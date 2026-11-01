Giá gạo xuất khẩu tăng 30 USD/tấn, lên cao nhất gần 2 năm

Tính đến cuối tháng 10, gạo trắng 5% tấm của Việt Nam được chào bán ở mức 470-480 USD/tấn, tăng 30 USD/tấn so với mức 440-450 USD/tấn của tuần trước. Đây là mức giá cao nhất trong gần 2 năm qua, đồng thời đưa gạo Việt Nam lên ngang mặt bằng giá của Thái Lan và cao hơn đáng kể so với mức 389-394 USD/tấn của gạo Ấn Độ.

Đáng chú ý, mức tăng 30 USD/tấn trong một tuần được xem là diễn biến nổi bật của thị trường gạo xuất khẩu từ đầu năm đến nay.

Thu mua lúa tại Đồng bằng sông Cửu Long (Ảnh: Nam Bình).

Hồi đầu tháng 10, gạo 5% tấm của Việt Nam được giao dịch ở mức 420-422 USD/tấn, gạo 25% tấm ở mức 401-405 USD/tấn. Trong khi gạo thơm 5% tấm có giá khoảng 470 USD/tấn và gạo Jasmine dao động 513-517 USD/tấn.

Nhiều tháng trước, giá gạo Việt Nam liên tục chịu sức ép khi nguồn cung thế giới dồi dào, cạnh tranh giữa các nước xuất khẩu lớn gia tăng và nhu cầu nhập khẩu có thời điểm suy yếu.

Theo các doanh nghiệp xuất nhập khẩu gạo, nguồn cung trong nước hiện không còn quá dồi dào là nguyên nhân khiến giá gạo tăng mạnh. Vụ thu hoạch lúa thu đông dự kiến chỉ bắt đầu vào cuối tháng 11, với sản lượng được dự báo bằng khoảng một nửa vụ hè thu.

Trên thị trường thế giới, những lo ngại về tác động của hiện tượng El Niño đối với hoạt động sản xuất lúa gạo từ năm 2027 cũng khiến các nhà nhập khẩu quan tâm hơn đến khả năng đảm bảo nguồn hàng.

Còn theo Oryza.com, chỉ số phản ánh giá bình quân gia quyền gạo trắng xuất khẩu toàn cầu kết thúc tuần giữa tháng 10 ở mức 471 USD/tấn, tăng 7 USD/tấn so với tuần trước và tăng 17 USD/tấn so với một tháng trước đó. So với cùng kỳ năm ngoái, chỉ số này tăng 69 USD/tấn.

Giá gạo xuất khẩu tăng kéo giá lúa trong nước đi lên

Đà tăng của giá gạo xuất khẩu những ngày qua đang tạo lực đỡ cho thị trường lúa gạo trong nước. Tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, giá nhiều loại lúa tươi đã tăng 100-300 đồng/kg.

Theo số liệu từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, lúa tươi Đài Thơm 8 tăng 200 đồng/kg, lên mức 6.500-6.700 đồng/kg; lúa DS1 tăng 300 đồng/kg, dao động 6.800-7.000 đồng/kg. Lúa OM 34 tăng 100 đồng/kg, đạt 5.900-6.100 đồng/kg; OM 18 tăng 50 đồng/kg, lên 6.500-6.650 đồng/kg.

Đối với mặt hàng gạo nguyên liệu, IR 504 được thu mua trong khoảng 9.050-9.200 đồng/kg, CL 555 ở mức 9.000-9.200 đồng/kg. Giá tấm thơm dao động 9.800-10.000 đồng/kg, trong khi cám có giá 7.800-8.200 đồng/kg.

Giá gạo xuất khẩu tăng kéo giá thu mua lúa trong nước cũng tăng theo (Ảnh: Nam Bình).

Dù giá xuất khẩu đang có tín hiệu khởi sắc, kết quả xuất khẩu gạo của Việt Nam trong phần lớn thời gian năm nay vẫn chịu nhiều áp lực.

Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), lũy kế 9 tháng đầu năm, lượng gạo xuất khẩu đạt 6,3 triệu tấn, thu về hơn 3 tỷ USD, giảm 6,7% về lượng và 12% về giá trị so với cùng kỳ năm 2025.

Tuy vậy, hoạt động xuất khẩu đã có dấu hiệu phục hồi trong tháng 10. Theo số liệu ước tính của Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), riêng tháng 10, lượng gạo xuất khẩu ước đạt 475.000 tấn, trị giá 253 triệu USD, tăng 9,6% về lượng và 13,3% về kim ngạch so với tháng trước. So với cùng kỳ năm 2025, hai chỉ tiêu này lần lượt tăng 37,2% và 39,3%.

Lũy kế 10 tháng đầu năm, xuất khẩu gạo đạt 6,83 triệu tấn, tương ứng kim ngạch 3,3 tỷ USD, giảm lần lượt 4,7% về lượng và 9,8% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Về sản xuất, theo Cục Trồng trọt (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), tính đến ngày 19/10, các tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long cơ bản thu hoạch xong vụ hè thu với diện tích khoảng 1,2 triệu ha, năng suất bình quân 6 tấn/ha, sản lượng ước đạt 7,36 triệu tấn lúa.

Đối với vụ thu đông 2026, toàn vùng đã xuống giống khoảng 520.000ha trên tổng diện tích kế hoạch 633.000ha, đạt gần 82%. Diện tích thu hoạch đạt khoảng 112.000ha, năng suất ước đạt 6,25 tấn/ha, sản lượng khoảng 700.000 tấn lúa.

Trong bối cảnh nguồn cung vụ thu đông chưa được bổ sung đầy đủ, giá xuất khẩu tăng đang mở ra cơ hội cải thiện giá bán cho doanh nghiệp và người trồng lúa.

Tuy nhiên, khả năng duy trì mặt bằng giá cao trong thời gian tới vẫn phụ thuộc vào nhu cầu nhập khẩu thực tế, tiến độ thu hoạch trong nước, diễn biến thời tiết và chính sách thương mại của các thị trường lớn.

Do đó, doanh nghiệp vẫn cần thận trọng trong việc ký kết hợp đồng mới, bảo đảm nguồn hàng và khả năng giao hàng đúng tiến độ khi giá thị trường biến động.