F88 góp mặt trong “Top 100 doanh nghiệp tư nhân nộp ngân sách Nhà nước lớn nhất”

Theo bảng xếp hạng Top 100 doanh nghiệp đóng thuế nhiều nhất trong năm 2025 mới công bố (Private 100), F88 hiện xếp thứ 81.

Cụ thể, doanh nghiệp này đã đóng góp 496,2 tỷ đồng vào ngân sách Nhà nước thông qua các khoản thuế và nghĩa vụ tài chính theo quy định. Trong đó, thuế giá trị gia tăng (VAT) đạt 333,7 tỷ đồng, thuế thu nhập doanh nghiệp đạt 48,7 tỷ đồng và thuế thu nhập cá nhân đạt 77,4 tỷ đồng, cùng các khoản thuế, phí và nghĩa vụ tài chính khác.

Những con số này phản ánh cam kết của F88 trong việc thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, đồng thời cho thấy hiệu quả hoạt động kinh doanh được chuyển hóa thành những giá trị thiết thực cho nền kinh tế.

F88 là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tài chính thay thế (Ảnh: F88).

Private 100 là bảng xếp hạng ghi nhận các doanh nghiệp tư nhân có đóng góp nổi bật cho ngân sách Nhà nước. Không đơn thuần phản ánh quy mô hoạt động, bảng xếp hạng còn là thước đo về hiệu quả kinh doanh, mức độ tuân thủ pháp luật, tính minh bạch trong quản trị và trách nhiệm của doanh nghiệp đối với nền kinh tế.

Đại diện F88, chia sẻ: "Việc góp mặt trong Top 100 doanh nghiệp tư nhân nộp ngân sách Nhà nước lớn nhất Việt Nam là sự ghi nhận cho những nỗ lực phát triển bền vững của F88. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo đuổi mục tiêu tăng trưởng gắn với quản trị minh bạch, nâng cao khả năng tiếp cận tài chính cho người dân và tạo thêm nhiều giá trị cho nền kinh tế cũng như cộng đồng".

Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tài chính thay thế, F88 hướng đến mục tiêu thúc đẩy tài chính toàn diện thông qua việc cung cấp các giải pháp tài chính minh bạch, thuận tiện và dễ tiếp cận, góp phần mở rộng khả năng tiếp cận nguồn vốn chính thức cho người dân và hộ kinh doanh nhỏ, nhóm khách hàng vốn gặp nhiều khó khăn khi tiếp cận tín dụng truyền thống.

Mỗi khoản vay được giải ngân không chỉ đáp ứng nhu cầu tài chính của một cá nhân mà còn có thể giúp duy trì hoạt động của một cửa hàng, bổ sung vốn lưu động cho một hộ kinh doanh hoặc tạo điều kiện để người lao động vượt qua những nhu cầu tài chính cấp thiết. Từ hàng triệu giao dịch được thực hiện trong nhiều năm qua, F88 đã góp phần duy trì dòng vốn cho khu vực kinh tế hộ gia đình và kinh tế cá thể - một cấu phần quan trọng của nền kinh tế Việt Nam.

Những nỗ lực này tiếp tục được phản ánh qua kết quả kinh doanh năm 2025. F88 ghi nhận doanh thu đạt 3.840 tỷ đồng, tăng 42% so với năm trước; lợi nhuận trước thuế đạt 907 tỷ đồng, tăng 102% và vượt 35% kế hoạch đề ra. Doanh nghiệp phục vụ khoảng 1,4 triệu khách hàng trên toàn quốc.

Tỷ lệ khách hàng quay lại sử dụng dịch vụ của F88 liên tục cải thiện qua từng năm, từ khoảng 50-55% trong năm 2024 lên 67% trong năm 2025 và tiếp tục đạt 68% trong các quý đầu năm 2026. Chỉ số này phản ánh mức độ tin tưởng ngày càng cao của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ, đồng thời cho thấy chiến lược lấy khách hàng làm trung tâm và đầu tư vào trải nghiệm khách hàng đang mang lại hiệu quả.

Hoạt động kinh doanh tăng trưởng ổn định không chỉ tạo nền tảng để F88 thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước mà còn góp phần tạo ra những giá trị lan tỏa cho nền kinh tế. Với mạng lưới gần 1.000 phòng giao dịch trên toàn quốc, F88 tạo việc làm cho hàng nghìn lao động, đồng thời hình thành chuỗi giá trị với nhiều đối tác trong các lĩnh vực tài chính, bảo hiểm, công nghệ và bán lẻ.

F88 dự kiến vượt mốc 1.000 điểm giao dịch trong tháng 9 và hướng tới khoảng 1.050 cửa hàng trong năm 2026 (Ảnh: F88).

Đà tăng trưởng tiếp tục được duy trì trong năm 2026. Giám đốc Tài chính F88, bà Trần Mai Thảo, cho biết trong 8 tháng đầu năm, công ty ước đạt 1.077 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, hoàn thành khoảng 95% kế hoạch cả năm; dư nợ cho vay đạt khoảng 9.400 tỷ đồng.

Doanh nghiệp dự kiến vượt mốc 1.000 điểm giao dịch trong tháng 9 và hướng tới khoảng 1.050 cửa hàng trong năm 2026.

Song song với mở rộng mạng lưới tài chính, F88 cũng từng bước phát triển hệ sinh thái dịch vụ, trong đó có lĩnh vực bảo hiểm với thương hiệu NNX, đồng thời dự kiến thí điểm thêm một số sản phẩm, dịch vụ mới trong nửa cuối năm.

Với định hướng tăng trưởng gắn với hiệu quả, quản trị minh bạch và mở rộng hệ sinh thái, F88 đang từng bước củng cố vị thế trong lĩnh vực tài chính thay thế, đồng thời tạo thêm những giá trị thiết thực cho khách hàng, cổ đông, người lao động và nền kinh tế.

Doanh nghiệp cũng đặt mục tiêu duy trì tăng trưởng bền vững đi cùng với việc thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước, thúc đẩy tài chính toàn diện và đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam thông qua những giá trị thiết thực được tạo ra từ hoạt động kinh doanh.