Giá nông sản hôm nay 24/8: Nhiều áp lực lên giá cà phê

Giá cà phê chờ phiên giao dịch mới

Thị trường trong nước ghi nhận giá cà phê hôm nay (24/8) duy trì quanh 95.700-96.500 đồng/kg, trong khi giá robusta và arabica thế giới chưa có diễn biến mới. Sau phiên giảm mạnh cuối tuần, thị trường đang chờ tín hiệu từ phiên giao dịch đầu tuần.

Tại thị trường trong nước, giá cà phê hôm nay dao động trong khoảng 95.700-96.500 đồng/kg. Mức giá cao nhất được ghi nhận tại một số vùng trồng trọng điểm, trong khi giá bình quân quanh 96.300 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay (24/08) chờ phiên giao dịch mới trong bối cảnh nhiều áp lực lên nguồn cung và sản xuất (Ảnh: Nam Bình).

Tuy nhiên, thị trường nội địa vẫn đang chịu ảnh hưởng trực tiếp từ diễn biến giá trên các sàn quốc tế. Trong bối cảnh phiên giao dịch mới chưa bắt đầu, hoạt động mua bán trong nước được dự báo chưa có nhiều biến động lớn.

Trên sàn London, cà phê robusta kỳ hạn tháng 9/2026 chốt phiên cuối tuần ở 3.598 USD/tấn, giảm 104 USD/tấn, tương đương 2,81%. Như vậy, robusta kỳ hạn gần nhất đã rơi xuống dưới mốc 3.600 USD/tấn sau phiên giảm mạnh cuối tuần. Các kỳ hạn xa cũng đồng loạt giảm.

Theo Barchart, tiến độ thu hoạch tại Brazil tiếp tục là một trong những yếu tố gây sức ép lên giá cà phê. Nguồn cung từ vụ thu hoạch của nước sản xuất cà phê lớn nhất thế giới đang được thị trường theo dõi sát, trong khi hoạt động bán hàng của nông dân Brazil cũng ảnh hưởng đến lượng cà phê sẵn có trên thị trường.

Dữ liệu thị trường cho thấy vụ cà phê 2026/27 của Brazil đã hoàn thành khoảng 90% tính đến giữa tháng 8, thấp hơn mức 97% cùng kỳ năm trước và mức bình quân 5 năm là 94%. Riêng Arabica đạt khoảng 86%, thấp hơn đáng kể mức 95% của năm trước.

Điều này tạo ra thế giằng co trên thị trường khi triển vọng nguồn cung Brazil gây áp lực lên giá, nhưng tiến độ thu hoạch chậm hơn bình thường và lượng tồn kho cà phê arabica trên ICE ở mức thấp lại có thể hạn chế đà giảm.

Bên cạnh diễn biến vụ thu hoạch Brazil, thời tiết đang trở thành yếu tố được giới kinh doanh cà phê quan tâm.

Reuters cho biết, xác suất El Niño 2026-2027 phát triển thành một đợt rất mạnh trong mùa thu và mùa đông Bắc bán cầu đang trên 90%. Hiện tượng này có nguy cơ gây nóng và khô hơn tại Việt Nam và Indonesia, hai quốc gia chiếm khoảng một nửa sản lượng robusta toàn cầu.

Đối với thị trường cà phê, đây là yếu tố có thể tạo thêm biến động trong những tháng tới, đặc biệt khi thị trường bắt đầu chuyển sự chú ý sang triển vọng nguồn cung niên vụ mới của Việt Nam và các nước sản xuất robusta.

Sầu riêng Việt Nam chiếm thị phần áp đảo tại Đài Loan (Trung Quốc)

Thông tin từ Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số - Bộ Công Thương, số liệu của Cơ quan Quản lý Ngoại thương Đài Loan (TITA) cho thấy cơ cấu nguồn cung sầu riêng tươi của thị trường này đã thay đổi rõ rệt trong những năm gần đây.

Việt Nam và Thái Lan hiện là hai nguồn cung chủ yếu, trong đó Việt Nam tăng nhanh về lượng, kim ngạch và thị phần, từng bước vượt Thái Lan.

Năm 2025, Đài Loan (Trung Quốc) nhập khẩu từ Việt Nam 11.785 tấn sầu riêng tươi, trị giá 33,35 triệu USD, tăng lần lượt 81,36% về lượng và 72,49% về kim ngạch so với năm 2024.

Sầu riêng Việt Nam chiếm 88,11% tổng lượng và 85,62% kim ngạch nhập khẩu của thị trường này. Nói cách khác, cứ 10 kg sầu riêng tươi nhập khẩu thì gần 9 kg có nguồn gốc từ Việt Nam.

Sầu riêng Việt Nam chiếm thị phần tốt tại Đài Loan (Trung Quốc), tuy nhiên, giá bán vẫn chưa như kỳ vọng (Ảnh: Nam Bình).

Đà tăng trưởng tiếp tục được duy trì trong năm 2026. Trong 7 tháng đầu năm, thị trường Đài Loan nhập khẩu 10.974 tấn sầu riêng từ Việt Nam, chiếm 87,36% tổng lượng nhập khẩu, tăng 13,08% so với cùng kỳ năm trước. Lượng nhập khẩu này đã tương đương khoảng 93% tổng lượng sầu riêng Việt Nam xuất sang thị trường này trong cả năm 2025.

Về giá trị, trong 7 tháng đầu năm 2026, Đài Loan (Trung Quốc) nhập khẩu 26,17 triệu USD sầu riêng từ Việt Nam, chiếm 83,96% tổng kim ngạch nhập khẩu. Tuy nhiên, con số này giảm 6,73% so với cùng kỳ, trái ngược với mức tăng hơn 13% về lượng.

Cũng theo Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, thị phần lớn là lợi thế, nhưng cũng đặt ra yêu cầu mới đối với ngành sầu riêng Việt Nam. Sản phẩm đã hiện diện rộng rãi, song mức độ nhận diện thương hiệu vẫn chưa hoàn toàn tương xứng với thị phần, trong khi sầu riêng Thái Lan có lợi thế về thương hiệu được xây dựng từ lâu.