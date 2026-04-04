GDP quý I tăng 7,83%, cao nhất trong 15 năm qua

Theo báo cáo của Cục Thống kê (NSO), trong quý I, GDP Việt Nam ước tăng 7,83% so với cùng kỳ năm trước.

Theo bà Nguyễn Thị Hương, Cục trưởng Cục Thống kê (Bộ Tài chính), mức tăng trưởng này là tích cực trong bối cảnh nền kinh tế vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức từ bên ngoài lẫn nội tại.

Tuy nhiên, các động lực tăng trưởng truyền thống vẫn duy trì được đà phục hồi và đóng góp quan trọng vào kết quả chung, cho thấy nền kinh tế đang giữ được nền tảng ổn định và khả năng thích ứng tốt.

Tốc độ tăng trưởng GDP quý I so với cùng kỳ năm trước (Ảnh: NSO).

Trong quý I, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,58%, đóng góp 5,6% vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 8,92%, đóng góp 44,08%; khu vực dịch vụ tăng 8,18%, đóng góp 50,32%.

Về thu hút đầu tư nước ngoài, trong quý I, tổng vốn FDI đăng ký vào Việt Nam đạt khoảng 15,2 tỷ USD, tăng mạnh 42,9% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, vốn đăng ký cấp mới ghi nhận 904 dự án được cấp phép với tổng vốn đạt 10,23 tỷ USD, tăng 6,4% về số dự án và gấp 2,4 lần về quy mô vốn đăng ký.

Xét theo đối tác, trong số 52 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư mới tại Việt Nam, Singapore tiếp tục là nhà đầu tư lớn nhất với 5,32 tỷ USD, chiếm 52% tổng vốn đăng ký cấp mới.

Theo sau là Hàn Quốc với 3,68 tỷ USD (35,9%), Trung Quốc với 417,5 triệu USD (4,1%), Hồng Kông (Trung Quốc) đạt 256,8 triệu USD (2,5%), Nhật Bản 191,3 triệu USD (1,9%) và Mỹ 91,3 triệu USD (0,9%).

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam 3 tháng đầu năm ước đạt 5,41 tỷ USD, tăng 9,1% so với cùng kỳ năm trước. Đây là số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện cao nhất của 3 tháng đầu năm trong 5 năm qua.

Về tình hình xuất nhập khẩu, bà Hương cho biết tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 93,55 tỷ USD, tăng 39,2% so với tháng trước và tăng 23,9% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung quý I, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 249,50 tỷ USD, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu tăng 19,1%; nhập khẩu tăng 27%. Cán cân thương mại hàng hóa nhập siêu 3,64 tỷ USD.

Đáng chú ý, trong quý I có tới 20 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 86,8% tổng kim ngạch. Trong số này, có 5 mặt hàng đạt trên 5 tỷ USD, đóng góp 62,4%,

Về chỉ số tiêu dùng, bà Hương cho biết giá xăng dầu trong nước tăng cao theo giá nhiên liệu thế giới, cùng với giá vật liệu xây dựng tăng do chi phí nguyên liệu đầu vào và vận chuyển gia tăng, là những nguyên nhân chính làm chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3 tăng 1,23% so với tháng trước.

So với tháng 12/2025, CPI tháng 3 tăng 2,44% và tăng 4,65% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung quý I, CPI tăng 3,51% so với cùng kỳ năm trước; lạm phát cơ bản tăng 3,63%.