Giá dầu neo cao, loạt "ông lớn" dầu khí rụt rè lên kế hoạch 2026

Ghi nhận cho thấy phần lớn doanh nghiệp đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu, nhưng tỏ ra thận trọng hơn với chỉ tiêu lợi nhuận trước những biến động khó lường của thị trường năng lượng.

Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS, mã chứng khoán: GAS) xây dựng kế hoạch năm 2026 với doanh thu hợp nhất dự kiến đạt 142.000 tỷ đồng, tăng khoảng 4% so với năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế ước đạt 9.019 tỷ đồng, giảm 22% so với kết quả thực hiện năm 2025.

Về hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp đặt mục tiêu sản lượng khí tiếp nhận (bao gồm LNG) đạt 7.435 triệu m3, trong đó khí ẩm trong nước chiếm 6.535 triệu m3, còn lại khoảng 900 triệu m3 là khí LNG nhập khẩu.

Ở khâu tiêu thụ, sản lượng khí khô (bao gồm LNG) dự kiến đạt 7.117 triệu m3. Đồng thời, sản lượng condensate sản xuất và tiêu thụ ước khoảng 76.000 tấn; LPG sản xuất đạt 410.000 tấn và LPG kinh doanh dự kiến đạt 3,62 triệu tấn.

Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (mã chứng khoán: BSR) đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 với doanh thu hợp nhất dự kiến đạt 154.140 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận sau thuế ước đạt 2.162 tỷ đồng, tương ứng tăng 7,4% về doanh thu nhưng giảm 58,6% so với kết quả năm 2025.

Về hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp dự kiến tổng sản lượng tiêu thụ trong năm 2026 đạt hơn 7,7 triệu tấn. Trong đó, các sản phẩm chủ lực tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn, với dầu diesel ước hơn 3,5 triệu tấn và xăng RON 95 gần 2,4 triệu tấn.

Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power, mã chứng khoán: POW) cũng đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất đạt 49.887 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế khoảng 1.124 tỷ đồng. So với năm trước, doanh thu dự kiến tăng 45,4% nhưng lợi nhuận giảm mạnh 62,6%.

Trong khi đó, Tổng Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling, mã chứng khoán: PVD) xây dựng kịch bản thận trọng với doanh thu hợp nhất khoảng 11.185 tỷ đồng, giảm nhẹ so với năm trước, còn lợi nhuận sau thuế dự kiến giảm 23%, xuống còn 800 tỷ đồng.

Kế hoạch này được xây dựng trên giả định doanh nghiệp duy trì 5 giàn khoan hoạt động liên tục, trong đó giàn PV Drilling IX dự kiến đi vào vận hành từ quý II, với đơn giá thuê giàn tự nâng trung bình khoảng 90.000 USD/ngày.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu đang duy trì ở mức cao khi vượt ngưỡng 120 USD/thùng, trong bối cảnh triển vọng đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran chưa có tiến triển rõ ràng, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung từ Trung Đông. Bên cạnh đó, số liệu từ Chính phủ Mỹ cho thấy tồn kho dầu thô và nhiên liệu tuần trước giảm mạnh hơn dự báo, tạo thêm áp lực tăng giá.

Theo dữ liệu từ LSEG, giá dầu Brent đã tăng 1,7% lên trên 120 USD/thùng – mức cao nhất kể từ giữa năm 2022, sau khi đã tăng 6% ở phiên liền trước. Trong khi đó, dầu thô WTI của Mỹ đang giao dịch quanh 107,7 USD/thùng, cao nhất trong vòng ba tuần.