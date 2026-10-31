Gần 2.000 tỷ đồng đổ vào thị trường chăm sóc thú cưng trực tuyến trong 3 tháng

Theo dữ liệu của Metric, thị trường thương mại điện tử ghi nhận mức tăng trưởng đáng tích cực trong quý III. Trong đó, ngành hàng sản phẩm và dịch vụ dành cho thú cưng doanh thu đạt hơn 1.900 tỷ đồng trên 4 sàn thương mại điện tử lớn gồm Shopee, TikTok Shop, Lazada và Tiki, tăng hơn 38% so với cùng kỳ năm trước.

Trong 3 tháng, người tiêu dùng đã mua hơn 22,9 triệu sản phẩm thuộc nhóm hàng này. Khoảng 20.700 gian hàng có phát sinh doanh thu, cho thấy thị trường chăm sóc thú cưng trực tuyến đang thu hút ngày càng nhiều nhà bán.

Người nuôi chó, mèo chi tiền vào những mặt hàng nào?

Trong cơ cấu chi tiêu, thức ăn cho thú cưng chiếm tỷ trọng lớn nhất với doanh thu khoảng 795 tỷ đồng trong quý III. Đứng thứ hai là nhóm phụ kiện, đạt 481,1 tỷ đồng. Hai nhóm hàng này đóng góp khoảng hai phần ba tổng doanh thu ngành.

Trong ba tháng, hơn 22,9 triệu sản phẩm dành cho chó, mèo được bán ở các thương mại điện tử (Ảnh: Viên Minh).

Các sản phẩm phục vụ nhu cầu ăn uống và sinh hoạt hằng ngày tiếp tục là nguồn thu chủ lực của các nhà bán. Điều này cho thấy nhu cầu mua sắm trực tuyến không chỉ đến từ những món đồ phục vụ sở thích, mà còn gắn với các khoản chi tiêu thường xuyên của người nuôi vật nuôi.

Xét theo giá bán, người tiêu dùng vẫn ưu tiên những sản phẩm có giá trị vừa phải. Nhóm hàng dưới 200.000 đồng chiếm 58,2% doanh thu, trong khi phân khúc từ 200.000 đồng đến 350.000 đồng đóng góp khoảng 16%.

Tuy nhiên, diễn biến đáng chú ý nằm ở giá bán bình quân. Theo Metric, giá bán bình quân mỗi sản phẩm trong ngành hàng thú cưng đã tăng khoảng 48% so với quý III năm ngoái, trong khi lượng sản phẩm tiêu thụ có xu hướng giảm.

Nói cách khác, doanh thu tăng không đồng nghĩa người tiêu dùng mua nhiều sản phẩm hơn. Giá trị mỗi món hàng tăng lên mới là yếu tố đáng chú ý trong bức tranh tăng trưởng của ngành.

Thương mại điện tử thu 442.000 tỷ đồng sau 9 tháng

Không riêng ngành hàng thú cưng, thị trường thương mại điện tử Việt Nam cũng đang ghi nhận sự dịch chuyển trong cơ cấu doanh thu.

Theo Metric, 9 tháng đầu năm 2026, tổng doanh số ở 4 sàn Shopee, TikTok Shop, Lazada và Tiki đạt gần 442.000 tỷ đồng, tăng 44,47% so với cùng kỳ năm trước. Có khoảng 3,28 tỷ sản phẩm được tiêu thụ, tăng 12,46%, với hơn 661.200 gian hàng phát sinh đơn hàng.

Người dùng nhận hàng online dưới một toà nhà ở TPHCM (Ảnh: Q.N).

Đáng chú ý, tốc độ tăng doanh số cao hơn đáng kể so với tốc độ tăng sản lượng. Điều này cho thấy giá trị giao dịch bình quân trên mỗi sản phẩm đang có xu hướng đi lên.

Riêng trong quý III, tỷ trọng doanh số của nhóm sản phẩm có giá dưới 200.000 đồng giảm từ 50,1% xuống 42,2% so với cùng kỳ năm trước. Ngược lại, nhóm sản phẩm trên 1 triệu đồng tăng tỷ trọng từ 14,5% lên 19%.

Xu hướng này cũng thể hiện ở từng ngành hàng. Nhóm bách hóa - thực phẩm ghi nhận doanh số tăng 80,6%, trong khi sản lượng tăng 49,5%. Với điện gia dụng, doanh số tăng 51,4% nhưng lượng sản phẩm bán ra chỉ tăng 2,6%.

Ở chiều cung, thị trường cũng đang có sự sàng lọc. Trong quý III, khoảng 470.300 gian hàng phát sinh lượt bán, giảm 10,68% so với cùng kỳ năm trước. Dù số lượng gian hàng thu hẹp, doanh số toàn thị trường vẫn đạt hơn 150.000 tỷ đồng, tăng 5,16% so với quý trước.

Đáng chú ý, nhóm gian hàng chính hãng ngày càng đóng góp lớn vào doanh thu. Trên Shopee và TikTok Shop, các gian hàng Mall chỉ chiếm 3,54% tổng số gian hàng phát sinh lượt bán nhưng tạo ra 36,8% doanh số.

Cuộc cạnh tranh giữa các nền tảng cũng ngày càng thu hẹp khoảng cách. Trong quý III, chênh lệch thị phần giữa Shopee và TikTok Shop chỉ còn hơn 1 điểm phần trăm, so với gần 15 điểm phần trăm cùng kỳ năm 2025.

Theo dự báo của Metric, doanh số 4 sàn trong quý IV/2026 có thể đạt 165.500 tỷ đồng, tăng 10,05% so với quý III. Các chương trình mua sắm cuối năm được kỳ vọng tiếp tục thúc đẩy tiêu dùng trực tuyến.