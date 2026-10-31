Giá heo giống giảm mạnh, Tết này có thiếu thịt heo?

Trao đổi với Dân trí về tình hình thị trường chăn nuôi những tháng cuối năm, ông Nguyễn Tấn Hậu, Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Chăn nuôi Tám Do (Lâm Đồng) cho biết, hoạt động tiêu thụ heo giống đang gặp khó khăn nghiêm trọng. Dù doanh nghiệp đã chủ động giảm giá bán nhưng gần như không có khách hàng đặt mua.

Giá heo giống giảm mạnh vẫn không có người mua

Theo ông Hậu, những năm trước vào thời điểm này, doanh nghiệp có thể tiêu thụ bình quân hơn 1.000 con heo giống mỗi tháng. Tuy nhiên, riêng những tháng gần đây, lượng heo giống bán ra giảm 100%, không tiêu thụ được con nào. Đáng chú ý, giá heo giống đã giảm gần một nửa so với trước. Cụ thể, heo giống trọng lượng hơn 10kg/con trước đây có giá khoảng 1,5-2 triệu đồng, nay chỉ còn khoảng 1 triệu đồng/con.

Giá heo giống từ 1,5-2 triệu đồng/con giảm còn khoảng 1 triệu đồng/con vẫn không có người mua (Ảnh: Nam Bình).

Ông Hậu cho rằng nguyên nhân chủ yếu là người chăn nuôi thua lỗ nặng sau đợt giá heo hơi giảm sâu nên không còn khả năng tái đàn. Không chỉ người chăn nuôi nhỏ lẻ, các doanh nghiệp cũng chịu áp lực lớn.

Do chuyên sản xuất và cung cấp heo giống cho các hộ nuôi, Công ty Tám Do không có đủ chuồng trại, nhân công và cơ sở vật chất để tiếp tục nuôi toàn bộ số heo giống tồn đọng. Tuy nhiên, trong bối cảnh không có đầu ra, doanh nghiệp buộc phải giữ đàn, chờ người nuôi tái đàn trở lại.

Ông Phạm Trường Giang - Giám đốc điều hành Công ty TNHH Trang Linh (phường Tam Thắng, TPHCM) cũng cho biết, giá thức ăn chăn nuôi tăng khoảng 15-18% từ đầu năm nay đã khiến chi phí chăn nuôi heo thêm nặng gánh.

Doanh nghiệp này đang nuôi khoảng 3.600 heo nái và 46.000 heo thịt. Mỗi tháng, doanh nghiệp tiêu thụ hơn 2.400 tấn thức ăn, tốn gần 30 tỷ đồng. Riêng đợt tăng 400 đồng/kg đầu tháng 10 vừa qua khiến chi phí doanh nghiệp tăng thêm khoảng 1 tỷ đồng mỗi tháng.

Để giảm áp lực tài chính, doanh nghiệp phải tính toán lại quy mô đàn, giảm tỷ lệ nuôi heo thịt và xuất bán một phần heo cai sữa.

Giá heo hơi tiếp tục giảm, có lo thiếu thịt mùa Tết?

Từ đầu tháng 9 đến nay, giá heo hơi liên tục đi xuống, hiện chỉ còn 44.000-46.000 đồng/kg tại khu vực miền Nam. Giá bán giảm sâu trong khi chi phí đầu vào vẫn neo cao khiến nhiều hộ chăn nuôi thua lỗ, phải tính đến phương án “treo chuồng”, không tái đàn phục vụ thị trường Tết Nguyên đán.

Ghi nhận tại thị trường miền Nam, giá heo hơi hôm nay tiếp tục giảm tại Đồng Nai, Tây Ninh và TPHCM. Tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, giá cũng giảm về 44.000-45.000 đồng/kg.

Ông Nguyễn Tấn Hậu kể, hồi đầu tuần thương lái chốt giá 41.000 đồng/kg cho đàn heo tới ngày xuất bán của trang trại Tám Do. Thế nhưng, cả tuần nay không thương lái nào quay lại bắt heo, gọi điện cũng không nghe máy.

Người tiêu dùng chọn mua thịt heo (Ảnh: Nam Bình).

Về nguồn cung thịt heo dịp Tết, ông Hậu lo ngại thị trường có thể gặp khó khăn. Một phần do nhiều trang trại không tái đàn sau khi bán heo, phần khác, một lượng lớn heo đáng lẽ được nuôi để xuất chuồng vào dịp Tết thì đang bị bán sớm.

Cụ thể, do lo ngại giá tiếp tục giảm trong khi tình hình dịch bệnh tại một số nơi diễn biến căng thẳng, nông dân tranh thủ bán sớm dù heo chỉ mới đạt 60-70kg. Việc này khiến lượng heo đưa ra thị trường tăng, góp phần tạo áp lực lên giá. Ông Hậu nhận định giá heo hơi hiện đã xuống mức rất thấp, có thể xem là mức thấp nhất trong khoảng 5 năm qua.

Ông Nguyễn Kim Đoán, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai cũng cho biết, giá heo hơi đã giảm khoảng 10.000 đồng/kg so với tháng trước.

Nếu ở thời điểm giá đạt đỉnh 70.000-72.000 đồng/kg hồi đầu năm, người nuôi có thể lãi cả triệu đồng mỗi con thì hiện nay, mỗi con heo xuất chuồng có thể khiến người nuôi lỗ hơn 1 triệu đồng.

Theo ông Đoán, tâm lý người chăn nuôi hiện chia thành hai nhóm, một bên quyết định “treo chuồng” không nuôi lứa mới bán Tết; bên còn lại vẫn duy trì đàn, kỳ vọng giá heo sẽ phục hồi theo quy luật thị trường.

Dù một bộ phận nông hộ thu hẹp sản xuất, ông Đoán lại cho rằng, nguồn cung thịt heo dịp Tết Nguyên đán 2027 không quá đáng lo. Nguyên nhân là các doanh nghiệp và trang trại quy mô lớn hiện chiếm khoảng 65-70% thị phần, trong khi nông hộ chỉ chiếm 25-30%.

Cùng với nguồn thịt nhập khẩu, khu vực chăn nuôi quy mô lớn vẫn có khả năng duy trì nguồn cung cho thị trường. Vì vậy, nguy cơ thiếu thịt heo dịp Tết hiện chưa phải là vấn đề đáng lo ngại, dù áp lực thua lỗ đối với người chăn nuôi nhỏ lẻ vẫn hiện hữu.