Trên sàn SHFE Thượng Hải, giá cao su tự nhiên cũng tăng đồng loạt. Hợp đồng tháng 9/2026 tăng 80 nhân dân tệ/tấn, tương đương 0,46%, lên 17.455 nhân dân tệ/tấn, tương đương khoảng 2.440 USD/tấn.

Hợp đồng tháng 10/2026 tăng 65 nhân dân tệ/tấn lên 17.485 nhân dân tệ/tấn, tương đương khoảng 2.444 USD/tấn. Hợp đồng tháng 11/2026 tăng 80 nhân dân tệ/tấn lên 17.500 nhân dân tệ/tấn, tương đương khoảng 2.446 USD/tấn.

Đáng chú ý, hợp đồng tháng 1/2027 tăng 95 nhân dân tệ/tấn, lên 18.445 nhân dân tệ/tấn, tương đương khoảng 2.577 USD/tấn. Hợp đồng tháng 3/2027 tăng mạnh 175 nhân dân tệ/tấn, tương đương 0,96%, lên 18.455 nhân dân tệ/tấn, tương đương khoảng 2.578 USD/tấn.

Tại Singapore, giá cao su TSR20 FOB tăng mạnh nhất trong 3 sàn. Hợp đồng tháng 9/2026 tăng 2,60 USD/tấn, tương đương 1,14%, lên 230,80 USD/tấn. Hợp đồng tháng 10/2026 tăng 3,90 USD/tấn, tương đương 1,73%, lên 229,70 USD/tấn.

Các kỳ hạn tháng 11 và 12/2026 lần lượt tăng 3,70 USD/tấn và 3,50 USD/tấn, lên 228,70 và 227,60 USD/tấn. Hợp đồng tháng 1/2027 tăng 2,90 USD/tấn lên 226,70 USD/tấn.

Trái với diễn biến tích cực trên các sàn quốc tế, giá thu mua mủ cao su trong nước tại nhiều doanh nghiệp tiếp tục giữ ổn định.

Tại Công ty Bình Long, giá mủ nước thu mua tại nhà máy ở mức 540 đồng/độ TSC/kg, trong khi thu mua tại đội sản xuất ở mức 530 đồng/TSC/kg. Giá mủ tạp DRC 60% ở mức 18.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg đối với mủ có độ TSC từ 25 đến dưới 30. Mủ đông DRC 35-44% ở mức 14.600 đồng/kg, còn mủ nguyên liệu ở mức 18.100 đồng/kg.

Tại Công ty Phú Riềng, giá thu mua mủ tạp ở mức 390 đồng/DRC, mủ nước 420 đồng/TSC. Công ty MangYang thu mua mủ nước khoảng 458-463 đồng/TSC, tùy loại; mủ đông tạp khoảng 404-459 đồng/DRC.