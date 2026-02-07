GELEX và các công ty thành viên mang điện lưới tới 194 hộ dân vùng cao

Toàn công trình cấp điện tại bản Phảng Củ và bản Háng Chua, xã Sáng Nhè có vốn đầu tư trên 17 tỷ đồng, gồm các hạng mục như đường dây trung áp 35 kV dài trên 5km với 50 cột, 2 trạm biến áp BMA; đường dây hạ áp 0,4 kV dài 5,278km với 88 cột; đồng thời lắp đặt công tơ, kéo dây, lắp bảng điện, bóng đèn đến 194/194 hộ dân. Tập đoàn GELEX và các công ty thành viên là Công ty cổ phần Điện lực GELEX, Công ty cổ phần Thiết bị đo điện EMIC đồng tài trợ hơn 10 tỷ đồng.

Công trình được khởi công từ ngày 8/1 trong điều kiện khó khăn, nhưng chỉ sau 18 ngày thi công đã hoàn thành, vượt tiến độ đề ra. Ngày 6/2, Lễ khánh thành công trình đưa điện lưới quốc gia đến với bản Phảng Củ và bản Háng Chua, xã Sáng Nhè, tỉnh Điện Biên đã được tổ chức.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Vũ Văn Đấu, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên nhấn mạnh, việc hoàn thành công trình đưa điện lưới quốc gia đến với người dân hai bản Phảng Củ và Háng Chua không chỉ có ý nghĩa quan trọng đối với hạ tầng lưới điện của tỉnh, đáp ứng sự mong mỏi của đồng bào mà còn mở ra cơ hội phát triển mới cho người dân hai bản cũng như người dân xã Sáng Nhè.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ cắt băng khánh thành công trình đưa điện lưới quốc gia đến với bản Phảng Củ và bản Háng Chua, xã Sáng Nhè (Điện Biên) (Ảnh: GELEX).

Bản Phảng Củ và bản Háng Chua có gần 200 hộ dân là đồng bào dân tộc Mông sinh sống, thuộc diện đặc biệt khó khăn của tỉnh Điện Biên.

Ông Thào A Khu, Trưởng bản Háng Chua, xã Sáng Nhè, tỉnh Điện Biên, chia sẻ: "Hôm nay bà con dân bản chúng tôi rất vui và hạnh phúc, vì từ nay đã có ánh điện sáng. Có điện giúp người dân chúng tôi có thêm niềm tin, hy vọng, trẻ con có ánh điện để học bài vào buổi tối, người lớn có thể xem ti vi, học cách làm ăn, trồng trọt, chăn nuôi tốt hơn. Từ nay bản làng sẽ dần đổi thay, cuộc sống bà con dân bản sẽ ngày một khấm khá hơn".

Bên cạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh, trong nhiều năm qua, GELEX và các công ty thành viên trong hệ thống luôn bền bỉ với sứ mệnh cộng đồng.

Ông Phạm Thế Ngọc - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Thiết bị đo điện EMIC, thuộc Tập đoàn GELEX, cho biết: “Tập đoàn GELEX hoạt động trong nhiều lĩnh vực then chốt của nền kinh tế, chúng tôi luôn khẳng định phát triển bền vững không chỉ là tăng trưởng kinh tế, mà còn là trách nhiệm xã hội, là sự đồng hành chia sẻ với cộng đồng.

Chúng tôi cũng luôn tâm niệm rằng, những công trình hạ tầng, nhất là điện lực, huyết mạch của cuộc sống hiện đại, phải hướng tới mọi người dân, đặc biệt là những đồng bào còn nhiều khó khăn”.

Ông Phạm Thế Ngọc - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Thiết bị đo điện EMIC, thuộc Tập đoàn GELEX, phát biểu tại buổi lễ khánh thành (Ảnh: GELEX).

Các hoạt động trách nhiệm xã hội của GELEX bắt nguồn từ triết lý: Sự thịnh vượng của xã hội phải được xây dựng trên nền tảng của nhân ái và sẻ chia. Đó chính là ý nghĩa cốt lõi của phát triển bền vững mà GELEX đang theo đuổi, chung tay kiến tạo tương lai Việt Nam, phát triển cùng đất nước, cùng cộng đồng, để không ai bị bỏ lại phía sau trên hành trình đi tới tương lai.