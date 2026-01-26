F88 trở thành công ty tỷ USD mới, tài sản ông chủ lên 3.200 tỷ đồng

Cổ phiếu F88 của Công ty cổ phần Đầu tư F88 vừa trải qua 4 phiên tăng trần liên tiếp, hiện được giao dịch tại mức 242.200 đồng/cổ phiếu.

Được biết, thị giá mã này tăng mạnh sau khi chia cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 1.200%. F88 trước đó là cổ phiếu hiếm hoi có giá hàng triệu đồng/đơn vị trên sàn chứng khoán. Sau khi chia, thị giá đã về vùng dễ tiếp cận hơn, ở mức hàng trăm đồng/cổ phiếu.

Tại mức giá 242.400 đồng và số lượng cổ phiếu đang lưu hành sau chia là hơn 110 triệu đơn vị, giá trị vốn hóa thị trường của F88 đã lên sát 26.700 tỷ đồng và trở thành doanh nghiệp có vốn hóa 1 tỷ USD tiếp theo của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Giao dịch cổ phiếu F88 (Ảnh: VNDStock).

Cùng với đà tăng của mã F88, khối tài sản của Chủ tịch Hội đồng quản trị Phùng Anh Tuấn cũng tăng mạnh. Hiện ông Tuấn sở hữu 12,04% vốn công ty, tổng giá trị cổ phiếu tương đương 3.200 tỷ đồng.

Song song ông Ngô Quang Hưng - Thành viên Hội đồng quản trị - đang nắm 10,87% vốn cổ phần với trị giá tăng lên 2.900 tỷ đồng.

F88 được thành lập năm 2013. Công ty hoạt động trong mảng cho vay cầm đồ hiện đại với nền tảng khách hàng 1,3 triệu người, dư nợ cho vay tại thời điểm cuối tháng 9/2025 đạt 6.413 tỷ đồng, tăng trưởng 40% kể từ đầu năm.

Về kết quả kinh doanh, 9 tháng đầu năm 2025, F88 đạt 603 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, gấp 2,5 lần cùng kỳ và hoàn thành 89,5% kế hoạch năm.