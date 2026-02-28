Giá bán ra vàng miếng SJC đi ngang ở 184 triệu đồng/lượng

Hiện, giá vàng miếng SJC được giao dịch ở quanh mức 181-184 triệu đồng/lượng (mua - bán), ổn định ở chiều mua vào và chiều bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, giá giao dịch đang ở mức 180,8-183,8 triệu đồng/lượng (mua - bán). Chênh lệch chiều mua - bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Được biết, giá vàng trong nước liên tục giảm ngay ngày vía Thần Tài và sau đó 1 ngày.

Trên thế giới, giá vàng trên thị trường quốc tế đóng cửa cuối tuần tại 5.280 USD/ounce, tăng 114 USD so với mức giá thấp nhất trong phiên giao dịch đêm qua là 5.166 USD/ounce. Đà tăng này phản ánh sự chuyển dịch dòng vốn từ các tài sản rủi ro sang kênh trú ẩn truyền thống.

Yếu tố chính thúc đẩy đà tăng của vàng là tình hình bất ổn tại Trung Đông, đặc biệt liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran và các cảnh báo từ phía Mỹ. Tổng thống Donald Trump đã bày tỏ sự thất vọng khi Iran chưa đáp ứng các yêu cầu kiềm chế hoạt động hạt nhân.

Giới chuyên gia dự báo, giá vàng có thể còn biến động trong ngắn hạn, song triển vọng dài hạn vẫn được đánh giá tích cực trong bối cảnh kinh tế và địa chính trị toàn cầu tiềm ẩn nhiều bất ổn.

Bank of America nhận định vàng có thể tích lũy trong mùa xuân trước khi hình thành xu hướng rõ ràng hơn, nhưng vẫn duy trì mục tiêu 12 tháng ở mức 6.000 USD/ounce. Theo tổ chức này, nếu rủi ro chính sách và tài khóa gia tăng, vàng sẽ tiếp tục được ưu tiên trong danh mục phòng thủ.