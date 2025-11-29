Giá bán vàng miếng SJC vượt 154 triệu đồng/lượng

Giá vàng miếng trong nước đã có 2 phiên tăng mạnh, vượt mốc 154 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Cụ thể, chiều tối 28/11, giá vàng miếng SJC đóng cửa ở mức 152,2-154,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 800.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra.

Tương tự, giá vàng nhẫn cũng tăng thêm 400.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán, hiện được giao dịch ở mức 149,4-151,9 triệu đồng/lượng (mua - bán). Có thương hiệu bán ra vàng nhẫn với giá hơn 153 triệu đồng/lượng.

Cùng ngày, giá vàng thế giới giao ngay tăng lên mức 4.183,8 USD/ounce, tăng 28 USD/ounce so với đầu giờ sáng. Quy đổi theo giá USD của Vietcombank, vàng thế giới đang ở mức giá gần 134 triệu đồng/lượng, thấp hơn 21 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.

Giá vàng thế giới tiếp đà tăng vào phiên thứ sáu lên mức cao nhất trong 2 tuần. Nguồn tin từ Reuters ghi nhận, giá vàng đang trên đà tăng tháng thứ tư liên tiếp do sự lạc quan về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất vào tháng 12.

Nhà phân tích độc lập Ross Norman cho biết: "Tâm lý cơ bản về vàng vẫn rất tích cực. Những lo ngại về dư nợ toàn cầu, thuế quan và lệnh trừng phạt… cùng hoạt động mua vào liên tục của các ngân hàng trung ương đã và đang thúc đẩy đà tăng giá của vàng trong năm nay”.

Các nhà giao dịch tăng dự báo khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 12 lên 85%. Đây là những diễn biến có lợi cho vàng, vì loại tài sản không sinh lãi này thường tăng giá trong môi trường lãi suất thấp.

Mặt khác, đồng USD được dự báo sẽ có tuần tồi tệ nhất kể từ cuối tháng 7. Đồng bạc xanh yếu đi khiến vàng định giá bằng USD trở nên hấp dẫn hơn đối với người mua sử dụng các loại tiền tệ khác.