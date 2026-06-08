Garena Việt Nam công bố mảng đầu tư, đồng hành cùng các game studio Việt Nam

Garena Việt Nam công bố thành lập mảng đầu tư nhằm tìm kiếm và đồng hành cùng các game studio tại Việt Nam. Sáng kiến này thể hiện cam kết dài hạn của Garena trong việc góp phần nuôi dưỡng thế hệ nhà phát triển game Việt, hỗ trợ các đội ngũ sáng tạo trong hành trình xây dựng sản phẩm chất lượng phục vụ cho người dùng Việt Nam, cũng như từng bước vươn ra thị trường quốc tế.

Garena Việt Nam chính thức công bố mảng đầu tư (Ảnh: Garena Việt Nam).

Việt Nam đang nổi lên như một trong những thị trường phát triển game năng động tại Đông Nam Á, với cộng đồng lập trình viên, họa sĩ, nhà thiết kế và các studio trẻ giàu tiềm năng. Trong bối cảnh ngành game ngày càng đòi hỏi sự kết hợp giữa sáng tạo, công nghệ, năng lực vận hành và hiểu biết thị trường, Garena mong muốn đóng vai trò là một đối tác đồng hành, không chỉ cung cấp nguồn vốn mà còn chia sẻ kinh nghiệm, mạng lưới và nguồn lực cần thiết để các studio phát triển bền vững hơn.

Thông qua mảng đầu tư, Garena Việt Nam sẽ tìm kiếm cơ hội đầu tư vào các game studio có tầm nhìn rõ ràng, năng lực sản phẩm nổi bật và khát vọng xây dựng các trải nghiệm giải trí có khả năng chinh phục người chơi trong nước cũng như quốc tế. Bên cạnh hỗ trợ tài chính, Garena kỳ vọng có thể đồng hành cùng các studio trong nhiều khía cạnh quan trọng như định hướng sản phẩm, phát hành, vận hành, phát triển cộng đồng, dữ liệu người dùng và chiến lược tăng trưởng.

“Chúng tôi tin rằng Việt Nam sở hữu một thế hệ nhà phát triển game đầy sáng tạo, bản lĩnh và có khả năng tạo ra những sản phẩm cạnh tranh trên bản đồ game toàn cầu”, ông Lê Minh Trí, Giám đốc Đầu tư Garena Việt Nam chia sẻ.

“Với mảng đầu tư, Garena mong muốn góp phần tạo thêm bệ phóng cho các studio Việt Nam, giúp các đội ngũ tài năng tiếp cận nguồn lực phù hợp, phát triển sản phẩm tốt hơn và đi xa hơn cùng cộng đồng game”, ông Lê Minh Trí nói.

Bên cạnh hoạt động đầu tư trực tiếp, Garena Việt Nam cũng sẽ triển khai nhiều chương trình hướng đến việc xây dựng và kết nối cộng đồng game studio tại Việt Nam. Các hoạt động dự kiến bao gồm Game Jam, chương trình Ươm tạo studio game (Incubation), các buổi gặp gỡ cộng đồng, workshop (thảo luận) chuyên môn và những sáng kiến kết nối giữa nhà phát triển, chuyên gia, nhà phát hành và các đối tác trong hệ sinh thái.

Chương trình Vietnam Game Jam 2026 đã mở đơn đăng ký, đánh dấu lần đầu tiên sân chơi sáng tạo game chuyên nghiệp do Garena tổ chức đến với Việt Nam sau khi được triển khai tại nhiều thị trường như Indonesia, Thái Lan và Singapore. Các đội thi và cá nhân quan tâm có thể truy cập website chương trình để đăng ký tham gia hoặc tìm đồng đội. Người quan tâm có thể theo dõi thêm thông tin qua fanpage Vietnam Game Jam.

Thông tin chi tiết về tiêu chí đầu tư, chương trình ươm tạo và lịch hoạt động cộng đồng sẽ được Garena Việt Nam công bố trong thời gian tới. Các studio, đội ngũ phát triển game hoặc nhà sáng lập quan tâm đến cơ hội hợp tác và đầu tư có thể liên hệ qua email: investment@garena.vn.

Garena là nền tảng giải trí kỹ thuật số hàng đầu, tập trung mang đến những trải nghiệm game chất lượng cho người chơi và cộng đồng. Tại Việt Nam, Garena đã và đang đồng hành cùng sự phát triển của ngành game thông qua hoạt động phát hành, vận hành, thể thao điện tử và xây dựng cộng đồng.

Với mảng đầu tư, Garena Việt Nam tiếp tục mở rộng vai trò trong hệ sinh thái, hướng tới việc hỗ trợ các nhà phát triển game Việt Nam phát triển bền vững và vươn ra thị trường rộng lớn hơn. Thông tin liên hệ:investment@garena.vn.