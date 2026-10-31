Giá điện chính thức giảm 2% sau 4 lần tăng liên tiếp

Tối 31/10, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) thông báo điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân từ ngày 1/11. Theo đó, giá điện bình quân được điều chỉnh xuống còn 2.159,9037 đồng/kWh (chưa bao gồm VAT), giảm 2% so với mức giá hiện hành.

Việc điều chỉnh được thực hiện theo Quyết định số 1305/QĐ-EVN ngày 30/10 của EVN. Trước đó, Bộ Công Thương cũng ban hành Quyết định số 2892/QĐ-BCT ngày 31/10 quy định giá bán điện cho các nhóm khách hàng sử dụng điện và các đơn vị bán lẻ điện, áp dụng từ ngày 1/11.

EVN cho biết việc điều chỉnh giá điện được thực hiện trên cơ sở các quy định hiện hành, sau khi tập đoàn rà soát, tính toán và tiết kiệm tối đa chi phí, đồng thời thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành.

Trước đó, tại cuộc họp điều hành giá, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đã yêu cầu EVN khẩn trương rà soát, tính toán, tiết kiệm tối đa chi phí để có phương án giảm giá bán lẻ điện bình quân, áp dụng từ ngày 1/11/2026 đến hết ngày 31/3/2027.

Nhân viên điện lực sửa chữa đường dây điện (Ảnh: EVN).

Định hướng giảm giá điện được đưa ra trong bối cảnh giá bán lẻ điện bình quân đã trải qua 4 lần điều chỉnh tăng kể từ tháng 5/2023 đến nay.

Cụ thể, tháng 5/2023, giá điện tăng 3%, lên 1.920,37 đồng/kWh. Đến tháng 11 cùng năm, giá tiếp tục tăng 4,5%, lên 2.006,79 đồng/kWh. Tháng 10/2024, giá điện tăng thêm 4,8%, lên 2.103,12 đồng/kWh. Lần điều chỉnh gần nhất diễn ra vào tháng 5/2025, với mức tăng 4,8%, đưa giá bán lẻ điện bình quân lên 2.204,07 đồng/kWh.

Như vậy, sau 4 lần điều chỉnh, giá điện bình quân đã tăng tổng cộng 339,63 đồng/kWh, tương đương khoảng 18,2% so với mức 1.864,44 đồng/kWh trước tháng 5/2023.

Với mức giảm 2% từ ngày 1/11, giá bán lẻ điện bình quân còn 2.159,9 đồng/kWh, song vẫn cao hơn khoảng 15,8% so với thời điểm trước đợt tăng giá tháng 5/2023.

Theo EVN, việc điều chỉnh giảm giá bán lẻ điện bình quân được thực hiện trên tinh thần chung tay góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, đồng thời hỗ trợ bảo đảm an sinh xã hội cho người dân và doanh nghiệp.