Giá cà phê xuất khẩu giảm mạnh, nguy cơ hụt đà tăng trưởng trong 2026

Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam (Vicofa) nhận định bối cảnh cung vượt cầu trên thị trường thế giới cùng áp lực chi phí sản xuất, logistics và tài chính đang tạo ra nhiều thách thức đối với doanh nghiệp xuất khẩu cũng như người trồng cà phê.

Xuất khẩu cà phê tăng nhưng giá giảm sâu

Theo báo cáo của Vicofa, giá cà phê Robusta trên sàn London đã giảm mạnh từ mức khoảng 4.100 USD/tấn hồi tháng 1 xuống còn dao động 3.300-3.500 USD/tấn trong tháng 4. Tính trung bình 4 tháng đầu năm, giá Robusta giảm tới 32% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong khi đó, giá Arabica trên sàn New York cũng đi xuống rõ rệt, từ 370 US Cent/lb hồi đầu năm xuống còn khoảng 279-305 US Cent/lb vào tháng 4, giảm bình quân 14% so với cùng kỳ năm trước.

Giá cà phê giảm sâu khiến kim ngạch xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong 4 tháng đầu năm giảm mạnh (Ảnh: Huân Trần).

Diễn biến này lập tức tác động đến thị trường nội địa. Giá cà phê Robusta trong nước từ mức khoảng 102.000 đồng/kg đầu năm nay đã giảm còn 85.500-89.200 đồng/kg trong tháng 4 vừa qua và tiếp tục có xu hướng giảm. Mức giá hiện nay đã thấp hơn 24% so với cùng kỳ năm 2025. Giá Arabica nội địa cũng giảm khoảng 24%, xuống còn 124.000-129.500 đồng/kg.

Dù giá giảm sâu, lượng xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong 4 tháng đầu năm vẫn tăng mạnh. Theo thống kê, Việt Nam đã xuất khẩu khoảng 799.000 tấn cà phê, đạt kim ngạch 3,7 tỷ USD, tăng 16% về khối lượng nhưng giảm 5% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, xuất khẩu cà phê nhân đạt gần 733.900 tấn với kim ngạch khoảng 3,1 tỷ USD, tăng 10% về lượng nhưng giảm tới 13% về giá trị. Điều này cho thấy giá bán giảm đang ăn mòn đáng kể doanh thu xuất khẩu của ngành cà phê.

Ngược lại, nhóm sản phẩm chế biến sâu tiếp tục ghi nhận tín hiệu tích cực. Xuất khẩu cà phê rang xay, hòa tan và phối trộn đạt khoảng 65.100 tấn, mang về khoảng 600 triệu USD, tăng 17% về giá trị so với cùng kỳ năm 2025.

Nếu quy đổi theo tiêu chuẩn của Tổ chức Cà phê quốc tế (ICO), lượng cà phê chế biến xuất khẩu tương đương khoảng 106.000 tấn cà phê nhân nguyên liệu, chiếm 13% tổng khối lượng nhưng đóng góp tới 16% tổng kim ngạch xuất khẩu ngành cà phê.

Khó đạt mục tiêu tăng trưởng trong năm 2026

Ông Bạch Thanh Tuấn - Phó Chủ tịch Vicofa - nhận định, xu hướng giảm giá nhiều khả năng sẽ còn kéo dài trong các tháng tới khi nguồn cung toàn cầu trở nên dồi dào hơn. Sản lượng cà phê thế giới niên vụ 2025-2026 được dự báo đạt mức kỷ lục khoảng 180 triệu bao, tăng gần 8 triệu bao so với niên vụ trước.

Đáng chú ý, phần tăng thêm chủ yếu đến từ cà phê Robusta của Brazil. Trong khi đó, nhu cầu tiêu thụ toàn cầu chỉ biến động nhẹ trong vài niên vụ gần đây, khiến thị trường đối mặt nguy cơ dư cung.

Ông Tuấn cho rằng xung đột tại Trung Đông có thể hỗ trợ giá tăng nhẹ trong ngắn hạn, song mặt bằng giá trung bình của cà phê nhân trong năm nay vẫn có khả năng giảm 20-30% so với năm 2025.

Trước đó, Vicofa từng dự báo từ đầu năm rằng giá cà phê nội địa có thể duy trì quanh mức 80.000 đồng/kg đến giữa năm và tiếp tục giảm trong các tháng sau đó.

“Ngoài áp lực giá bán, doanh nghiệp và người trồng cà phê còn đối mặt nhiều rủi ro khác. Giá phân bón tăng khiến chi phí sản xuất leo thang, trong khi các doanh nghiệp xuất khẩu có nguy cơ “lỗ kép” nếu chốt giá trên sàn kỳ hạn không đúng thời điểm. Bên cạnh đó, chi phí logistics vẫn duy trì ở mức cao”, ông Tuấn nhận định.

Ngoài áp lực giá bán, doanh nghiệp và người trồng cà phê còn đối mặt nhiều rủi ro khác như giá phân bón hay chi phí logistics… đều tăng mạnh (Ảnh: Huân Trần).

Vicofa cũng lưu ý rằng thông thường lượng cà phê xuất khẩu của Việt Nam trong 6 tháng cuối năm thường thấp hơn nửa đầu năm. Vì vậy, mục tiêu tăng trưởng “hai con số” về kim ngạch xuất khẩu trong năm 2026 được đánh giá là khó khả thi.

Để hạn chế tác động tiêu cực, Vicofa cho rằng ngành cà phê cần chuyển mạnh sang nâng cao giá trị thay vì chỉ tập trung tăng sản lượng.

Hiệp hội đề xuất đẩy mạnh xuất khẩu cà phê nhân chất lượng cao, có chứng chỉ xanh và phát triển bền vững nhằm nâng khả năng cạnh tranh. Đồng thời, cần tăng tỷ trọng cà phê rang xay, hòa tan và phối trộn, là nhóm sản phẩm có giá trị gia tăng cao hơn, để bù đắp phần kim ngạch sụt giảm từ cà phê nhân.

Vicofa cũng khuyến cáo nông dân cân nhắc việc giữ hàng trong bối cảnh Indonesia và Brazil đang bước vào vụ thu hoạch mới, có thể tạo thêm áp lực giảm giá lên thị trường. Đối với doanh nghiệp xuất khẩu, cần tăng cường liên kết để góp phần ổn định giá thị trường, tránh cạnh tranh thiếu kiểm soát.

Về phía cơ quan quản lý, Vicofa kiến nghị Chính phủ đẩy mạnh xúc tiến thương mại tại các thị trường tiềm năng như Trung Quốc, Nga, Hàn Quốc, Algeria và nhóm thị trường cà phê đặc sản, hữu cơ tại Bắc Âu.

Đồng thời, hỗ trợ kết nối doanh nghiệp với các chuỗi bán lẻ lớn tại châu Á và châu Âu như Aeon, Lotte Mart, Aldi hay Lidl nhằm mở rộng đầu ra cho cà phê chế biến.

Ngoài ra, cần nới lỏng cơ chế thanh toán tiền mặt đối với giao dịch thu mua cà phê ở vùng sâu, vùng xa; đồng thời tháo gỡ vướng mắc trong cấp giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) để tránh kéo dài thời gian thông quan hàng hóa.