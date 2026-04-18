Giá bạc thế giới vượt 80 USD/ounce, thị trường trong nước tăng mạnh

Phiên 18/4, giá bạc giao ngay tăng mạnh hơn 3%, vượt ngưỡng 80 USD/ounce, kéo theo đà đi lên của thị trường trong nước.

Tính chung cả tuần, bạc đang hướng tới mức tăng khoảng 3,6%, đánh dấu tuần tăng thứ tư liên tiếp và cao hơn gần 30% so với đáy thiết lập vào tháng 3. Đà tăng này được hỗ trợ bởi kỳ vọng về khả năng đạt được thỏa thuận dài hạn giữa Mỹ và Iran, qua đó giúp giảm áp lực lạm phát và hạn chế nhu cầu thắt chặt chính sách tiền tệ từ các ngân hàng trung ương.

Tại thị trường trong nước, giá bạc thỏi hiện được các doanh nghiệp niêm yết trên 80 triệu đồng/kg ở chiều mua vào, trong khi giá bán ra tiến sát mốc 83 triệu đồng/kg.

Về cung - cầu, thị trường đang ghi nhận xu hướng trái chiều. Nhu cầu bạc cho công nghiệp được dự báo giảm khoảng 3%, trong khi nhu cầu đầu tư lại nổi lên là động lực chính. Theo Metals Focus, nhu cầu đầu tư bạc có thể tăng tới 18% trong năm 2026.

Tổng thể, năm 2026 được dự báo là năm thứ sáu liên tiếp thị trường rơi vào trạng thái thiếu hụt nguồn cung, với mức thiếu hụt ước tính khoảng 46,3 triệu ounce. Điều này phản ánh khoảng cách kéo dài giữa năng lực sản xuất và tổng nhu cầu tiêu thụ.

Các chuyên gia cho rằng nguyên nhân chủ yếu nằm ở độ trễ của nguồn cung. Các dự án khai thác bạc thường mất từ 5-10 năm từ khi phát hiện đến khi đi vào vận hành, khiến khả năng phản ứng với tín hiệu giá trở nên chậm chạp, kéo dài tình trạng mất cân đối cung - cầu.

Bên cạnh đó, các rào cản về môi trường, thủ tục cấp phép và chi phí đầu tư hạ tầng tiếp tục là những yếu tố cản trở việc gia tăng nhanh nguồn cung trên thị trường bạc.