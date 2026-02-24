Giá bán vàng miếng SJC tăng mạnh lên gần 185 triệu đồng/lượng

Chốt ngày 23/2, giá vàng miếng SJC được mua vào ở mức 181,6 triệu đồng/lượng; bán ra tại 184,6 triệu đồng/lượng - tăng 3,6 triệu đồng/lượng.

Cùng xu hướng với vàng miếng, vàng nhẫn cũng bật tăng, hiện được giao dịch ở ngưỡng 181,1-184,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 3,6 triệu đồng/lượng.

Trên thế giới, giá vàng đang là 5.229 USD/ounce, tăng 109 USD/ounce. Hợp đồng vàng tương lai giao hàng tháng 4 cũng tăng 139 USD lên 5.220 USD/ounce.

Đà tăng này đưa giá vàng chạm mức cao nhất trong 3 tuần qua.

Yếu tố chính thúc đẩy giá vàng là chính sách thuế quan mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump khi tuyên bố tăng thuế quan toàn cầu từ 10% lên 15% thông qua một bài viết đăng trên mạng xã hội. Động thái này nhằm bảo vệ chương trình nghị sự thương mại sau phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ, vốn tuyên bố việc sử dụng luật khẩn cấp để áp thuế là bất hợp pháp.

Bên cạnh đó, dữ liệu kinh tế Mỹ vừa công bố cho thấy đơn đặt hàng giảm 0,7%, trái với dự báo tăng 0,2%. Kết quả này hỗ trợ lập luận của phe ôn hòa trong chính sách tiền tệ, thúc đẩy kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ giảm lãi suất mạnh mẽ hơn. Chỉ số đô la Mỹ đã suy yếu sau thông tin này, góp phần hỗ trợ giá vàng đi lên.

Giới phân tích cho biết, dù tăng mạnh song giá vàng vẫn chưa phản ánh đầy đủ tác động của sự leo thang địa chính trị. “Giá vàng có khả năng tăng thêm 1.000 USD mỗi ounce vào tháng 6”, các nhà phân tích tại UBS nêu.

Đồng USD suy yếu

Đồng USD suy yếu trong phiên đầu tuần khi giới giao dịch xem xét lại chính sách thuế quan của Mỹ, sau sự kiện Tòa án Tối cao Mỹ hôm thứ Sáu bác bỏ các mức thuế do Tổng thống Donald Trump áp đặt trước đó.

Bên cạnh đó, thị trường cũng theo dõi sát diễn biến căng thẳng gia tăng với Iran, trong bối cảnh Tehran đang tiến hành đàm phán với Mỹ về một thỏa thuận hạt nhân.

Chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,07%, hiện ở mức 97,71.

Trong nước, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD tăng 2 đồng, hiện ở mức 25.051 đồng. Tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra tăng nhẹ, hiện ở mức 23.849-26.253 đồng.