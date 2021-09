GDP Việt Nam quý III giảm 6,17%, sâu nhất từ trước đến nay

Dân trí GDP 9 tháng đầu năm tăng 1,42% nhưng quý III ước tính giảm 6,17% so với cùng kỳ năm trước, là mức giảm sâu nhất kể từ khi Việt Nam tính và công bố GDP quý đến nay.

Sáng nay (29/9), Tổng cục Thống kê tổ chức họp báo công bố số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng đầu năm.

Con số được công bố cho thấy, GDP quý III năm nay ước tính giảm 6,17% so với cùng kỳ năm trước, là mức giảm sâu nhất kể từ khi Việt Nam tính và công bố GDP quý đến nay.

Khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản tăng 1,04%, khu vực công nghiệp và xây dựng giảm 5,02%, khu vực dịch giảm tới 9,28%.

TS. Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê công bố các số liệu về GDP tại cuộc họp sáng nay, 29/9 (Ảnh: Nguyễn Mạnh).

Theo đó, GDP 9 tháng đầu năm chỉ tăng 1,42% so với cùng kỳ do dịch Covid-19 ảnh hưởng nghiêm trọng tới mọi lĩnh vực của nền kinh tế, nhiều địa phương kinh tế trọng điểm phải thực hiện giãn cách kéo dài.

Trong mức tăng chung, khu vực nông lâm thủy sản tăng 2,74%, đóng góp 23,52%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 3,57%, đóng góp 98,53%, còn dịch vụ giảm 0,69%, làm giảm 22,05%.

Theo bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản đóng vai trò là bệ đỡ của nền kinh tế trong đại dịch. Trong khi đó, khu vực công nghiệp và xây dựng, công nghiệp chế biến chế tạo là động lực tăng trưởng của toàn nền kinh tế với tốc độ 6,05%, đóng góp 1,53% điểm phần trăm.

"Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động thương mại và dịch vụ. Tăng trưởng âm trong 9 tháng đầu năm nay của một số ngành dịch vụ chiếm tỷ trọng lớn đã làm giảm mức tăng trưởng của khu vực dịch vụ và toàn bộ nền kinh tế", bà Hương cho hay.

Cũng tại buổi họp báo, đại diện Tổng cục Thống kê cho biết so với tháng trước, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 năm nay giảm 0,62%. Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng có 5 nhóm giảm giá so với tháng trước, 6 nhóm tăng giá.

Cụ thể 5 nhóm giảm giá là nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng giảm 1,99%; nhóm giáo dục giảm 2,89%, nhóm giao thông giảm 0,16%, nhóm nhà hàng và dịch vụ ăn uống giảm 0,16%, nhóm bưu chính viễn thông giảm 0,06%.

Còn 6 nhóm tăng giá, nhóm đồ uống và thuốc lá tháng 9 có mức tăng cao là 0,17%, chủ yếu do tăng phí vận chuyển và nguồn cung hạn chế. Nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,09% do nhu cầu sử dụng các thiết bị như máy lạnh, máy tính, máy in, máy chiếu, máy quét... tăng cao trong giai đoạn giãn cách xã hội.

Ngoài ra các nhóm thuốc và dịch vụ y tế, nhóm may mặc, mũ nón giày dép; nhóm văn hóa giải trí và du lịch tăng chủ yếu do giá hoa, cây cảnh tăng...

Trước đó, GDP 6 tháng ước tăng 5,64%, tốc độ tăng gấp ba lần mức tăng 1,82% của 6 tháng đầu năm 2020.

Con số này sau đó được cho là cao trong bối cảnh Covid-19 bùng phát tại một số địa phương trên cả nước từ cuối tháng 4 với những diễn biến phức tạp.

Trước những ý kiến trái chiều về con số tăng trưởng quý II là 6,61% và 6 tháng đầu năm 5,64%, đại diện Tổng cục Thống kê khẳng định "không có gì bất thường".

Cơ quan này cho biết, trong quý II, tăng trưởng của nền kinh tế nhờ nhiều vào động lực tăng trưởng của ngành chế biến chế tạo (ước tăng 11,42%).

