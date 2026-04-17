GDP Trung Quốc vượt dự báo: Chiến lược hút tiền toàn cầu

Ngoại thương bùng nổ

Theo Reuters, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quý I/2026 của Trung Quốc đạt 33.400 tỷ nhân dân tệ (khoảng 4.870 tỷ USD), ghi nhận mức tăng trưởng 5% so với cùng kỳ năm ngoái. Con số này vượt xa mức dự báo 4,8% của thị trường và cải thiện rõ rệt so với quý cuối năm 2025.

Động lực chính kéo cỗ máy kinh tế này đi lên chính là sự bùng nổ của hoạt động ngoại thương. Bất chấp những rào cản thuế quan, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của nước này vẫn tăng vọt 15% so với cùng kỳ.

Đây là mức tăng trưởng cao nhất trong vòng gần 5 năm qua. Đáng chú ý, ngành công nghiệp ô tô trở thành "ngôi sao sáng" với kim ngạch xuất khẩu xe tăng tới 57,2%, chủ yếu nhờ làn sóng xe điện tiến vào thị trường châu Âu.

Kinh tế Trung Quốc đang vận hành tốt hơn kỳ vọng (Ảnh: The Street).

Sự bứt phá này cho thấy tính hiệu quả trong chiến lược đối ngoại và thương mại của Bắc Kinh. Thay vì phản ứng gay gắt trước các động thái thuế quan từ Mỹ, Trung Quốc chọn cách kéo dài đàm phán, đồng thời mở rộng mạng lưới đối tác sang châu Á, châu Âu và khu vực Bán cầu Nam. Kết quả là một thỏa thuận đình chiến thương mại đã được thiết lập.

Hiện tại, phần lớn hàng hóa Trung Quốc xuất sang Mỹ chỉ chịu mức thuế 10%, tương đương với nhiều quốc gia xuất khẩu khác. Theo giới quan sát, chuyến thăm dự kiến của Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Bắc Kinh vào giữa tháng 5 tới, hứa hẹn sẽ mở ra một thỏa thuận thương mại sâu rộng hơn.

“Lá chắn năng lượng”: Bí mật phía sau sức chống chịu

Một trong những rủi ro lớn nhất đối với các nền kinh tế sản xuất là cú sốc giá năng lượng. Khi các tuyến đường biển huyết mạch gặp gián đoạn, nhiều quốc gia công nghiệp đã phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhiên liệu. Tuy nhiên, dữ liệu từ Tân Hoa Xã cho thấy Trung Quốc lại là một ngoại lệ hiếm hoi.

Thay vì bị động, nền kinh tế tỷ dân đã xây dựng một "lớp đệm" năng lượng khổng lồ. Nước này hiện sở hữu lượng dự trữ dầu thô đủ dùng cho 100 đến 110 ngày. Quan trọng hơn, chiến lược đa dạng hóa nguồn cung và đẩy mạnh năng lượng tái tạo đã giúp mức độ phụ thuộc vào dầu mỏ nhập khẩu của Trung Quốc giảm xuống dưới 20%.

Theo đánh giá từ Nomura, tỷ lệ phụ thuộc năng lượng bên ngoài của nước này chỉ ở mức 15-16%, một con số cực kỳ an toàn nếu so với mức gần 80% của các nền kinh tế láng giềng như Nhật Bản hay Hàn Quốc.

Chính sự tự chủ này đã thay đổi góc nhìn của giới đầu tư toàn cầu. Ông Song Xuetao, Kinh tế trưởng tại Sinolink Securities, nhận định Trung Quốc đang nổi lên như một "tài sản có phí bảo hiểm an toàn". Chuỗi cung ứng hoàn chỉnh, cơ cấu năng lượng linh hoạt và năng lực sản xuất mạnh mẽ giúp nước này hấp thụ các cú sốc bên ngoài tốt hơn hẳn các đối thủ cạnh tranh.

Theo logic của thị trường tài chính hiện đại, dòng tiền thông minh luôn chảy về nơi có khả năng duy trì sản xuất liên tục. Việc sở hữu các công nghệ chuyển đổi than sang hóa chất và hệ sinh thái xe năng lượng mới đang giúp Trung Quốc định giá lại vị thế của mình trên bản đồ đầu tư quốc tế.

Từ bất động sản sang cổ phiếu: Cú xoay dòng tiền của Trung Quốc

Mức tăng trưởng 5% không chỉ đơn thuần là một con số thống kê, mà còn là tín hiệu mở màn cho "Kế hoạch 5 năm lần thứ 15" (2026-2030). Đây là giai đoạn nền kinh tế lớn thứ hai thế giới thực hiện cuộc đại phẫu, chuyển dịch từ mô hình tăng trưởng cũ sang "tuần hoàn nội địa", tập trung vào tiêu dùng, dịch vụ và sản xuất công nghệ cao như bán dẫn.

Sự dịch chuyển này thể hiện rất rõ qua cách dòng vốn vận động trong nước. Thay vì tiếp tục bơm tiền vào thị trường bất động sản như một kênh tích lũy tài sản truyền thống, các nhà hoạch định chính sách đang nỗ lực điều hướng dòng tiền tiết kiệm khổng lồ của người dân sang các kênh đầu tư sản xuất và thị trường chứng khoán.

Giải pháp này đang bước đầu phát huy tác dụng. Bất chấp sự thận trọng của giới đầu tư trước các dữ liệu kinh tế vĩ mô, thị trường chứng khoán vẫn phản ứng tích cực. Chỉ số CSI 300 đã tăng 1,1% trong ngày công bố dữ liệu, nâng tổng mức tăng từ đầu năm lên 2,3%. Tương tự, chỉ số Hang Seng cũng ghi nhận mức tăng 1,7%.

Dòng tiền tại Trung Quốc đang dịch chuyển từ bất động sản sang thị trường chứng khoán, khi Bắc Kinh thúc đẩy mô hình tăng trưởng mới dựa trên tiêu dùng và công nghệ (Ảnh: Reuters).

Giới chức tài chính dường như đang kiến tạo thành công một "thị trường tăng giá chậm" - một môi trường đầu tư tăng trưởng bền vững, không nóng vội, nhằm củng cố niềm tin của các hộ gia đình và doanh nghiệp.

Bà Ji Mo, Kinh tế trưởng khu vực Trung Quốc tại DBS Bank, gọi kết quả quý I là một "thành tích xuất sắc". Bà nhấn mạnh rằng sự phục hồi này không chỉ mang tính chu kỳ, mà là "trái ngọt" của quá trình tái cấu trúc, hướng tới tăng trưởng dựa trên đổi mới sáng tạo và nâng cấp tiêu dùng.

Dù nền kinh tế toàn cầu vẫn còn ẩn chứa nhiều biến số phức tạp, nhưng với những gì đang diễn ra, Trung Quốc đang chứng minh được vai trò "trụ neo ổn định" của mình.