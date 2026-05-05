Giá bạc giảm 3 triệu đồng chỉ trong 1 phiên, dự báo đỉnh mới gây chú ý

Trong phiên 5/5, bạc trong nước giảm mạnh về khoảng 76 triệu đồng/kg ở chiều bán ra, mất gần 3 triệu đồng mỗi kg so với phiên trước. Giá mua vào cũng lùi xuống còn 74 triệu đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, giá bạc có thời điểm đánh mất mốc 73 USD/ounce trước khi phục hồi nhẹ lên quanh 73,5 USD/ounce.

Diễn biến của giá bạc xảy ra trong bối cảnh giá vàng cũng giảm sâu, “bốc hơi” hàng trăm USD/ounce chỉ sau một phiên, lùi về sát ngưỡng 4.500 USD/ounce.

Trao đổi với Kitco, ông Nitesh Shah - Giám đốc nghiên cứu hàng hóa và kinh tế vĩ mô tại WisdomTree - nhận định vàng vẫn duy trì triển vọng tích cực trong trung và dài hạn, dù đang gặp trở ngại trong vai trò tài sản trú ẩn an toàn.

Theo ông, khi vàng đi lên, bạc thường có xu hướng biến động cùng chiều. Vị chuyên gia dự báo giá bạc có thể đạt khoảng 92,5 USD/ounce vào quý I/2027, với dư địa tăng thêm phụ thuộc vào quá trình điện khí hóa và nhu cầu năng lượng mặt trời.

Nếu vàng tiếp tục bứt phá, bạc nhiều khả năng sẽ được kéo tăng theo. Xu hướng đa dạng hóa nguồn năng lượng toàn cầu được kỳ vọng sẽ hỗ trợ nhu cầu dài hạn, qua đó thúc đẩy giá bạc.

Thậm chí, Bank of America dự báo giá bạc trung bình năm nay có thể đạt 85,9 USD/ounce, cao hơn gần 15% so với ước tính trước đó là 75 USD/ounce. Nhu cầu từ lĩnh vực năng lượng mặt trời tiếp tục đóng vai trò then chốt đối với thị trường.

Ở một diễn biến khác, báo cáo mới từ một doanh nghiệp trong nước cho thấy tồn kho bạc tại Thượng Hải tăng thêm hơn 116 tấn so với tuần trước và cao hơn khoảng 73 tấn so với cuối năm 2025. Ngược lại, tồn kho bạc tại Comex giảm hơn 19 tấn trong cùng kỳ.

“Dữ liệu cho thấy dòng chảy bạc vật chất đang dịch chuyển giữa các khu vực, khi nguồn cung có xu hướng rời khỏi thị trường phương Tây và được hấp thụ tại Trung Quốc”, một chuyên gia nhận định.