Giá bạc thủng mốc 50 USD/ounce: Người mua đang lỗ bao nhiêu?

Cập nhật từ GoldPrice đến chiều ngày 31/10 (giờ Việt Nam), giá bạc giao ngay đã lùi sâu về 49,12 USD/ounce, mất 6,1% so với phiên trước và chính thức trượt khỏi mốc tâm lý 50 USD/ounce. Đây là mức giá thấp nhất của kim loại này kể từ tháng 11/2025.

Đối với những người tham gia thị trường, cú rơi hiện tại đang tạo ra những mức thiệt hại rất khác nhau tùy theo vị thế nắm giữ.

Nặng nề nhất là nhóm nhà đầu tư mua vào đúng giai đoạn sốt nóng cuối tháng 1. Sau khi bứt phá khỏi vùng 50 USD/ounce vào cuối năm ngoái, giá bạc từng tạo đỉnh kỷ lục mọi thời đại ở mức 121,67 USD/ounce vào ngày 29/1. So với mức đỉnh lịch sử này, giá bạc hiện tại đã bốc hơi gần 60% giá trị. Những ai mua đúng vùng đỉnh đến nay đã mất hơn một nửa số vốn. Ngay cả nhà đầu tư mua từ phiên đầu năm, khi bạc giao dịch quanh 70 USD/ounce, cũng đang lỗ khoảng 30%.

Ở góc độ ngắn hạn, bạc bước vào tháng 10 ở trên mốc 60 USD/ounce rồi trượt dần về vùng 57 USD/ounce vào khoảng ngày 20/10. Không ít người đã xem đây là cơ hội “bắt đáy” khi giá có dấu hiệu chững lại. Tuy nhiên, nhịp rơi tiếp về 49,12 USD/ounce chỉ sau hơn một tuần đã khiến những người mua ở vùng 57 USD/ounce chịu khoản lỗ tức thì khoảng 13,8%.

Trong khi đó, với những người tích sản bền bỉ từ tháng 11/2025 - thời điểm bạc giao dịch chủ yếu trong vùng 47-54 USD/ounce, thành quả tích lũy suốt 11 tháng qua xem như đã bị xóa sạch. Toàn bộ đà tăng trưởng mạnh mẽ trong năm 2026 đã tan biến hoàn toàn khi giá quay lại đúng vạch xuất phát.

Theo ghi nhận từ Money Control, phản ánh làn sóng bán tháo trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay có thời điểm giảm tới 4,72% trong phiên, trong khi hợp đồng tương lai tại Mỹ mất gần 5% về quanh 49,77 USD/ounce, trước khi đà giảm tiếp tục nới rộng về cuối phiên.

Giá bạc bất ngờ giảm thủng mốc 50 USD/ounce (Ảnh: News24).

Ông Nirpendra Yadav, chuyên gia phân tích cấp cao tại Bonanza Portfolio, nhìn nhận việc giá bạc xuyên thủng ngưỡng 50 USD/ounce là đòn giáng mạnh vào tâm lý giới đầu tư. Cú rơi này đã kích hoạt làn sóng chốt lời và các lệnh bán cắt lỗ tự động trên diện rộng.

Vì sao bạc lao dốc nhanh gấp đôi vàng?

Đợt lao dốc của bạc diễn ra cùng lúc với nhịp điều chỉnh của vàng, song biên độ mất giá của bạc lại nặng nề hơn rất nhiều. Nguyên nhân trực tiếp xuất phát từ triển vọng chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Dù Fed giữ nguyên lãi suất trong khoảng 3,75-4% tại cuộc họp ngày 28/10 sau khi đã tăng lãi suất vào tháng 9, hai nhà hoạch định chính sách là Thống đốc Lisa Cook và Chủ tịch Fed Cleveland Beth Hammack đã bỏ phiếu ủng hộ tăng lãi suất ngay.

Cùng lúc, Chủ tịch Fed Kevin Warsh phát tín hiệu lạm phát vẫn ở mức cao và việc kiểm soát sẽ là một quá trình từ từ.

Các dữ liệu công bố sau đó cho thấy GDP quý III của Mỹ tăng 3,4%, vượt dự báo. Lạm phát PCE lõi (thước đo lạm phát ưa thích của Fed, không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng) tính theo quý III ở mức 2,5%, nhưng tính theo năm của tháng 9 đã lên 3,1%, còn PCE tổng thể tăng tới 3,6% - đều cách xa mục tiêu 2%.

Điều này củng cố khả năng Fed sẽ tăng thêm lãi suất trong tháng 12 thay vì nới lỏng tiền tệ. Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ bảo vệ chống lạm phát (TIPS) kỳ hạn 10 năm duy trì quanh 2,6-2,7% - vùng cao nhất trong gần hai thập kỷ - khiến chi phí cơ hội của việc nắm giữ kim loại quý không sinh lãi tiếp tục ở mức cao.

Tuy nhiên, bạc giảm sốc hơn vàng chủ yếu do “gót chân Achilles” từ nhu cầu thực tế. Vàng được nắm giữ như tài sản tiền tệ và dự trữ quốc gia, còn bạc lại gắn chặt với hoạt động công nghiệp. Theo báo cáo World Silver Survey 2026 của Viện Bạc, nhu cầu bạc công nghiệp đạt 657,4 triệu ounce trong năm ngoái, chiếm tới 58% tổng lượng tiêu thụ toàn cầu, chủ yếu phục vụ sản xuất pin mặt trời, linh kiện điện tử và xe điện.

Theo Seeking Alpha, khi thị trường lo ngại môi trường lãi suất cao kéo dài sẽ kìm hãm hoạt động sản xuất, bạc lập tức chịu đòn kép: vừa mất đi dòng tiền đầu cơ trú ẩn, vừa đối mặt với nguy cơ sụt giảm đơn hàng công nghiệp.

Trước câu hỏi liệu đã nên bắt đáy hay chưa, giới chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư cần giữ sự thận trọng. Mốc 50 USD/ounce từ chỗ là điểm tựa tâm lý vững chắc suốt gần một năm qua nay đã trở thành trần kháng cự khó vượt. Theo GoldSilver, vùng cản ngắn hạn hiện nằm quanh 52,24 USD/ounce và giá hoàn toàn có thể tìm về các vùng đệm sâu hơn nếu không sớm lấy lại mốc 50 USD/ounce.

Chuyên gia Nirpendra Yadav khuyến cáo: “Nhà đầu tư nên tránh vội vàng mở các vị thế mua mới, thay vào đó cần theo dõi dấu hiệu ổn định của giá và sự trở lại của lực cầu”.