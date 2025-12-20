EVNSPC ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác cung cấp điện với Tập đoàn KN Holdings

Lễ ký kết diễn ra trong khuôn khổ Ngày hội khởi công, khánh thành các công trình chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, tại điểm cầu truyền hình Khu công nghiệp (KCN) Bàu Cạn - Tân Hiệp, tỉnh Đồng Nai.

Cụ thể, hai bên thống nhất phối hợp trong công tác quy hoạch, đầu tư hạ tầng điện, bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định, liên tục, đáp ứng nhu cầu sản xuất - kinh doanh của khu công nghiệp theo từng giai đoạn phát triển.

Theo biên bản ghi nhớ đã ký kết, EVNSPC và Tập đoàn KN Holdings thống nhất phối hợp chặt chẽ trong công tác quy hoạch, đầu tư hạ tầng điện phục vụ KCN Bàu Cạn - Tân Hiệp.

Hai bên sẽ tăng cường trao đổi thông tin, xây dựng và triển khai các phương án cấp điện phù hợp với quy hoạch phát triển điện lực, quy hoạch xây dựng khu công nghiệp và tiến độ thu hút đầu tư của dự án.

Đại diện EVNSPC và Công ty Điện lực Đồng Nai tham dự Lễ khởi động dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN Bàu Cạn - Tân Hiệp (Ảnh: EVNSPC).

EVNSPC cam kết chỉ đạo các đơn vị thành viên đầu tư các trạm biến áp 110kV theo quy hoạch để cấp điện cho KCN Bàu Cạn - Tân Hiệp; cải tạo, nâng cấp hệ thống lưới điện trung áp, cao áp nhằm bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định, liên tục cho toàn bộ khu công nghiệp theo từng giai đoạn phát triển. Đồng thời EVNSPC bảo đảm chất lượng điện năng và độ tin cậy cung cấp điện cho các nhà đầu tư thứ cấp hoạt động trong khu công nghiệp.

Hai bên cũng thống nhất phối hợp nghiên cứu, triển khai các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, phát triển năng lượng sạch và năng lượng tái tạo, phù hợp với định hướng xây dựng KCN Bàu Cạn - Tân Hiệp theo mô hình khu công nghiệp xanh, khu công nghiệp thế hệ mới, thân thiện với môi trường.

Ông Bùi Quốc Hoan - Phó tổng giám đốc EVNSPC và ông Trần Quốc Thanh - Phó tổng giám đốc Tập đoàn KN Holdings trao biên bản ghi nhớ hợp tác (Ảnh: EVNSPC).

Tập đoàn KN Holdings có trách nhiệm phối hợp cung cấp thông tin về nhu cầu phụ tải, tiến độ đầu tư hạ tầng và tạo điều kiện thuận lợi cho ngành điện trong quá trình khảo sát, đầu tư xây dựng, quản lý và vận hành hệ thống điện phục vụ khu công nghiệp.

Hai bên thống nhất duy trì cơ chế phối hợp thường xuyên, kịp thời trao đổi, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh, bảo đảm tiến độ đầu tư hạ tầng điện được triển khai đồng bộ với tiến độ phát triển chung của KCN Bàu Cạn - Tân Hiệp.

KCN Bàu Cạn - Tân Hiệp có quy mô khoảng 1.000ha, tổng mức đầu tư hơn 10.390 tỷ đồng (giai đoạn 1), được định hướng phát triển theo mô hình khu công nghiệp thế hệ mới, quản lý thông minh, thân thiện môi trường; tích hợp sản xuất - logistics - dịch vụ, gắn với không gian làm việc và sinh hoạt chất lượng cao.

Dự án sở hữu vị trí chiến lược tại khu vực cửa ngõ phía Đông Cảng hàng không quốc tế Long Thành, kết nối thuận lợi với các trục giao thông trọng điểm như cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Bến Lức - Long Thành, Quốc lộ 51, Vành đai 4 và hệ thống cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải, Phước An.