Giá nông sản hôm nay 26/8: Cà phê quay đầu giảm, lúa gạo giao dịch chậm

Ngược lại, giá cà phê trong nước tiếp tục tăng 1.000 đồng/kg, lên bình quân 97.600 đồng/kg. Trong khi đó, giá lúa tại ĐBSCL có xu hướng giảm do mưa nhiều và giao dịch chậm.

Giá cà phê hôm nay (26/08): Vừa tăng rất mạnh rồi hạ nhiệt

Sau phiên tăng mạnh ngày 25/08, giá cà phê thế giới đồng loạt quay đầu giảm trong phiên mới nhất, với robusta London mất tới 111 USD/tấn ở kỳ hạn tháng 11. Trong khi đó, giá cà phê trong nước vẫn tăng thêm 1.000 đồng/kg, lên bình quân 97.600 đồng/kg.

Trên sàn London, giá cà phê robusta kỳ hạn tháng 9/2026 chốt ở 3.742 USD/tấn, giảm 48 USD/tấn, tương đương 1,27%. Kỳ hạn tháng 11/2026 giảm mạnh hơn, mất 111 USD/tấn, xuống 3.691 USD/tấn; kỳ hạn tháng 1/2027 giảm 100 USD/tấn, còn 3.679 USD/tấn.

Các kỳ hạn xa cũng đồng loạt giảm. Hợp đồng tháng 3/2027 giảm 94 USD/tấn, xuống 3.658 USD/tấn, trong khi kỳ hạn tháng 5/2027 giảm 91 USD/tấn, còn 3.641 USD/tấn.

Giá cà phê hôm nay giảm trên các sàn quốc tế nhưng vẫn tăng 1.000 đồng/kg tại thị trường nội địa (Ảnh: Nam Bình).

Diễn biến trên cho thấy thị trường robusta đã hạ nhiệt đáng kể sau nhịp tăng mạnh trước đó. Trong phiên, giá kỳ hạn tháng 11 có thời điểm lên tới 3.877 USD/tấn, trước khi giảm xuống mức thấp nhất 3.642 USD/tấn.

Tại New York, giá arabica cũng đồng loạt giảm. Hợp đồng tháng 9/2026 chốt ở 371,40 cent/pound, giảm 6,35 cent/pound, tương đương 1,68%. Kỳ hạn tháng 12/2026 giảm 6,15 cent/pound, xuống 335,50 cent/pound; kỳ hạn tháng 3/2027 giảm 5,60 cent/pound, còn 321,25 cent/pound.

Các kỳ hạn tiếp theo giảm 1,38-1,52%. Như vậy, sau khi tăng mạnh trong phiên trước, cả hai thị trường cà phê chủ lực đều xuất hiện áp lực chốt lời và điều chỉnh.

Trái ngược diễn biến trên thị trường quốc tế, giá cà phê tại các tỉnh Tây Nguyên hôm nay vẫn tăng 1.000 đồng/kg.

Giá cà phê tại Đắk Lắk và Gia Lai cùng lên 97.500 đồng/kg. Lâm Đồng đạt 97.000 đồng/kg, trong khi Đắk Nông (cũ) lên 97.700 đồng/kg - mức cao nhất trong các địa phương được khảo sát.

Tính chung, giá cà phê trong nước hiện đạt bình quân 97.600 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg so với phiên trước.

Thị trường trong nước vì vậy đang có diễn biến trái chiều với sàn quốc tế. Trong khi giá kỳ hạn London và New York điều chỉnh sau nhịp tăng mạnh, giá cà phê nhân xô tại Tây Nguyên vẫn được hỗ trợ bởi nguồn cung trong nước và diễn biến giao dịch thực tế.

Trong những phiên tới, diễn biến giá robusta London sẽ tiếp tục là yếu tố quan trọng đối với thị trường cà phê Việt Nam, đặc biệt khi khoảng cách giữa giá thế giới và giá thu mua trong nước đang ở mức cao.

Mưa nhiều, giá lúa có xu hướng giảm

Giá lúa gạo hôm nay (26/8) tại ĐBSCL có xu hướng giảm nhẹ khi thời tiết mưa nhiều ảnh hưởng hoạt động canh tác, giao dịch chậm và nhu cầu thu mua yếu. Trong khi đó, giá phụ phẩm tăng 100 đồng/kg, còn thị trường xuất khẩu tiếp tục chịu sức ép cạnh tranh từ nguồn cung Ấn Độ và Thái Lan.

Tại nhiều địa phương, lượng lúa, gạo nguyên liệu về thị trường không nhiều nhưng giao dịch khá trầm lắng. Ở Bạc Liêu, thương lái mua lúa mới rất chậm, nhiều người tạm ngưng thu mua hoặc đề nghị giảm giá.

Dù lượng lúa đưa ra thị trường không nhiều, các giao dịch hiện tại cũng khá trầm lắng (Ảnh: Nam Bình).

Tại Long An, giá lúa giảm và phần lớn thương lái chưa mua mới. Ở An Giang, lúa cuối đồng giao dịch ít, trong khi tại Đồng Tháp, nông dân chào bán hạn chế, giao dịch cầm chừng.

Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, một số loại lúa tươi giảm 100 đồng/kg so với trước. Cụ thể, lúa OM 5451 còn 6.500-6.600 đồng/kg; OM 34 ở mức 6.000-6.100 đồng/kg; OM 18 dao động 6.800-7.000 đồng/kg.

Trong khi đó, giá lúa IR 50404 giữ ở mức 6.300-6.400 đồng/kg; Đài Thơm 8 dao động 6.800-7.000 đồng/kg.

Trên thị trường gạo nguyên liệu, giá cũng giảm nhẹ. Gạo IR 50404 giảm 50 đồng/kg, còn 9.400-9.500 đồng/kg; gạo CL 555 giảm 50 đồng/kg, xuống 9.450-9.500 đồng/kg. Một số loại khác như OM 5451 được giao dịch ở mức 9.550-9.650 đồng/kg; OM 18 khoảng 8.700-8.850 đồng/kg; Đài Thơm 8 ở mức 9.150-9.450 đồng/kg.

Thị trường xuất khẩu tiếp tục đối mặt áp lực cạnh tranh khi Ấn Độ và Thái Lan duy trì nguồn cung với mức giá cạnh tranh. Trong nước, thời tiết mưa nhiều cùng nhu cầu thu mua chậm đang khiến thương lái thận trọng hơn, qua đó tạo sức ép lên giá lúa tại một số vùng.