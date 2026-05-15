Fed chính thức có "thuyền trưởng" mới, cái tên được chọn có gì đặc biệt?

Ông Kevin Warsh vừa được Thượng viện Mỹ phê chuẩn trở thành Chủ tịch tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), thay thế ông Jerome Powell sau nhiều tháng tranh luận gay gắt.

Sau khi được Thượng viện thông qua nhiệm kỳ Chủ tịch Fed 4 năm và nhiệm kỳ Thống đốc Fed 14 năm, ông Warsh sẽ chờ chữ ký cuối cùng từ Nhà Trắng để chính thức nhậm chức. Tổng thống Trump đang có chuyến công du tại Trung Quốc và dự kiến sẽ sớm ký phê duyệt.

Ông Warsh sẽ tiếp quản quyền lực từ người tiền nhiệm Jerome Powell. Ông Powell sẽ kết thúc nhiệm kỳ Chủ tịch vào ngày 15/5 nhưng vẫn tiếp tục giữ vai trò Thống đốc Fed. Dự kiến cuộc họp đầu tiên của ông Warsh trên cương vị Chủ tịch Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) sẽ diễn ra vào ngày 16-17/6 tới.

Ông Jerome Powell chưa rời Fed ngay lập tức khi vẫn còn 2 năm trong nhiệm kỳ thống đốc. Tháng trước, ông Powell cho biết sẽ tiếp tục tại vị cho tới khi cuộc điều tra liên quan dự án cải tạo trụ sở Fed khép lại.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần bày tỏ kỳ vọng ông Warsh sẽ theo đuổi chính sách lãi suất mềm mỏng hơn, sau thời gian liên tục chỉ trích ông Powell vì duy trì chính sách tiền tệ quá thắt chặt. Trước khi được lựa chọn, ông Warsh nằm trong danh sách gần 12 ứng viên tiềm năng cho vị trí đứng đầu Fed.

Nhà Trắng đánh giá việc phê chuẩn ông Warsh là bước đi quan trọng nhằm khôi phục niềm tin, năng lực điều hành và tính trách nhiệm giải trình của Fed trong giai đoạn kinh tế nhiều biến động.

Tuy nhiên, thời điểm ông Warsh tiếp quản Fed không hề dễ dàng. Các dữ liệu công bố gần đây cho thấy lạm phát Mỹ vẫn cao đáng kể so với mục tiêu 2%, trong khi áp lực chi phí trong chuỗi cung ứng tăng mạnh nhất hơn 3 năm qua. Điều này khiến thị trường giảm mạnh kỳ vọng Fed sớm hạ lãi suất, thậm chí bắt đầu tính tới khả năng tăng lãi suất trở lại vào cuối năm.

Đáng chú ý, ông Kevin Warsh cũng được cho là Chủ tịch Fed giàu nhất lịch sử, với tổng giá trị tài sản đầu tư vượt 100 triệu USD. Theo các quy định đạo đức mới được siết chặt, ông sẽ phải thoái vốn khỏi nhiều khoản đầu tư cá nhân khi chính thức đảm nhiệm cương vị lãnh đạo Fed.

Bên cạnh đó, đây cũng là lần thứ hai ông Warsh làm việc tại Fed. Trong nhiệm kỳ đầu tiên giai đoạn 2006-2011, ông từng chứng kiến cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu bùng phát sau khi Fed đánh giá thấp rủi ro từ thị trường cho vay thế chấp dưới chuẩn.

Khi đó, Fed buộc phải triển khai hàng loạt biện pháp chưa từng có, bao gồm chương trình mua tài sản quy mô lớn khiến bảng cân đối kế toán vượt mốc 4.000 tỷ USD nhằm cứu nền kinh tế Mỹ khỏi suy thoái sâu.

Sau khi rời Fed, ông Warsh thường xuyên chỉ trích cách điều hành chính sách tiền tệ của Fed. Ông từng kêu gọi Fed thay đổi mô hình quản trị, đồng thời tham gia giảng dạy tại Trường Kinh doanh Stanford và nắm giữ nhiều vị trí trong hội đồng quản trị doanh nghiệp lớn.