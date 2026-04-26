EVNSPC đóng điện thêm 3 công trình 110kV

Tại tỉnh Đồng Tháp, Thành viên HĐTV EVNSPC Bành Đức Hoài trực tiếp chỉ đạo công tác đóng điện Công trình Cải tạo, nâng cấp đường dây 110kV từ Trạm biến áp 110kV Cao Lãnh - Trạm biến áp 110kV Trần Quốc Toản.

Với tổng vốn đầu tư gần 88 tỷ đồng, công trình có chiều dài hơn 12,9km, đi qua địa bàn xã An Bình (huyện Cao Lãnh) và phường Mỹ Phú, xã Mỹ Trà, phường Mỹ Ngãi (thành phố Cao Lãnh), tỉnh Đồng Tháp cũ.

Thành viên HĐTV EVNSPC Bành Đức Hoài tham gia chỉ đạo công tác đóng điện Công trình cải tạo, nâng cấp đường dây 110kV từ TBA 110kV Cao Lãnh - Trạm biến áp 110kV Trần Quốc Toản, vào tối khuya ngày 25/4 (Ảnh: EVNSP).

Công trình có khối lượng thi công lớn, nhiều hạng mục phức tạp và gặp nhiều khó khăn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Song với sự phối hợp, hỗ trợ tích cực của chính quyền địa phương, sự đồng thuận của người dân nơi dự án đi qua, và sự quyết tâm của các đơn vị tham gia dự án, công trình đã hoàn thành vượt tiến độ hai tháng so với kế hoạch.

Sau khi hoàn thành, công trình góp phần tăng khả năng truyền tải của lưới điện hiện hữu, đảm bảo tính ổn định, độ tin cậy của lưới điện 110kV khu vực theo tiêu chí N-1.

Lãnh đạo EVNSP và lãnh đạo Công ty điện lực Đồng Tháp đến thăm hỏi, tặng quà động viên các lực lượng tham gia xây dựng dự án trước giờ đóng điện tại công trình (Ảnh: EVNSP).

Công trình đóng điện kịp thời góp phần tăng năng lực cung ứng điện, phục vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, nhất là trong cao điểm nắng nóng hiện nay.

Tại tỉnh An Giang, EVNSPC và các đơn vị liên quan đã đóng điện thành công Giai đoạn 1 công trình “Cải tạo, nâng tiết diện đường dây 110kV Trạm biến áp 220kV Châu Đốc - Cái Dầu” vào lúc 23h20.

Công trình có tổng vốn đầu tư trên 163 tỷ đồng, với quy mô: cải tạo, nâng tiết diện đường dây từ 1 mạch lên 2 mạch dài hơn 19,2km; thay vật tư thiết bị tại Trạm biến áp 110kV Cái Dầu và Trạm biến áp 110kV Châu Đốc. Trong đó, giai đoạn 1 của dự án hoàn thành gần 3km phần đường dây.

Khi hoàn thành toàn bộ, công trình sẽ góp phần giảm tổn thất điện năng, tăng độ tin cậy cung cấp điện cho khu vực; tăng độ linh hoạt trong vận hành, từng bước nâng cấp lưới điện phân phối theo tiêu chuẩn N-1 nhờ chuyển tải công suất giữa các trạm biến áp 110kV lân cận như Châu Đốc, An Châu, Tri Tôn.

Công trình đường dây mạch 2 từ TBA 220kV Trà Vinh 2 - TBA 110kV Cầu Kè giai đoạn 1 đã đóng hoàn tất lúc chiều muộn ngày 25/4 (Ảnh: EVNSP).

Còn tại tỉnh Vĩnh Long, công trình Đường dây mạch 2 từ Trạm biến áp 220kV Trà Vinh 2 - Trạm biến áp 110kV Cầu Kè cũng đã hoàn thành giai đoạn 1.

Với tổng mức đầu tư trên 184 tỷ đồng, công trình có chiều dài 24,3km, đi qua địa bàn các huyện Châu Thành, Tiểu Cần, Càng Long, Cầu Kè (tỉnh Trà Vinh cũ); trong đó giai đoạn 1 hoàn thành 3,9km.

Khi hoàn thành và đưa vào vận hành toàn bộ công trình, Đường dây mạch 2 từ Trạm biến áp 220kV Trà Vinh 2 - Trạm biến áp 110kV Cầu Kè sẽ tăng năng lực cung cấp điện cho phụ tải các huyện Cầu Kè, Tiểu Cần, Trà Cú, Duyên Hải và khu vực lân cận thuộc tỉnh Trà Vinh cũ.

Đồng thời công trình hoàn thiện kết lưới 110kV, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho khu vực; giải phóng công suất các nguồn năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh Trà Vinh cũ vào hệ thống lưới điện quốc gia.

Công trình Cải tạo, nâng tiết diện đường dây 110kV TBA 220kV Châu Đốc - Cái Dầu giai đoạn 1 đóng điện hoàn thành vào ngày 25/4 (Ảnh: EVNSP).

Đại diện EVNSPC khẳng định, để có được những thành quả trên là sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt từ lãnh đạo EVNSPC; sự nỗ lực của các ban chuyên môn và các đơn vị liên quan như: Ban QLDA lưới điện miền Nam, Ban QLDA điện lực miền Nam, các Công ty Điện lực Vĩnh Long, An Giang, Đồng Tháp, Trung tâm Điều hành SCADA, Công ty Thí nghiệm Điện miền Nam, Công ty Tư vấn Điện miền Nam, các nhà thầu thi công; cùng sự hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ của Trung tâm Điều độ hệ thống điện miền Nam.

Sự giúp đỡ, hỗ trợ của chính quyền địa phương các cấp, sự ủng hộ, chia sẻ của người dân trên địa bàn các công trình đi qua cũng đã góp phần quan trọng trong việc hoàn thành đạt và vượt tiến độ xây dựng các công trình.

Với 45 công trình đã đóng điện thành công, EVNSPC đang tiến gần tới mục tiêu hoàn thành 51 công trình lưới điện 110kV trước ngày 30/4 theo Nghị quyết số 46 ngày 5/1 của Đảng ủy Tổng công ty về việc tập trung hoàn thành toàn diện công tác đầu tư xây dựng năm 2026.