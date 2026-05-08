Giá bạc vượt 80 USD/ounce, chuyên gia dự báo đợt sóng mới

Phiên giao dịch ngày 8/5, giá bạc thế giới tiếp tục duy trì đà tăng mạnh và được giao dịch quanh mức 80,08 USD/ounce, cao hơn khoảng 2% so với phiên trước.

Thậm chí, có thời điểm kim loại quý này vọt lên trên 82 USD/ounce. Đây cũng là phiên tăng thứ 4 liên tiếp của kim loại, đưa giá lên vùng cao nhất trong khoảng hai tuần trở lại đây.

Diễn biến của bạc đang đi cùng chiều với vàng nhưng biên độ dao động được đánh giá mạnh hơn. Việc bạc vượt ngưỡng 80 USD/ounce cũng khiến nhiều nhà đầu tư bất ngờ khi vượt ngoài dự báo trước đó của thị trường.

Ở thị trường trong nước, giá bạc miếng tiếp tục leo thang và vượt mốc 3,1 triệu đồng/lượng tại một số doanh nghiệp.

Với bạc kg, giá cũng tăng nhanh ở các thương hiệu. Hiện, bạc kg đang được giao dịch quanh mức 80,2 triệu đồng/kg mua vào, 82,7 triệu đồng/kg bán ra.

Giá bạc tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu cho thấy thị trường đang nỗ lực hình thành một đợt tăng giá mới. Động lực chính đến từ xu hướng giảm của lãi suất tại Mỹ, yếu tố thường hỗ trợ các tài sản không sinh lời như bạc.

Theo ông Christopher Lewis - chuyên gia kim loại quý của FX Empire, với diễn biến thị trường, bạc đã bứt phá khi lợi suất trái phiếu Mỹ tiếp tục đi xuống. Giới đầu tư hiện tập trung vào khả năng kim loại quý này có thể vượt đỉnh ngày 17/4 quanh mức 83,50 USD/ounce hay không.

"Dù khả năng phá đỉnh ngay trong ngắn hạn chưa quá rõ ràng, xu hướng giảm của lãi suất vẫn được xem là yếu tố hỗ trợ tích cực cho giá bạc", ông nói.

Vị chuyên gia cho rằng, nhà đầu tư cần đặc biệt theo dõi lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm. Nếu lợi suất tiếp tục giảm về vùng 4,3% hoặc thấp hơn, giá bạc có thể được thúc đẩy tăng mạnh hơn do sức hấp dẫn của tài sản trú ẩn gia tăng.

Ngoài yếu tố lãi suất, kỳ vọng về khả năng hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông cũng đang cải thiện tâm lý chấp nhận rủi ro trên thị trường tài chính. Điều này tạo thêm động lực cho bạc cùng nhiều loại hàng hóa khác.

Về mặt kỹ thuật, ông Christopher Lewis cho rằng, nếu giá bạc điều chỉnh giảm, vùng hỗ trợ gần nhất được xác định quanh 76,95 USD/ounce. Các mốc hỗ trợ tiếp theo lần lượt là 75 USD/ounce và 70 USD/ounce. Trong đó, 70 USD/ounce được xem là vùng đáy quan trọng của thị trường. Trong dài hạn, bạc có thể vẫn đang trong giai đoạn tích lũy với biên độ dao động chủ yếu từ 70-90 USD/ounce.

Tuy nhiên, thị trường bạc vẫn chịu tác động lớn từ biến động của lợi suất trái phiếu Mỹ và chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).