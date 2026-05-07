Giá bạc tăng hơn 3 triệu đồng/kg, lên mức cao nhất từ đầu tháng 4

Trong nước, bạc thỏi được thương hiệu lớn niêm yết ở ngưỡng 2,9-3,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng gần 119.000 đồng/lượng chiều mua vào và tăng hơn 130.000 đồng/lượng chiều bán ra so với sáng qua.

Giá bạc 1kg cũng tăng mạnh hơn 3,3 triệu đồng chỉ sau một phiên, hiện được mua vào ở 80 triệu đồng/kg và bán ra gần 83 triệu đồng/kg, cũng là mức bán ra cao nhất kể từ cuối tháng 4.

Trên thị trường thế giới, giá bạc duy trì trên mức 78 USD/ounce sau khi tăng hơn 6% trong phiên trước đó. Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh nhà đầu tư kỳ vọng thỏa thuận giữa Mỹ và Iran, khiến giá dầu giảm và giúp giảm bớt lo ngại về lạm phát.

Các báo cáo cho thấy Mỹ đã gửi một bản ghi nhớ ngắn gọn thông qua các nhà trung gian hòa giải Pakistan nhằm chính thức chấm dứt xung đột và có khả năng cho phép mở cửa trở lại dần dần eo biển Hormuz.

Tehran dự kiến sẽ phản hồi trong những ngày tới sau khi xác nhận đang xem xét đề xuất hòa bình của Mỹ, trong khi các cuộc đàm phán toàn diện hơn về chương trình hạt nhân của Iran được cho là sẽ diễn ra sau đó.

Dự báo giá bạc, theo ông Christopher Lewis - chuyên gia kim loại quý của FX Empire, tâm lý lạc quan liên quan đến tình hình Trung Đông đã kéo lợi suất trái phiếu giảm xuống, qua đó hỗ trợ giá bạc đi lên. "Bởi bạc là tài sản không sinh lãi, nên khi lợi suất giảm, sức hấp dẫn của kim loại quý này thường tăng lên so với các tài sản tài chính khác", ông nói.

Về mặt kỹ thuật, ông Christopher Lewis nhận định, xu hướng ngắn hạn của giá bạc đang cải thiện. Mốc 80 USD/ounce được xem là ngưỡng kháng cự quan trọng. Theo ông, nếu bạc có thể vượt qua vùng giá này, thị trường có thể bước vào một nhịp tăng mạnh hơn. Tuy nhiên, điều đó vẫn phụ thuộc vào các thông tin tích cực tiếp theo từ địa chính trị và kinh tế vĩ mô.

Ông đồng thời nhấn mạnh việc quản trị quy mô vị thế là yếu tố đặc biệt quan trọng, bởi bạc vốn là tài sản có biến động mạnh, trong khi bối cảnh thị trường hiện nay còn tiềm ẩn nhiều rủi ro hơn bình thường.