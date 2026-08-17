Giá nông sản ngày 17/8: Cà phê chững lại, đàm phán mở rộng thị trường sầu riêng

Cà phê có tiếp tục giảm giá?

Kết thúc phiên giao dịch đêm 16 và rạng sáng 17/8 (giờ Việt Nam), trên sàn London, hợp đồng cà phê robusta giao tháng 9 giảm 45 USD/tấn, tương đương 1,23%, xuống 3.621 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 11 giảm 50 USD/tấn, tương đương 1,37%, còn 3.594 USD/tấn.

Ở thị trường New York, cà phê arabica giao tháng 9 tăng 5 cent/pound, tương đương 1,5%, lên 338,10 cent/pound, tương đương khoảng 7.454 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 12/2026 tăng 1,5 cent/pound, tương đương 0,48%, lên 314,30 cent/pound.

Cà phê ở Tây Nguyên (Ảnh: Trần Mạnh).

Trong khi đó, vào ngày cuối tuần qua, giá cà phê trong nước giảm 600 đồng/kg, xuống còn 94.200-94.700 đồng/kg ở Tây Nguyên. Giá hồ tiêu vẫn ổn định ở mức 139.000 đồng/kg.

Mức giảm của thị trường trong nước diễn ra trong bối cảnh giá robusta trên sàn London chịu áp lực điều chỉnh. Tuy nhiên, diễn biến trái chiều của arabica cho thấy thị trường cà phê thế giới vẫn đang phân hóa giữa hai dòng cà phê chủ lực.

Tổ chức lại vùng nguyên liệu sầu riêng

Trong 6 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu sầu riêng của Việt Nam vào thị trường Trung Quốc đạt xấp xỉ 987 triệu USD, tăng 43,1% so với cùng kỳ và chiếm tới 91% tổng kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này của cả nước. Sản lượng xuất khẩu sang thị trường này đạt hơn 288.000 tấn, tăng 50,7%, theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương).

Tỷ trọng trên cho thấy Trung Quốc vẫn gần như quyết định đầu ra của ngành sầu riêng Việt Nam. Chỉ cần thị trường này thay đổi chính sách nhập khẩu, yêu cầu kiểm soát chất lượng, tiêu chuẩn an toàn thực phẩm hoặc nhu cầu tiêu dùng, hoạt động xuất khẩu và giá sầu riêng trong nước có thể chịu tác động đáng kể.

Trong khi thị trường xuất khẩu tăng trưởng mạnh, nguồn cung trong nước cũng mở rộng nhanh. Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk, diện tích sầu riêng cả nước hiện đạt gần 180.000ha, tăng gần 6 lần trong 10 năm qua. Tây Nguyên là vùng trồng lớn nhất với hơn 75.000ha, chiếm khoảng 58% diện tích cả nước.

Riêng Đắk Lắk có hơn 41.000ha sầu riêng, trong đó 26.000ha đang cho thu hoạch. Tỉnh có 280 vùng trồng với tổng diện tích khoảng 7.500ha và 41 cơ sở đóng gói được cấp mã số phục vụ xuất khẩu. Sản lượng sầu riêng của Đắk Lắk năm nay dự kiến khoảng 500.000 tấn.

Về tình hình sản xuất, tiêu thụ và xuất khẩu sầu riêng, Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 421/TB-VPCP thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng tại cuộc họp liên quan chủ đề này. Theo đó, để góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, doanh nghiệp, phấn đấu đạt mục tiêu xuất khẩu của ngành sầu riêng và của ngành nông nghiệp năm 2026, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan triển khai các nhiệm vụ, giải pháp chung về tổ chức sản xuất; nâng cao chất lượng, an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc; phát triển hạ tầng sản xuất, bảo quản, chế biến và logistics; đa dạng hóa sản phẩm và thị trường.

Cụ thể, rà soát, tổ chức lại vùng nguyên liệu sầu riêng trên cơ sở đất đai, nguồn nước, khí hậu, hạ tầng và khả năng liên kết thị trường; hạn chế mở rộng tự phát tại khu vực không phù hợp về khí hậu, đất đai, nguồn nước, cơ sở hạ tầng; tập trung phát triển vùng sản xuất hàng hóa, gắn sản xuất với sơ chế, chế biến, tiêu thụ và xuất khẩu.

Lãnh đạo Chính phủ khuyến khích Doanh nghiệp xuất khẩu đầu tư trở lại cho vùng nguyên liệu, hỗ trợ kỹ thuật, thiết lập quy trình truy xuất và bảo đảm tuân thủ tiêu chuẩn thị trường; xây dựng thương hiệu quốc gia cho sầu riêng Việt Nam gắn với chỉ dẫn địa lý, đặc trưng chất lượng và lợi thế mùa vụ.

Các bộ, ngành liên quan tiếp tục đàm phán mở rộng thị trường xuất khẩu và tăng thị phần ở các thị trường tiềm năng; mở rộng xuất khẩu sầu riêng đông lạnh sang các thị trường như Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản, Canada, Hàn Quốc, Úc... Đẩy mạnh xúc tiến thương mại tại các thị trường tiềm năng như Anh, Pháp, Hà Lan, UAE. Đồng thời tăng cường thông tin, dự báo thị trường để định hướng sản xuất phù hợp.