GELEX triển khai dự án văn hóa doanh nghiệp trên toàn hệ thống

Từ thành công của một dự án đến nền tảng chuyển giao cho toàn hệ thống

Dự án Văn hóa doanh nghiệp “Tôi thay đổi” được GELEX triển khai như một sáng kiến chiến lược nhằm nâng cao năng lực tổ chức và xây dựng một môi trường làm việc hiệu suất cao, nơi lãnh đạo làm gương, đội ngũ cùng chia sẻ các giá trị chung và mọi hành động đều hướng tới khách hàng, hiệu quả, sự phát triển bền vững.

“Dự án đã tạo ra những chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động trên toàn tập đoàn. eNPS đạt 88%, tăng 18%; 94% lãnh đạo cấp cao cam kết thay đổi; 90% cán bộ nhân viên hiểu và nắm rõ tầm nhìn - sứ mệnh - giá trị cốt lõi; 88% lãnh đạo thường xuyên thực hành các hành vi mới. Văn hóa đã dần trở thành một phần trong cách GELEX ra quyết định, phối hợp và thực thi chiến lược”, đại diện GELEX thông tin.

Dự án Văn hóa doanh nghiệp “Tôi thay đổi” đã mang lại nhiều kết quả tích cực tại GELEX (Ảnh: GELEX).

Thành công của “Tôi thay đổi” cho thấy một nguyên tắc cốt lõi: văn hóa doanh nghiệp chỉ thực sự tạo ra chuyển biến khi có sự cam kết trực tiếp của đội ngũ lãnh đạo cao nhất, sự đồng hành nhất quán của các cấp quản lý và một phương pháp triển khai bài bản, thực chất.

Từ hành trình này, GELEX thu được những kết quả tích cực về mặt tổ chức, đóng góp vào kết quả kinh doanh trong năm 2025 với doanh thu và lợi nhuận cao kỷ lục, cùng nhiều bước chuyển biến mới trong việc mở rộng đầu tư và năng lực quản trị hệ thống.

Doanh nghiệp còn xây dựng được một hệ thống tài nguyên đã được kiểm chứng trong thực tế, bao gồm phương pháp đồng kiến tạo, bộ công cụ triển khai, đội ngũ dẫn đường, nội dung đào tạo và những bài học kinh nghiệm cụ thể.

Đây chính là nền tảng quan trọng để GELEX chuyển giao cho các công ty thành viên, giúp mỗi doanh nghiệp rút ngắn quá trình triển khai, chủ động xây dựng bản sắc văn hóa riêng và tạo ra những thay đổi thực chất gắn với chiến lược phát triển của mình.

Kiến tạo bản sắc riêng, cộng hưởng sức mạnh chung

Từ tháng 5, các công ty thành viên của GELEX đồng loạt khởi động dự án văn hóa doanh nghiệp với những tên gọi riêng như “New GEE - New Me”, “Đổi mới - Bứt phá”, “Vững văn hóa - Mở tương lai”, “Dòng chảy mới”, “Đồng tiến” hay “Đồng lòng vươn xa”.

Các cán bộ nhân viên đồng kiến tạo tên dự án văn hóa doanh nghiệp tại mỗi đơn vị với những tên gọi riêng (Ảnh: GELEX).

Mỗi doanh nghiệp hoạt động trong những lĩnh vực khác nhau, đối diện với những cơ hội và thách thức riêng. Vì vậy, mỗi dự án được thiết kế như một hành trình riêng, phản ánh bản sắc, khát vọng và mục tiêu phát triển đặc thù của từng đơn vị.

Tuy nhiên, dù cách tiếp cận khác nhau, tất cả đều cùng chung một tinh thần: bắt đầu từ sự thay đổi của mỗi cá nhân để tạo nên sức mạnh tập thể, nâng cao năng lực thực thi và xây dựng lợi thế cạnh tranh bền vững.

Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn GELEX Nguyễn Văn Tuấn nhấn mạnh: “Khi tạo ra được một văn hóa mạnh, chúng ta không chỉ có môi trường để thu hút và giữ chân người tài, mà còn tạo ra một lợi thế cạnh tranh mà không đơn vị nào có thể sao chép được”.

Việc triển khai đồng bộ trên toàn hệ thống thể hiện một định hướng rõ ràng của GELEX: mỗi doanh nghiệp được khuyến khích phát triển bản sắc riêng, nhưng cùng chia sẻ một nền tảng giá trị chung để kết nối thành sức mạnh tổng thể của toàn tập đoàn.

Văn hóa và con người - lợi thế cạnh tranh để phát triển bền vững

Trong bối cảnh thị trường ngày càng cạnh tranh, công nghệ có thể được đầu tư, vốn có thể được huy động và tài sản có thể được mở rộng. Nhưng một tổ chức có cùng khát vọng, cùng cách hành động và cùng cam kết với những giá trị chung mới là yếu tố tạo nên sức mạnh dài hạn.

Với GELEX, văn hóa là năng lực vận hành. Đó là cách lãnh đạo dẫn dắt, cách các đơn vị phối hợp và cách mỗi cá nhân chủ động, sáng tạo và chịu trách nhiệm với kết quả công việc.

Tổng giám đốc GELEX Lê Tuấn Anh cho rằng: “Trong giai đoạn nhiều thách thức mới, bên cạnh chiến lược và nguồn lực sẵn có, văn hóa doanh nghiệp mới là chìa khóa quyết định sự phát triển bền vững”.

Văn hóa và con người được xem là lợi thế cạnh tranh để phát triển bền vững tại GELEX (Ảnh: GELEX).

Khi toàn hệ thống cùng chuyển mình trong một nhịp tiến thống nhất, GELEX sẽ có nền tảng vững chắc để hiện thực hóa tầm nhìn trở thành tập đoàn đầu tư số 1 Việt Nam, biểu tượng của tăng trưởng - hiệu quả - bền vững, đóng góp vào sự thịnh vượng chung của Việt Nam.