EVNSPC vượt khó thành công, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2025

Điểm sáng trong công tác đầu tư xây dựng

Chiều 6/1, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo EVN, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN Đặng Hoàng An ghi nhận và đánh giá cao tập thể lãnh đạo, cán bộ công nhân viên, người lao động EVNSPC đã vượt khó thành công, hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ năm 2025, đóng góp vào thành công chung của tập đoàn.

Các đơn vị có thành tích xuất sắc, toàn diện trong công tác 2025 được tặng Cờ thi đua EVN (Ảnh: EVNSPC).

Đây là cơ sở, tạo nền tảng để EVNSPC hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ EVNSPC, Đảng bộ EVN đề ra và sắp tới là Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN đánh giá, năm 2025, Đảng bộ EVNSPC đã hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, chỉ tiêu về công tác Đảng; tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Tổng công ty nhiệm kỳ 2025-2030.

Chủ tịch HĐTV EVN Đặng Hoàng An phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026 của EVNSPC (Ảnh: EVNSPC).

Trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, EVNSPC đã đảm bảo cung ứng đủ điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống người dân; đảm bảo cung cấp điện an toàn tuyệt đối cho các sự kiện chính trị gồm Kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, các sự kiện quan trọng của đất nước trên địa bàn quản lý…

EVNSPC cũng thực hiện tốt các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật; chỉ số tổn thất điện năng thực hiện đạt 3,49%, tiệm cận mức tổn thất kỹ thuật; thực hiện tốt công tác tiếp cận điện năng, độ tin cậy cung cấp điện, công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng.

Chủ tịch HĐTV EVN đánh giá cao công tác đầu tư xây dựng của EVNSPC và khẳng định đây là điểm sáng trong năm qua, với con số giải ngân đạt kỷ lục của EVNSPC từ trước tới nay; giải quyết được nhiều công trình tồn đọng, kéo dài nhiều năm.

EVNSPC đã thay đổi cách làm, với những giải pháp mạnh, hiệu quả trong công tác quản lý điều hành dự án, tổ chức thi công, công tác tuyên truyền việc thi công xuyên lễ, xuyên Tết cũng được thực hiện tốt.

EVNSPC cũng tham gia tích cực vào dự án cấp điện từ điện lưới quốc gia cho đặc khu Côn Đảo, ông Đặng Hoàng An nhấn mạnh.

Lãnh đạo EVN cũng đánh giá cao EVNSPC đã không tổ chức tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm xây dựng và phát triển, tiết kiệm gần 19 tỷ đồng thực hiện công tác an sinh xã hội; thực hiện tốt sắp xếp lại các đơn vị theo mô hình chính quyền hai cấp, đảm bảo công bằng, minh bạch…

Bước sang năm 2026, ông Đặng Hoàng An đề nghị EVNSPC tiếp tục đổi mới, sáng tạo hoàn thành các nhiệm vụ được giao, đặc biệt là nhiệm vụ chính trị đảm bảo cung ứng điện trong giai đoạn tới; đẩy mạnh hơn nữa ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số…

EVNSPC đã đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định và liên tục phục vụ phát triển kinh tế-xã hội tại các tỉnh, thành phố phía Nam (Ảnh: EVNSPC).

Lãnh đạo EVN cũng đề nghị EVNSPC tiếp tục trang bị công cụ, phương tiện hiện đại cho người lao động; quan tâm, chăm lo hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, đặc biệt là những người lao động có hoàn cảnh khó khăn…

Tiếp thu chỉ đạo của Chủ tịch HĐTV EVN, Chủ tịch HĐTV EVNSPC Lê Văn Trang chia sẻ, năm 2025, tập thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên, người lao động EVNSPC đã rất nỗ lực, cố gắng vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đoàn kết một lòng vì mục tiêu chung.

Lãnh đạo EVNSPC cũng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát, cụ thể của lãnh đạo EVN, các Ban chuyên môn EVN; sự hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ của các cơ quan chức năng, chính quyền tại các địa phương và của các đơn vị liên quan, điển hình là Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Nam (SSO)…, đã góp phần quan trọng, giúp EVNSPC hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ; đồng thời mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ trong thời gian tới.

Chủ tịch HĐTV EVNSPC Lê Văn Trang phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026 của EVNSPC (Ảnh: EVNSPC).

Hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ

Báo cáo tại Hội nghị, ông Lâm Xuân Tuấn - Phó bí thư Đảng ủy, Phó tổng giám đốc EVNSPC cho biết, năm 2025, đứng trước những thách thức từ áp lực cung ứng điện, khối lượng đầu tư lớn và yêu cầu tái cơ cấu sâu rộng, vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng bộ EVNSPC một lần nữa được khẳng định.

Ông Lâm Xuân Tuấn - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc EVNSPC - báo cáo công tác Đảng năm 2025 tại hội nghị (Ảnh: EVNSPC).

Quán triệt sâu sắc tinh thần các nghị quyết của Trung ương và yêu cầu thực tiễn, thông qua các nghị quyết, chương trình hành động có tính định hướng và thống nhất cao, Đảng ủy EVNSPC đã lãnh đạo tổng công ty hoàn thành xuất sắc công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị; tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030.

Đảng bộ EVNSPC đã hoàn thành 100% chỉ tiêu nghị quyết đề ra; 100% tổ chức đảng và 100% Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; đã kết nạp 28 Đảng viên mới, đạt 140% kế hoạch... tiếp tục khẳng định vị thế đơn vị dẫn đầu trong Đảng bộ EVN về công tác phát triển Đảng.

Tổng giám đốc EVNSPC Nguyễn Phước Đức báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch năm 2025 và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026 (Ảnh: EVNSPC).

Về thực hiện nhiệm vụ chính trị, ông Nguyễn Phước Đức - Tổng giám đốc EVNSPC - cho biết, EVNSPC đã tập trung chỉ đạo, triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp đảm bảo nhiệm vụ cung cấp điện cho phát triển kinh tế - xã hội.

EVNSPC hoàn thành vượt chỉ tiêu trong công tác đầu tư xây dựng năm 2025 (Ảnh: EVNSPC).

Sản lượng điện thương phẩm toàn tổng công ty đạt 82,410 tỷ kWh, tăng 2,92% so với cùng kỳ theo cơ cấu sau sáp nhập.

EVNSPC đã đảm bảo cấp điện đến 100% số xã, thị trấn; số hộ dân có điện đạt 99,87%, trong đó, số hộ dân nông thôn được cấp điện đạt 99,88%. Đến cuối năm 2025, trên địa bàn EVNSPC cung cấp điện có 580 xã đạt tiêu chí số 4 về điện trong xây dựng nông thôn mới, đạt 88%.

Ông Lê Xuân Thái - Chủ tịch Công đoàn EVNSPC - phát động Phong trào thi đua hoàn thành toàn diện nhiệm vụ công tác năm 2026 (Ảnh: EVNSPC).

EVNSPC tiếp tục đảm bảo cấp điện khu vực biển đảo, tiếp nhận vận hành, quản lý tuyến cáp ngầm xuyên biển 110kV cấp điện cho đặc khu Côn Đảo, thực hiện nhiệm vụ cấp điện tại đặc khu Trường Sa và nhà giàn DK1.

Tại hội nghị, Chủ tịch Công đoàn EVNSPC cũng đã phát động Phong trào thi đua hoàn thành toàn diện nhiệm vụ công tác năm 2026.