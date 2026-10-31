Giá gas tháng 11 tăng tiếp, lên hơn 600.000 đồng/bình 12kg

Ngày 31/10, nhiều doanh nghiệp thông báo điều chỉnh giá bán lẻ gas từ ngày 1/11. Cụ thể, Công ty CP Năng lượng Long Yin Long An (Long Yin Energy) cho biết từ ngày 1/11, giá gas của hai thương hiệu Gas City Petro và Vina Pacific Petro tăng 833 đồng/kg, đã bao gồm VAT.

Mức điều chỉnh cụ thể, với gas loại bình 6kg tăng 5.000 đồng; bình 12kg tăng 10.000 đồng; bình 45kg tăng 37.500 đồng; bình 50kg tăng 42.000 đồng. Sau điều chỉnh, giá bán đến tay người tiêu dùng của các loại bình trên lần lượt không vượt quá 304.500 đồng/bình 6kg; 609.000 đồng/bình 12kg; 2,283 triệu đồng/bình 45kg và 2,537 triệu đồng/bình 50kg.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu giá gas tăng trong thời gian gần đây. Trước đó, từ ngày 1/10, doanh nghiệp này đã điều chỉnh tăng giá gas của hai thương hiệu Gas City Petro và Vina Pacific Petro thêm 1.667 đồng/kg, đã bao gồm VAT.

Nhiều doanh nghiệp liên tiếp điều chỉnh giá gas (Ảnh: A.T).

Mức tăng tương đương 10.000 đồng với bình 6kg, 20.000 đồng với bình 12kg, 75.000 đồng với bình 45kg và 83.000 đồng với bình 50kg. Sau hai đợt điều chỉnh liên tiếp trong tháng 10 và tháng 11, giá gas của các thương hiệu này đã tăng tổng cộng 30.000 đồng đối với bình 12kg và 112.500 đồng đối với bình 45kg.

Theo đại diện doanh nghiệp, giá gas trong nước tháng 11 tăng do giá hợp đồng (CP) LPG (khí dầu mỏ hóa lỏng - loại gas dùng phổ biến trong sinh hoạt và sản xuất) thế giới tháng 11 tăng 45 USD/tấn so với tháng trước, lên 750 USD/tấn.

Cùng thời điểm, Công ty TNHH Khí hóa lỏng Việt Nam (VT Gas) cũng thông báo tăng giá bán lẻ gas từ ngày 1/11 với mức tăng 833 đồng/kg, đã bao gồm VAT. Mức tăng tương đương 10.000 đồng đối với bình 12kg và 37.485 đồng đối với bình 45kg so với ngày cuối tháng 10.

Trong khi đó, Gas South miền Tây điều chỉnh tăng mạnh hơn, với mức 1.157 đồng/kg, chưa bao gồm VAT. Sau thuế, giá bán bình 12kg tăng 15.000 đồng, bình 45kg tăng 56.250 đồng so với mức giá cuối tháng 10. Doanh nghiệp áp dụng giá mới từ ngày 1/11 cho đến khi có thông báo tiếp theo.

Hiện nay, sản lượng LPG sản xuất trong nước mới đáp ứng khoảng 35-40% nhu cầu thị trường, chủ yếu từ các nhà máy lọc dầu Dung Quất, Nghi Sơn và các nhà máy chế biến khí của PV GAS như Dinh Cố, Cà Mau. Phần còn lại, tương đương 60-65% nhu cầu, phải nhập khẩu; trong đó, khoảng 70% lượng LPG nhập khẩu có nguồn gốc từ Trung Đông.

Tỷ trọng nhập khẩu lớn khiến thị trường LPG Việt Nam chịu tác động từ biến động nguồn cung và giá cả quốc tế. Đặc biệt, khi xảy ra xung đột hoặc căng thẳng tại các tuyến vận tải chiến lược như eo biển Hormuz, nguồn cung có thể bị gián đoạn, kéo theo biến động về giá LPG, mức chênh lệch giá nhập khẩu (Premium) và chi phí vận chuyển.