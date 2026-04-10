Giá bạc tăng rồi lại giảm, chuyên gia cảnh báo không nên lướt sóng

Phiên giao dịch ngày 10/4, thị trường kim loại quý ghi nhận sự biến động của giá bạc. Trong phiên sáng, giá bạc đồng loạt tăng mạnh tại các đơn vị kinh doanh lớn, tuy nhiên phiên chiều đã có sự hạ nhiệt.

Hiện giá bạc miếng được niêm yết bán ra ở mức 2,9 triệu đồng/lượng, trong khi giá mua vào là 2,8 triệu đồng/lượng. Bạc thỏi giao dịch ở ngưỡng 75-77 triệu đồng/kg (mua - bán).

Trên thế giới, giá bạc giao ngay đang vào mức 75,23 USD/ounce, tăng nhẹ so với phiên hôm qua song giảm so với phiên sáng.

Trong bối cảnh giá bạc liên tục biến động, lãnh đạo một thương hiệu bạc lớn trong nước nhấn mạnh vàng và bạc là tài sản tích lũy. “Nhà đầu tư không nên lướt sóng vì rủi ro rất cao”, vị này nói.

Trong ngắn hạn, giới phân tích dự báo giá bạc còn chịu áp lực giảm giá. Thị trường cũng đang chờ đợi dữ liệu về chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ tháng 3/2026, dự kiến được công bố vào ngày 10/4. Chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân, thước đo lạm phát ưu tiên của Fed, trong tháng 2 đã tăng 2,8% so với cùng kỳ năm ngoái và có khả năng sẽ tiếp tục tăng trong tháng 3.

Dù vậy, giá bạc vẫn đang giao dịch cao hơn nhiều so với mức đầu năm, ngay cả sau đợt giảm mạnh trong tuần này. Diễn biến hiện tại rất quan trọng vì nó sẽ giúp xác định liệu đợt giảm giá gần đây là sự điều chỉnh nhanh chóng trong một xu hướng tăng lớn hơn hay là sự khởi đầu của một giai đoạn hạ nhiệt rộng hơn.