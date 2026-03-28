Gia Lai trao quyết định loạt dự án 33 tỷ USD, rút ngắn tối đa thủ tục

Ngày 28/3, tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2026, thu hút sự tham gia của nhiều nhà đầu tư lớn thuộc 450 doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

Tại hội nghị, lãnh đạo tỉnh Gia Lai trao quyết định chấp thuận chủ trương, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) với 273 dự án, tổng vốn 850.000 tỷ đồng (tương đương khoảng 33 tỷ USD).

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đánh giá sau sáp nhập, tỉnh Gia Lai hội tụ nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển (Ảnh: Ban tổ chức).

Trong đó, tỉnh đã trao quyết định chấp thuận chủ trương, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 144 dự án, tổng vốn đăng ký hơn 230.000 tỷ đồng (khoảng 9 tỷ USD); ký kết biên bản ghi nhớ đầu tư cho 129 dự án, tổng vốn dự kiến hơn 620.000 tỷ đồng (khoảng 25 tỷ USD).

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh, trong giai đoạn phát triển mới, địa phương xác định các ưu tiên phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và kinh tế tư nhân; tập trung vào các ngành có hàm lượng khoa học công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn.

Chủ tịch tỉnh Gia Lai cam kết sẽ rút ngắn tối đa thủ tục, thời gian đầu tư khi nhà đầu tư quyết định vào tỉnh. Đồng thời cam kết xây dựng chính quyền liêm chính, kỷ cương, hành động quyết liệt, đồng hành cùng doanh nghiệp.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư 2 dự án điện gió Hòn Trâu giai đoạn 1 và điện gió Vĩnh Thuận (Ảnh: Ban tổ chức).

“Chúng tôi không chỉ giới thiệu tiềm năng, mà đang chủ động chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để nhà đầu tư yên tâm triển khai dự án nhanh chóng, hiệu quả và bền vững”, ông Tuấn khẳng định.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đánh giá sau sáp nhập, tỉnh Gia Lai hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi cả về tự nhiên, quy hoạch, hạ tầng và tư duy điều hành của lãnh đạo tỉnh. Đây là cơ hội để địa phương bứt phá, trở thành cực tăng trưởng mới của khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Phó Thủ tướng ghi nhận nỗ lực của tỉnh khi xây dựng kịch bản tăng trưởng GRDP năm 2026 đạt 10,2%, trong đó ngành công nghiệp - xây dựng dự kiến tăng 15%. Ông cũng biểu dương cộng đồng doanh nghiệp đã duy trì sản xuất, tạo việc làm và đóng góp tích cực vào phục hồi kinh tế.

Để Gia Lai thu hút đầu tư hiệu quả và bền vững, Phó Thủ tướng đề nghị địa phương tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030, thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 68 về phát triển kinh tế tư nhân.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị - Du lịch - Văn hóa - Thể thao hồ Phú Hòa (Ảnh: Ban tổ chức).

Ông cũng nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực quản trị, đổi mới xúc tiến đầu tư theo hướng thực chất, có chọn lọc.

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc khẳng định tỉnh sẽ kiên định định hướng phát triển theo mô hình tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn và chuyển đổi số toàn diện.

Để cụ thể hóa định hướng này, tỉnh đưa ra nguyên tắc “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời hạn, rõ trách nhiệm, rõ kết quả và rõ thẩm quyền. Đây được xem là “cam kết hành động”, nhằm bảo đảm hiệu quả thực thi, tránh chồng chéo trong quá trình triển khai.

Trên cơ sở đó, Gia Lai đặt mục tiêu cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, xây dựng nền hành chính phục vụ, lấy sự hài lòng của doanh nghiệp làm thước đo. Các dự án hạ tầng chiến lược như giao thông liên vùng, khu kinh tế, khu công nghiệp, logistics và hạ tầng số sẽ được đẩy nhanh tiến độ.