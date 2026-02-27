Giá bitcoin bất ngờ bật tăng, cơ hội đầu tư hay bẫy tăng giá?

Theo dữ liệu từ sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới Binance, bitcoin đang được giao dịch quanh mức 67.000 USD. Trước đó, đồng tiền số này nhiều lần vượt 69.500 USD, tiến gần ngưỡng tâm lý 70.000 USD. Tổng vốn hóa tăng lên khoảng 1.360 tỷ USD.

Đà tăng của bitcoin lan tỏa toàn thị trường. Chỉ số Tham lam và Sợ hãi (Crypto Fear & Greed Index) đạt 11 điểm, tăng 2 điểm so với tuần trước, cho thấy tâm lý thị trường phần nào bớt bi quan dù vẫn ở vùng “sợ hãi cực độ”.

Sự hồi phục của thị trường diễn ra cùng thời điểm dòng tiền quay trở lại các quỹ ETF bitcoin giao ngay tại Mỹ. Sau chuỗi 5 tuần rút ròng tổng cộng 3,8 tỷ USD, ngày 25/2 ghi nhận dòng vốn vào ròng 257,7 triệu USD. Trong đó, các quỹ lớn như Fidelity thu hút khoảng 83 triệu USD, còn quỹ iShares Bitcoin Trust của BlackRock thu hút gần 79 triệu USD.

Bên cạnh đó, thị trường chứng khoán Mỹ phục hồi cũng góp phần củng cố niềm tin nhà đầu tư. Trong bài phát biểu Thông điệp Liên bang ngày 25/2, Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh lãi suất thế chấp giảm và lạm phát lõi đã hạ 1,7% trong 3 tháng cuối năm 2025.

Giới đầu tư xem đây là tín hiệu cho thấy những bất ổn ngắn hạn liên quan đến chính sách thuế quan và phán quyết của Tòa án Tối cao đang dần lắng xuống.

Trước đó, tuyên bố áp thuế nhập khẩu toàn cầu 15% của Tổng thống Donald Trump đã khiến thị trường tài chính rung lắc mạnh, gây áp lực lên cổ phiếu và các tài sản có độ rủi ro cao, trong đó có tiền mã hóa.

Bitcoin bất ngờ bật tăng (Ảnh: Binance).

Theo Rachael Lucas, nhà phân tích tại BTC Markets, quyết định tăng thuế đã làm chao đảo nhóm tài sản rủi ro trên diện rộng và bitcoin cũng không nằm ngoài xu hướng đó.

Dù thường được ví như "vàng kỹ thuật số", bitcoin trên thực tế vẫn giao dịch tương tự một tài sản rủi ro. Khi bất ổn vĩ mô gia tăng, dòng tiền có xu hướng tìm đến các kênh trú ẩn truyền thống, và bitcoin vẫn chưa được xem là điểm đến phòng thủ thực sự.

Sau 4 tháng bán tháo liên tục, tâm lý thận trọng bao trùm thị trường tiền điện tử, khiến bitcoin lần lượt đánh mất nhiều ngưỡng hỗ trợ quan trọng.

Ông Pratik Kala, nhà quản lý danh mục tại Apollo Crypto, nhận định bitcoin vẫn chịu sức ép khi giới đầu tư chưa tìm thấy các chất xúc tác ngắn hạn đủ mạnh để tạo động lực cho một đợt tăng giá bền vững.

Trên thị trường phái sinh, tổng khối lượng hợp đồng bitcoin hiện ổn định quanh 235.167 bitcoin, giảm so với mức trên 240.000 bitcoin đầu tuần. Diễn biến này cho thấy lượng đòn bẩy đã được "xả bớt", và đà tăng hiện tại chủ yếu đến từ nhu cầu giao ngay thay vì đầu cơ quá mức.

Nhà phân tích BackQuant lưu ý rằng thị trường quyền chọn cho thấy xu hướng mua khi giá giảm và bán khi giá tăng nhằm phòng ngừa rủi ro, qua đó có thể giúp giảm biên độ biến động mạnh trong ngắn hạn.

Về kỹ thuật, bitcoin đang đối diện vùng kháng cự quan trọng 70.000-72.000 USD. Nếu chinh phục thành công, mục tiêu tiếp theo có thể là 78.000 USD. Tuy nhiên, giới phân tích cũng cảnh báo khả năng đây chỉ là nhịp hồi trong xu hướng tích lũy, trước khi thị trường xác lập một xu hướng rõ ràng hơn trong thời gian tới.