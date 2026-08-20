Giá nông sản hôm nay (20/8): Cà phê áp sát mốc 100.000 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay: Thế giới quay đầu giảm, cà phê trong nước tiếp đà tăng

Giá cà phê thế giới trong phiên giao dịch đêm 19, rạng sáng 20/8 đồng loạt giảm trên hai sàn London và New York, trong khi giá cà phê trong nước tăng 1.500 đồng/kg, lên sát mốc 100.000 đồng/kg.

Trên sàn London, giá cà phê Robusta quay đầu giảm ở tất cả các kỳ hạn. Hợp đồng giao tháng 9/2026 giảm 37 USD/tấn, tương đương mức giảm 0,99%, xuống 3.718 USD/tấn. Kỳ hạn tháng 11/2026 giảm 11 USD/tấn, còn 3.728 USD/tấn.

Các hợp đồng giao xa cũng giảm. Giá Robusta tháng 1/2027 giảm xuống 3.703 USD/tấn; tháng 3/2027 giảm còn 3.672 USD/tấn.

Tại New York, giá cà phê Arabica đồng loạt đi xuống. Hợp đồng giao tháng 9/2026 giảm 3,9 cent/pound, xuống 359,5 cent/pound, tương đương khoảng 7.927 USD/tấn.

Kỳ hạn tháng 12/2026 giảm 4,25 cent/pound, xuống 328,2 cent/pound, tương đương khoảng 7.236 USD/tấn. Hợp đồng tháng 3/2027 giảm 3,1 cent/pound xuống 314,7 cent/pound, tương đương khoảng 6.938 USD/tấn.

Các kỳ hạn còn lại cũng ghi nhận mức giảm từ 0,57-0,66%. Diễn biến này cho thấy thị trường cà phê quốc tế đang chịu áp lực điều chỉnh.

Ở sàn Arabica Brazil, diễn biến phân hóa hơn. Hợp đồng tháng 9/2026 tăng 2,35 cent/pound, lên 422 cent/pound, tương đương khoảng 9.303 USD/tấn; kỳ hạn tháng 12/2026 tăng nhẹ lên 403 cent/pound, tương đương khoảng 8.884 USD/tấn.

Trái ngược thị trường thế giới, giá cà phê trong nước tiếp tục tăng khoảng 1.500 đồng/kg. Tại Đắk Lắk, giá cà phê được giao dịch ở mức 98.300 đồng/kg, khu vực Gia Lai lên 98.300 đồng/kg.

Đắk Nông có mức giá cao nhất trong các địa phương được ghi nhận, đạt 98.500 đồng/kg còn tại Lâm Đồng, giá cà phê tăng tương ứng lên 97.900 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay (20/8) cao nhất ở mức 98.500 đồng/kg (Ảnh: Nam Bình).

Như vậy, giá cà phê nội địa hiện chỉ còn cách mốc 100.000 đồng/kg khoảng 1.500-2.100 đồng/kg.

Giá tiêu đi ngang, doanh nghiệp xuất khẩu tìm kiếm cơ hội hợp tác với ngành thủy sản

Trái ngược với diễn biến tăng mạnh của cà phê, giá hồ tiêu trong nước ngày 20/8 chưa ghi nhận biến động mới, ổn định ở mức 136.000-139.000 đồng/kg, trong khi xuất khẩu sang Trung Quốc tăng mạnh.

Mức giá cao nhất được ghi nhận tại Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng), đạt 139.000 đồng/kg. Đắk Lắk đứng sau với 138.000 đồng/kg, Gia Lai, Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu (TPHCM) cùng duy trì mức 136.000 đồng/kg.

Việc giá không thay đổi tại các vùng nguyên liệu lớn cho thấy thị trường nội địa đang duy trì trạng thái tương đối ổn định. Trong khi đó, hoạt động xuất khẩu tiếp tục có những tín hiệu đáng chú ý, đặc biệt tại thị trường Trung Quốc. Trong nửa đầu tháng 8, lượng hồ tiêu Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc tăng hơn 200% so với cùng kỳ.

Cùng với việc xuất khẩu tăng trưởng, ngành hồ tiêu đang tìm kiếm thêm những hướng hợp tác mới nhằm gia tăng giá trị sản phẩm. Tại Vietfish 2026, Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam (VPSA) thúc đẩy kết nối giữa các doanh nghiệp gia vị với ngành thủy sản - hai lĩnh vực có thế mạnh xuất khẩu của Việt Nam.

Giá hồ tiêu trong nước ngày 20/8 giữ ổn định, các doanh nghiệp mở rộng tìm kiếm tệp khách hàng để gia tăng giá trị (Ảnh: V.A).

Theo VPSA, một hướng hợp tác tiềm năng là xây dựng nguồn cung gia vị ổn định cho các nhà máy chế biến thủy sản. Các doanh nghiệp hồ tiêu và gia vị có thể cung cấp không chỉ tiêu mà còn ớt, tỏi, gừng, nghệ, quế và nhiều nguyên liệu khác theo yêu cầu của từng sản phẩm.

Hai bên cũng có thể phối hợp nghiên cứu các công thức gia vị riêng cho từng nhóm thủy sản, từ hỗn hợp tẩm ướp, nước xốt đến nước chấm. Việc chủ động phát triển công thức có thể giúp tạo ra những dòng sản phẩm mang đặc trưng ẩm thực Việt Nam, phục vụ cả thị trường nội địa và xuất khẩu.

Một hướng khác được kỳ vọng là kết hợp thủy sản với gia vị để phát triển các sản phẩm chế biến tiện lợi như thực phẩm sơ chế sẵn hoặc có thể sử dụng ngay. Đây là phân khúc có khả năng tạo thêm giá trị thay vì chỉ xuất khẩu nguyên liệu hoặc sản phẩm chế biến đơn giản.